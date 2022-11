Elías Cueto Prendes: el luanquín que dota de inteligencia a los robots del futuro

Elías Cueto Prendes vive desde hace años en Zaragoza (Aragón) y no tienes planes de retorno. En la capital del Ebro ha construido los cimientos de su vida personal y profesional. Pero siempre que puede vuelve a Luanco: "A respirar el aire de la mar, a ‘saliame’, un vocablo que me enseñó mi madre el otro día; o sea, a salarme", explica. No falla en verano, Navidad y Semana Santa.

Esta semana Cueto Prendes también estuvo en "casa", concretamente en el Museo Marítimo de Asturias. Pero por motivos profesionales: su ponencia fue el broche de oro de las II Jornadas de la ciencia de Gozón. Porque Cueto Prendes es catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza y presidente de la Sociedad Española de Mecánica e Ingeniería Computacional. Disfrutó como pocas veces entre los suyos hablando de lo que más sabe: inteligencia artificial.

Cueto Prendes nació un 22 de agosto de hace cincuenta años en Avilés, donde vivían sus padres por aquel entonces. Seis meses después ya estaba con su familia en Luanco. Es hijo de un operario de Ensidesa y de una mujer que trabajaba en casa "haciendo banderas para la mayoría de los ayuntamientos de Asturias, incluido el Gobierno del Principado o la Fundación Príncipe de Asturias". El ahora ingeniero estudió EGB en el único colegio que entonces había en Luanco, el colegio público nacional mixto. Luego tuvo la oportunidad de formar parte de la primera promoción del colegio de La Vallina, recién inaugurado. Bachiller y COU (Curso de Orientación Universitaria) lo superó en el Instituto Cristo del Socorro. "Siempre en Luanco", recalca.

¿Y por qué ingeniería? "Imagino que la tradición industrial que se vivía en toda la comarca de Avilés estuvo en el origen de mis estudios. La gran industria se veía como algo que formaba parte de nuestra vida diaria y la ingeniería, como buen ejemplo de ascensor social. Después descubriría la cantidad de cosas apasionantes que se pueden estudiar dentro de la ingeniería y la cosa cambió un poco con respecto a mis planes originales".

Así es como Cueto Prendes hizo las maletas. "Mi director de proyecto de fin de carrera, el profesor Alfonso Fernández Canteli, a quien guardo un gran cariño y una gran admiración, me sugirió la posibilidad de desplazarme temporalmente a Zaragoza a hacer la tesis doctoral bajo la dirección de su buen amigo el profesor Manuel Doblaré. La idea era pasar en Zaragoza el periodo de la tesis y poder volver a Asturias a incorporarme a la Escuela de Gijón", relata.

Pero todo cambió. "Las oportunidades que Zaragoza me ofrecía en el terreno de la investigación, por la especialidad del grupo de allí, eran mejores que las que me ofrecía la Escuela de Gijón, por un lado, y que conocí a la que hoy es mi mujer, por otro, me hicieron no tener que pensar mucho".

Cueto Prendes echó raíces en Zaragoza. Su familia se tomó la noticia de su "emigración" de forma natural, aunque, tal vez, la procesión fuera por dentro. "Siempre conté con el apoyo de mis padres", dice. También con el respaldo de los aragoneses: "Son gente encantadora, con muchos rasgos comunes con los asturianos", confiesa. Allí no se siente "forano", como llaman a los que en Asturias serían "foriatos".

En la capital aragonesa ejerce como catedrático en la Universidad e investiga en el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, del que es subdirector de política científica. "Junto con mis compañeros, que forman un grupo excepcional, investigamos en inteligencia artificial". Su tiempo se lo lleva la investigación en inteligencia artificial científica, una rama de la inteligencia artificial que se ocupa del análisis de los fenómenos físicos que ocurren en nuestro entorno y que permite desde encontrar nuevas leyes científicas a desarrollar robots más capaces.

El luanquín está contento en Zaragoza. "No me planteo trasladarme, no antes de la jubilación. Mi familia es aragonesa, aunque mis hijos digan que son asturianos con mucho orgullo", reconoce este científico que encuentra infinitas similitudes a uno y otro lado del Ebro. Un ejemplo: "Tanto Zaragoza como Gijón están enfrascadas en la lucha por ser la sede nacional de la Agencia de Inteligencia Artificial". Cueto Prendes analiza Asturias desde la distancia: "Me duele mucho el desmantelamiento de la gran industria pública. Me duele mucho el aislamiento físico que dificulta el transporte de cualquier producto asturiano. En eso no competimos con Zaragoza, que se ha convertido en un gran centro logístico por su situación geográfica. Duele, en fin, la falta de una visión clara de cuál debe ser el futuro de Asturias más allá del turismo".