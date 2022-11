El momento propicio: de vías y otros anuncios

Pasamos cuatro años de nuestra vida haciendo cola. La psicología de la espera ha tratado de explicar este fenómeno y de buscar soluciones para evitar que esa espera acabe convertida en desespero. Afirma el filósofo William James que, cuando una persona está ocupada, la percepción del tiempo que pasa mientras dura esa actividad es menor.

En la sociedad de la inmediatez la espera en fila india pervive de forma natural con el objetivo común de llegar a un punto para conseguir algo. Esta semana Avilés avanzó algunas posiciones en la cola de las grandes infraestructuras. Uno de los cargos más relevantes del Ministerio de Transportes ponía fecha al inicio del plan de eliminación de la barrera ferroviaria en la ciudad. 2024 será el año de arranque de la maquinaria administrativa en la que la fase de obras no llegará antes de 2026. Convertir esa espera en una experiencia más manejable y agradable obliga a replantearse algunas cuestiones. ¿Cuál es la percepción y expectativa que genera en los avilesinos ese cronograma para la eliminación de la barrera ferroviaria? Si una mayoría ve injusta esa espera, de poco sirve presentar esa nueva cola como un acontecimiento.

El estrés y la ansiedad que añade a la experiencia presente de Avilés sumar otros cuatro años de dilación para devolver a la ciudad lo que el ferrocarril le arrebató hace varias décadas obliga a autoimponerse soluciones para hacer esa espera más corta y soportable. Cualquier cosa para que, quienes están en la cola, no se queden en "tiempo muerto". El aplauso por la llegada de una gran inversión para la ciudad no debe quedar en autocomplacencia. Y las administraciones local y autonómica deberán ser garantes de que ese cronograma pueda llegar a ser más ajustado para que el tiempo de espera previsto coincida con el tiempo de espera real en la fila. Es decir, utilizar el último anuncio del Gobierno para que sean atendidas todas las necesidades pendientes con Avilés.

Como el médico de cabecera, que se pone su bata blanca y comienza a atender pacientes. Xavier Flores, secretario de Infraestructuras, llegó a Avilés este viernes para rectificar las esperas injustas: "No son solo planos", dijo, "hay un buen proyecto", orientado a ayudar en la transformación de la ciudad. Ojalá los 204 millones para eliminar la barrera ferroviaria no se queden en el mero anuncio. Avilés no merece [ni debe permitirse] un solo aplazmaiento más en esta y otras infraestructuras pendientes. Como si se tratara de la cinta de recogida de equipajes de un aeropuerto: o cada uno atiende a sus propiedades o la espiral de esperas nunca finaliza.

Es de justicia demandar plazos más ajustados para que Avilés continúe de verdad en la senda del crecimiento. El anuncio, también esta semana, de que Avilés será la sede de la gala de entrega de premios del Ministerio de Innovación no hace sino certificar que las cosas se están haciendo bien en el ámbito de la I+D+i. Incumplir las expectativas generadas al respecto puede acabar por perjudicar la experiencia del cliente, en este caso, el ciudadano en la cola de la tardanza de las grandes infraestructuras. Que no se repita la situación de la obra del tercer carril de la "Y", bautizada por algunos de los que desesperan ahí como "otro retraso más del Gobierno".