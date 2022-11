El fin de las vías: escepticismo político, ilusión empresarial y esperanza sindical

El Gobierno central, por boca del secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, presentó este viernes en Avilés el enésimo episodio del serial de las vías: un proyecto con un coste estimado de 204 millones que, en el mejor de los casos, podría comenzar a ejecutarse en 2026. El gobierno local celebra los avances para ocultar una vía férrea que divide la ciudad y la oposición incluye en su discurso una misma palabra: escepticismo. Los sindicatos prefieren ver el vaso medio lleno –"es una infraestructura necesaria para la evolución de la ciudad", dicen desde CC OO– y los empresarios consideran que acabar con el "cinturón de acero" es abrir las puertas al Avilés del futuro.

Manuel Campa, portavoz del gobierno municipal y concejal de Desarrollo Urbano y Económico, considera que esta actuación "permitirá recuperar definitivamente la ría para la ciudad". "El trabajo de los técnicos y políticos nos ha llevado a donde estamos, a dar pasos reales para eliminar la barrera que se traducen en que va a salir a información pública, el proyecto tiene estimación presupuestaria y es una propuesta realista", afirma, y agrega: "Este es el espaldarazo definitivo para ganar espacio de esparcimiento y también de generación de negocio, permite también la adecuación de los planes de movilidad y abre la puerta a dar pasos definitivos para la ampliación del parque tecnológico ‘Isla de la Innovación’, que necesitaba tener confirmación de que el trazado ferroviario no iba a afectar a esos suelos".

El proyecto de integración se ejecutará en dos tramos diferenciados, dando prioridad al tramo urbano soterrado, con una inversión prevista de unos 110 millones de euros. La actuación sobre el tramo exterior requiere una inversión estimada de unos 94 millones de euros. Se ha optado por esta solución en respuesta a los condicionantes de diseño y las peticiones del Ayuntamiento, según avanzó el Ministerio. El ambicioso proyecto, con una estación en el antiguo matadero, recoge la posible llegada del AVE.

Agustín Medina, concejal de Cambia Avilés, primera fuerza de la oposición en el Ayuntamiento de Avilés, manifiesta al respecto del estudio informativo para la integración ferroviaria en Avilés: "Desde Cambia Avilés, sin haber todavía estudiado el proyecto a fondo, nos alegramos de que aparentemente se haya dado un paso más, en parte fruto de nuestra insistencia y trabajo de muchos años, con todo tipo de iniciativas: ciudadanas, municipales y parlamentarias. Pero a su vez, somos un poco escépticos, después de tantas presentaciones y anuncios de que llegaba, pero que se tradujeron siempre en demoras". A juicio de Medina "están los cajones llenos de estudios informativos que nunca se llegaron a licitar, y éste, además, es un tema que resurge cada vez que nos acercamos a unas elecciones".

Esther Llamazares, en representación del Partido Popular, apunta: "Ya hemos perdido la cuenta de las veces en las que previo al inicio de una campaña electoral el gobierno socialista de Avilés tira de fondo de armario y vuelve a sacar a pasear los grandes proyectos que llevan años enquistados. La presentación pública de este viernes pone de manifiesto la carencia de ideas y de proyecto para la ciudad de la Alcaldesa y su equipo y deja ver claramente la necesidad acuciante que tienen de contar cada uno de sus movimientos por pequeños que estos sean". A juicio de Llamazares, el coste del proyecto, estimado en 204 millones, "si algún día se ejecuta la obra será bien distinto".

José Ferrera, en nombre de Ciudadanos en Avilés, aprecia: "Nos gustaría ser optimistas en un proyecto que es vital para el futuro de la ciudad. Debemos de crecer mirando hacia el mar y eso es imposible mientras sigamos con la barrera ferroviaria. Pero los antecedentes en este tema, que se ha convertido en el cuento de nunca acabar, y que se nos vuelve a presentar en periodo pre electoral, nos hace ser escéptico con el tema. En cuanto al proyecto, no es nada novedoso, es el mismo que nos podrían haber presentado hace ya 10 años, podríamos estar ya en obras. Es un primer paso, hay muchas cosas aún por definir, entre ellas quizás la más importante que es la financiación". A juicio de Ferrera, esta sea tal vez "la última oportunidad de ver cumplido el sueño de eliminar las vías del casco urbano y no deberíamos de volver al debate y si tirar todos para adelante con este proyecto".

