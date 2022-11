Avilés convierte la Navidad en un maratón festivo con 50 actividades programadas

La oferta de Festejos para animar la Navidad en Avilés mantiene el esqueleto clásico –la cabalgata, la casa de Santa Claus, espectáculos pensados para público familiar...–, consolida actividades que han cuajado en años pasados –la pista de hielo, la folixa asturiana de Navidad (el Nataliegu, los aguilandos, los villancicos, el ramu), el tren decorado con motivos propios de estas fechas que recorre la ciudad...– y refresca el programa con novedades como un espectáculo nocturno de drones que compondrán figuras luminosas sobre el agua de la ría y el estreno del pabellón ferial de La Magdalena como espacio lúdico navideño.

En total, medio centenar de actividades que abarcan atracciones infantiles y juveniles, un mercadillo de artesanos, varios conciertos de música (uno, antológico de 42 años de rock y pop avilesinos), un show de magia, talleres infantiles, cuentacuentos, torneos y exhibiciones deportivas, exposición de belenes y la presencia en Avilés, cómo no, tanto del Príncipe Aliatar como de sus majestades los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar.

La concejala de Festejos, Yolanda Alonso, compareció ayer para desgranar el programa, que definió como "variado, con propuestas orientadas a todos los públicos pero con especial atención hacia el más joven y familiar".

Sobre el traslado de buena parte de la actividad navideña que acogía la pista de La Exposición al pabellón de La Magdalena explicó que esta mudanza tiene que ver fundamentalmente con evitar que las inclemencias meteorológicas impidan el desarrollo de las actividades, si bien es cierto, admitió, que también persigue "descargar" la zona de Las Meanas, que otros años se vio al límite de su capacidad.

La partitura musical

El concierto de Año Nuevo corre a cargo esta Navidad la Orquesta Sinfónica Ciudad de Avilés, con la batuta en manos de Iván Cuervo; el 23 de diciembre la soprano Salomé Rodríguez, el barítono Alberto Perdiguero y el pianista Carlos Galán protagonizan el concierto «Asturias desde la distancia»; y el 7 de enero, «Avilés, espíritu de Rock n’Roll», un viaje por la música local de los últimos 42 años.

Menú deportivo

La actividad deportiva no se detiene en Navidad, con la celebración de eventos clásicos como el Cross de Navidad o la popular San Silvestre. Además, habrá baloncesto adaptado, gimnasia rítmica, con la Copa y la Gala de Navidad del Valoe y el Festival de Navidad del C. G. Versalles; patinaje artístico, tirada al globo (Arcos de Texu), ajedrez, con el Torneo de Navidad del G. E. Ensidesa; el Trofeo de Natación; el Torneo de Fútbol 7 benjamín del C. D. Quirinal y el Torneo de Fútbol de Debutantes.

Alumbrado

Fin de la crisis: Avilés tendrá alumbrado navideño, algo que se llegó a poner en duda al haber quedado desierto el concurso público convocado por importe de 121.000 euros. La solución ha llegado in extremis y por la vía de una figura administrativa conocida como procedimiento de negociado sin publicidad con empresas del sector.

Es decir, una vez visto que ninguna empresa presentó ofertas al concurso público los servicios técnicos municipales cursaron «invitaciones» a firmas que podrían hacer este trabajo. Y una, cuyo nombre no ha trascendido, aceptó. Lo que queda en el aire es si la fecha del 9 de diciembre se mantiene para hacer el encendido o la misma se pospone.

Exposición de belenes

La tradicional exposición de nacimientos se ubicará este año en el número 45 de la calle de La Cámara (esquina con la calle Cuba, antigua oficina del Banco Santander). Se podrá visitar del 17 de diciembre al 6 de enero, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, salvo el 24 y el 31 de diciembre (de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas) y el 1 de enero (de 17.00 a 21.00 horas).

También se podrá visitar en el atrio de la iglesia de San Nicolás el belén monumental municipal.

Talleres de Robotix

Dentro de la programación navideña, en el pabellón de La Magdalena, se organizarán talleres destinados a niñas y niños de entre 6 y 12 años que quieran sumergirse de manera lúdica y didáctica en el mundo de la tecnología, sin necesidad de conocimientos previos.

Se proponen cuatro talleres: robótica, diseño de videojuegos, stop motion (crea tu corto de animación con Lego) y creación de cómics con Lego.

Ludoteca gratuita

El parque temático navideño del pabellón de La Magdalena dispondrá de un espacio lúdico pensado para la conciliación, dentro del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, que de manera gratuita ofrecerá a las familias actividades lúdicas para niños de 3 a 7 años dirigidas por personal cualificado. Para hacer uso de este espacio se deben realizar inscripciones previas a través de www.navidadaviles.es.

Todas las personas que hayan reservado plaza deberán presentarse en el espacio con 15 minutos de antelación para no perder el derecho al acceso. La ludoteca abrirá los días lectivos a partir del 7 de diciembre de 16.00 a 18.00 horas y los no lectivos, de 11.00 a 13.00 horas.