El gobierno celebra que suba la aportación regional al Niemeyer: "Estamos satisfechos"

El incremento en 150.000 euros de la partida reservada por la Consejería de Cultura para el Centro Niemeyer el próximo año consigue el aplauso del gobierno municipal y de la oposición, aunque esta reclama un compromiso mayor con el desarrollo del complejo cultural, más ahora, que empieza su primer ejercicio sin el cinturón apretado a cuenta del plan de viabilidad para hacer frente a las deudas generadas durante la primera gestión de la fundación.

PSOE

El portavoz socialista, el concejal de Desarrollo Económico, Manuel Campa, señaló: "Estamos satisfechos por la mejora del presupuesto del Niemeyer porque eso, al final, lo que significa es que van a ver reforzada su actividad y la programación. Todo lo que sea contribuir a la actividad cultural de la ciudad, supone reforzar su imagen, no sólo de cara a nosotros mismos, también al exterior. Así que, encantados".

Cambia Avilés

Sara Retuerto, la portavoz de Cambia Avilés, se lamentó que "una vez más" los grupos de la oposición se hubieran enterado por la prensa de las novedades presupuestarias del Niemeyer. "La vuelta a la normalidad del centro para nosotros no es suficiente porque creemos que el Niemeyer no se creó para tener una nueva casa de cultura, si no para tener en Avilés un centro internacional con la misión de convertir la cultura en un nuevo factor de desarrollo económico", destacó la concejala. "En este sentido, el balance del Niemeyer es francamente decepcionante", apostilló. "Ahora que finaliza la hipoteca generada por la gestión delictiva de Natalio Grueso, a nuestro grupo municipal nos gustaría conocer de primera mano cuáles son los planes del Gobierno asturiano psara cumplir con su compromiso pendiente con Avilés y, evidentemente, queremos planes reales, no promesas electorales", concluyó.

PP

Esther Llamazares, la portavoz del Partido Popular (PP) en Avilés, celebró el incremento presupuestario del Niemeyer para el próximo año "aunque estamos aún lejos de una apuesta clara de promoción para este centro, si lo comparamos con el presupuesto destinado a otros centros culturales de la región", señaló. Según indicó, Avilés también está olvidada de los presupuestos nacionales. "Hemos tenido una nueva negativa ante la enmienda presentada por el PP al presupuesto del Ministerio de Cultura en los presupuestos", apostilló. "En lo que tiene que ver con la programación, el Centro Niemeyer nació con un carácter de internacionalidad al que no se puede renunciar y en ningún caso puede quedar relegado a la programación de conciertos del Ayuntamiento de Avilés que, por otro lado, ya dispone espacios propios".

La concejala de Ciudadanos, Carmen Pérez Soberón, señaló: "Nos alegramos de que tanto el Ministerio de Cultura como el Principado vuelvan a la senda de la aportación". Añadió a continuación: "No cabe duda que la financiación básica del Niemeyer sale de las aportaciones de las entidades públicas. En este sentido, proporcionalmente, la que más se faja es el Ayuntamiento de Avilés. Entendemos que ya tiene una política cultural que no tanto el Niemeyer, que siempre entendimos que tenía una vocación internacional. Eso es lo que pretendemos que se cumpla: que las aportaciones sean lo suficientemente grandes para que el complejo recupere su acción internacional. Lo que no podemos pretender es que el Niemeyer termine siendo una casa de cultura. Porque no", concluyó.

Vox

"El Centro Niemeyer tiene que ser un referente cultural y por eso es bueno que se incremente su partida prespuestaria", apuntó Arancha Martínez Riola, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Avilés. "Lo principal es que no lo desaproveche", añadió. Martínez Riola reclamó en este sentido nueva señalización en la ciudad y también nueva iluminación. "No puede pasar desapercibido", aclaró antes de reclamar también nuevas inversiones para la Escuela de Arte y el CIFP de Avilés.

No adscrito

"Si el Ayuntamiento pone 300.000 euros en el Niemeyer lo normal es que cuando realiza sus actividades en el Niemeyer no debería de pagar más", destacó Javier Vidal.