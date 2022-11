Francisco Trinidad reivindica en Avilés la figura de Onofre García-Argüelles, la mujer de Clarín

"Las mujeres en el siglo XIX o eran la sombra de un hombre o elementos extraños en el firmamento; no tenían ni voz, ni voto y no lo tuvieron efectivamente hasta 1931", señaló ayer Francisco Trinidad, el autor de la primera biografía de Onofre García-Argüelles, la mujer de Leopoldo Alas, "Clarín", que se presentó ayer el hotel 40 Nudos dentro de las actividades culturales promovidas por la asociación La Serrana.

Trinidad es experto en la vida y en la obra de Armando Palacio Valdés, el escritor lavianés que se crió en Avilés y que fue amigo de Clarín durante toda su vida. "Con motivo de los fastos del primer centenario del novelista, hace veinte años, leí un artículo de Melchor Fernández Díaz en LA NUEVA ESPAÑA en el que hablaba de Clarín y de su mujer. Decía, al final, que a ella se le debía una biografía", destacó Trinidad.

"Hasta ahora nadie se había ocupado de ella", reconoció su biógrafo. "Siempre estuvo presente en la vida del escritor a la vista de su epistolario. La menciona él y también sus corresponsales. Sabemos que cuando llegaron los primeros ejemplares de ‘La regenta’ Clarín y Adolfo Posada se fueron a casa del matrimonio a celebrarlo con la comida que había hecho ella", apuntó el biógrafo.

Francisco Trinidad reconoció que ha sido difícil determinar la formación de la esposa de Leopoldo Alas. "Sólo puedo imaginar que sí que tenía formación. Sabemos que comentaba con su marido las obras de Pérez Galdós. Cabe pensar que si eso ocurría también comentaba las de Clarín, pero es cierto que él no dice en ningún sitio: ‘Pues mi mujer me ha dicho tal cosa’", apuntó el biógrafo. "Pero hay que tener en cuenta que es una García-Argüelles y García-Bernardo, que son dos apellidos importantes en San Martín del Rey Aurelio. Su familia era terrateniente, veraneaban en Candás. Tenía formación musical. Publicó quince cartas suyas inéditas y viendo su caligrafía está claro que tenía formación, presumiblemente, de un preceptor eclesiástico. No es mujer iletrada, pero no he podido arañar en los archivos a los que he bajado más detalle", continuó el biógrafo.

En todo caso, aseguró Trinidad, Onofre García-Argüelles parece que era la que gobernaba la casa familiar. "Cuando muere Clarín le escribe a su hijo Leopoldo, el que, con el correr de los años sería Rector de Oviedo. Le dice que vigile la reclamación de Maucci sobre unas traducciones que hizo Clarín sobre Zola. Le dice a su hijo que compruebe lo que reclama, que ella no recuerda que su padre hubiera vendido los derechos al editor que, al parecer, quería estafarles", explicó el experto en la literatura realista española.

El trabajo de búsqueda de archivos llevado a cabo por Trinidad le ha llevado a cerrar, finalmente, las fechas de nacimiento y muerte de Onofre García-Argüelles. "Si te ponías a buscar, encontrabas un montón de variantes. Esto es fruto del poco caso que se le había hecho hasta ahora", explicó Francisco Trinidad. La esposa de Clarín, la madre de sus hijos, nació el 12 de junio de 1853 y falleció en 12 de marzo de 1909. "Sobrevivió a su marido ocho años".

Otro de los datos desconocidos hasta la fecha es que Onofre –el santo de su nombre se celebra precisamente en 12 de junio– tuvo una hermana. Se llamó Claudia Anastasia.