Arancha Martínez Riola, de Vox, considera que "después de 40 años de promesas sobre la eliminación de la barrera ferroviaria solo nos queda pensar que vuelve a ser una promesa con fines electoralistas de un gobierno central al que Avilés parece importarle muy poco". "No entraremos a valorar los aspectos técnicos del proyecto pero a primera vista nos parece simplista si tenemos en cuenta la enorme complejidad del proyecto. En cualquier caso, apoyaremos cualquier avance en el soterramiento", precisa.

Javier Vidal, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Avilés, cree que "es bueno que se inicie este proceso administrativo, pero después de tantos estudios realizados y tantas promesas incumplidas, es lógico que todos desconfiemos de que se pueda lograr la eliminación de la barrera ferroviaria avilesina". Apunta en este sentido: "Estaría más tranquilo si hubiera un compromiso político nacional público y conjunto de los dos partidos mayoritarios, porque hasta 2028, año en el que se podrían terminar las obras, hay demasiado tiempo y por tanto demasiadas incertidumbres".

José Manuel Rodríguez Baltar, secretario comarcal de Comisiones Obreras (CC OO), sentencia: "Hay que poner en valor que se está avanzando y sobre todo hay que recalcar el hecho de que esto no puede parar: haya cambio de gobierno o no en la próxima legislatura esto tiene que continuar. Esta infraestructura y la ronda norte son dos actuaciones necesarias para la evolución que va a tener Avilés como comarca, y si no se ejecutan estamos abocados a ser una comarca del siglo XIX".

Abilio Álvaro Azofra, secretario comarcal de UGT, hace esta lectura: "El plan de vías de Avilés es algo necesario que ya en su momento se valoró como algo positivo para el conjunto de la ciudad; lo que queremos que no se atrase por que es imprescindible para una ciudad moderna. Sabemos que es muy costoso, pero es necesario".

En nombre de la Cámara de Comercio, su presidente, el empresario avilesino Daniel González Menéndez defiende que "en pocos años Avilés dejará de vivir de espaldas al mar". "Es una obra que concluirá probablemente no antes de 2030 y que culminará con la eliminación del ‘cinturón de acero’ y la nueva estación de Avilés, que será determinantes no solo para el transporte de mercancías y pasajeros sino para potenciar el turismo y como herramienta eficaz en las políticas de reto demográfico", subraya.

Desde la Unión de Comerciantes de Avilés y comarca (Ucayc) también muestran su "satisfacción" por el anuncio del Secretario de Estado "aunque nos hubiera gustado que los plazos fueran más cortos". "Sabemos de la complejidad técnica y administrativa, pero si se puede aportar ganamos todos. Estamos ante una obra que va a cambiar Avilés, ofreciendo nuevas grandes oportunidades a la ciudad. Podemos decir que es una obra de Estado para la ciudad, por lo que pedimos los apoyos políticos necesarios sin mirar siglas, pues en ello nos va gran parte del futuro como ciudad moderna, innovadora, que vuelve a mirar al mar, con lo que ello conlleva de nuevas oportunidades de negocio, de empleo, de promoción turística nacional e internacional...", subrayan, y añaden: "Creemos en la Ucayc que en proyectos como estos es en los que se mide la implicación que todos tenemos con Avilés, por lo que pedimos unidad de acción, para lo que nuestra organización ya se ofrece".

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) prevé invertir cerca de 204 millones de euros en la integración del ferrocarril en Avilés (Asturias), un proyecto que contempla el soterramiento de las vías en la zona urbana, la construcción de una nueva estación y la eliminación de pasos a nivel, entre otras actuaciones, en línea con el protocolo firmado en 2018 con el Ayuntamiento y el Principado.

La nueva estación intermodal, que se construirá en la zona del antiguo matadero, muestra la solución con la playa de vías y dársenas en nivel inferior, a cota de la ría, siendo viable otra posible solución, en la que las dársenas de autobús se ubican en el nivel superior a la misma cota que el edificio de la estación. Se establecen, de acuerdo al último estudio presentado, tres vías de ancho ibérico, incluyendo la posibilidad futura de ser cabecera de servicios de larga distancia para trenes de 200 metros. En cuanto al edificio de la estación (tren y autobús), se situará en nivel superior a cota del nuevo viario del plan especial. Por último, el inicio de las rampas del soterramiento se produce justo en la cabecera norte en la confluencia de ambas líneas (ibérico y métrico).