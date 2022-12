Fallece el sacerdote avilesino Cristóbal Samaniego Sagasti

El sacerdote Cristóbal Samaniego Sagasti falleció ayer en Oviedo, tras una larga enfermedad, a los 62 años. Fue párroco de La Magdalena, en Avilés, entre 2007 y 2012.

En 2018 se puso al frente de la Unidad Pastoral de San Pedro de Villamayor, San Pedro de Sevares, Nuestra Señora de la O de Miyares, San Antonio de Pesquerín, San Martín de Borines, Santa María de los Montes, San Pablo de Sorribas, San Vicente de Cereceda y San Román de Villa con la Asunción de Villa, en el concejo de Piloña.

Samaniego se ordenó como sacerdote en el año 1990 y desde entonces habían sido varios sus destinos: además de Avilés, Gijón y el último, antes de Piloña, en Ciaño, en Langreo, donde permaneció cinco años ejerciendo su labor evangelizadora. "Me voy satisfecho con la labor realizada aunque no me atrevo a hacer ningún balance, eso corresponde hacerlo a los vecinos", dijo al desembarcar en su nuevo destino piloñés.

Ingresó en el Seminario Metropolitano de Oviedo donde cursó los estudios de Filosofía y Teología. Concluida su formación eclesiástica fue ordenado diácono ejerciendo este ministerio como adscrito a la parroquia de San Andrés de Linares del Entrego, durante el curso 1989 - 1990. Recibió la ordenación sacerdotal el 3 de junio de 1990 de manos del entonces Arzobispo de Oviedo, Monseñor Gabino Díaz Merchán.

La capilla ardiente permanece instalada en la sala 6 el tanatorio de Avilés. El cadáver será recibido este sábado, día 3 de diciembre, a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Bárbara de Llaranes, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido se procederá a su incineración en el tanatorio de Avilés.

También se le recordará en una misa funeral en La Magdalena próximamente, donde fue el impulsor de la primera unidad pastoral de La Magdalena-San Agustín.