IMQ se incorpora por primera vez al proyecto Fundavi tras la firma del convenio que vincula a ambas entidades y que este lunes rubricaron el director general de IMQ, Pablo Hernández Fernández-Canteli y la presidenta de Fundavi, María José Ondina Fernández, en presencia de la concejala de Deportes, Nuria Delmiro, como muestra la fotografía.

La Fundación Deporte Avilés (Fundavi) organiza un año más, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, "Fundavi en 3D", un singular evento con carácter solidario que pretende impulsar el deporte inclusivo, poniendo en valor la actividad física de las personas con capacidades diferentes.

El evento se celebrará este viernes, 2 de diciembre, y comenzará a las 18.00 horas en el complejo deportivo Avilés. La entrada será gratuita, aunque se invita a las personas que asistan a que aporten productos para donar a la Fundación Banco de Alimentos de Asturias.

Tras varias exhibiciones y talleres de deportes adaptados, desarrollados por el Club Deportivo Cosa Nuesa, a partir de las 19.30 horas se medirán, en un singular partido de baloncesto en silla de ruedas, un equipo de deportistas asturianos de alto nivel y otro de amigos del deporte inclusivo, integrado por periodistas, empresarios y políticos.