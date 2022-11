La directora del CIFP: «Hay que acercar estos estudios a las mujeres, hay pocas»

Susana Fonseca es la nueva directora del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Avilés. Sustituye a Luis Fernando Gijón, jubilado el pasado verano. Era la anterior secretaria del centro. Fonseca llega después de años al frente de la secretaría del centro y con ideas nuevas como, por ejemplo, la puesta en marcha de un club de lectura en Ciberseguridad.

Legado de su antecesor. «Fue un gran director. Tengo mucho que aprender de él. Aportaré mi estilo propio intentando mejorar aquello que veamos y reforzar los puntos fuertes de Luis Fernando Gijón».

Nuevo puesto de directora. «Tengo ganas, lo haré con responsabilidad, con cierto vértigo. Ojalá que el alumnado me comprenda y les comprenda, soy una persona dialogante, me gusta mucho oír opiniones, confío mucho en la juventud. Cuando haya que tomar decisiones, las tomaré aunque no sean populares de una manera justa para sacar adelante este centro».

El centro con más alumnado de Avilés. «Es señal de que los estudios de FP importan a la gente joven. La FP tiene un pasado, es el presente y tiene un futuro muy prometedor. Creo que de verdad es una de las mejores opciones que tiene ahora las personas en el mundo educativo, ahora, quizá me ciega la pasión, pero veo una opción tan buena... Tiene muchas posibilidades, nunca es demasiado pronto ni tarde para comenzar con la formación profesional, pienso que mejoró mucho, pero y todavía no se conoce del todo. Todavía hay una coletilla, respirar en la comunidad, como si fuese el hermano menor de algún tipo de formación, y no es así. Es una opción muy buena, en el inicio del curso felicité al alumnado por haber elegido la FP, es una cesión inteligente, porque tus intereses te llevan por ahí, porque te interesa. La FP no ha de justificarse es una opción muy buena.

Necesidades del CIFP. «Las necesidades parece que son ilimitadas pero somos conscientes de que los recursos no lo son. Es un centro muy mayor, viejo, estaríamos encantados con que las instalaciones fuesen mejores, más modernas pero no quiero dar una imagen catastrofista, sí necesita mejorar pero sí tiene cosas muy buenas. Las personas que vengan a estudiar aquí se van a encontrar un centro digno con muchas cosas por venir. Quien venga a estudiar aquí va a recibir una educación de calidad y con recursos de calidad que intentaremos mejorar y modernizar. Necesitaríamos más espacio y maquinaría más moderna, claro que sí y pelearemos por ello».

Empleabilidad. «El alumnado del CIFP tiene un acceso al mundo laboral relativamente cómodo. Las empresas están llamando y las personas que están terminando determinados ciclos tienen trabajo me atrevo a decir, que casi todo el mundo que quiere incorporarse al mercado laboral, lo encuentra. Las más demandadas son los ciclos tecnológicos, informática y comunicaciones y el mundo del metal y también la rama de electricidad, robótica y automoción industrial, también tienen muchas salidas».

Alumnas. «Es un asunto que me preocupa mucho. Tenemos pocas chicas y no me gusta. De 1700 alumnos, solo tenemos 400 y pico. Ofertamos estudios que dan posibilidades de trabajo y no atraemos a las chicas, y en el resto de centros integrados de FP están igual, no solo cosa nuestra. Tenemos que ser capaces a atraer a las mujeres, no me puedo creer que estos estudios no interesen al 50 por ciento de la población. Hay mucho que trabajar en este campo, lo primero que hay que hacer es conocer estos estudios, hay que conocer las opciones. Estamos perdiendo una buena parte del talento de la población».