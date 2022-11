Vicente Díaz urge un espacio para sus trofeos tras el "freno" al previsto en Soto

Vicente Díaz, cantautor y pieza clave en romerías y fiestas de prao, es natural de Los Veneros (Soto del Barco). El Ayuntamiento de su concejo natal le nombró hijo predilecto del municipio y como compensación, el popular cantante y compositor de "Qué tien esta sidrina" decidió donar al Consistorio buena parte de su archivo personal, con sus condecoraciones y trofeos conseguidos en más de treinta años de carrera con el fin de habilitar un museo o, al menos, un espacio para exhibir las no pocas distinciones que ha recibido Díaz a lo largo de su prolífica carrera. El alcalde, Jaime Menéndez Corrales, y su equipo decidieron entonces buscar un espacio en la Casa de Cultura de La Arena, sin embargo, aún está pendiente. De eso hace ya tres años y el cantante afirma que "aún no sabe nada". "No me llamaron más para decirme esto o lo otro, a mí tampoco me gusta estar detrás de la gente así que tendré que hablar con otros Ayuntamientos, como el de Castrillón, por ejemplo, para que busquen un sitio curioso", señaló el también jubilado de Arcelor-Mittal.

