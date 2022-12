El PSOE negocia las cuentas con Ciudadanos y el edil no adscrito: "Hay buena impresión"

Diez días han transcurrido desde la presentación del proyecto de presupuestos de Avilés para 2023 y los únicos contactos que ha mantenido el gobierno local (PSOE) con la oposición se han producido con Ciudadanos (Cs) y el edil no adscrito (Javier Vidal García, exportavoz de la formación naranja), con quienes vienen sacando adelante las cuentas en lo que va de mandato los socialistas avilesinos. "La impresión es bastante buena", señala la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, sobre el inicio de la negociación presupuestaria. Por ahora solo tiene sobre la mesa las propuestas del no adscrito.

Ruiz sostiene que está "a plena disposición de la oposición" para la negociación de enmiendas al presupuesto de 2023, pero "por el momento" solo "han mostrado interés el edil no adscrito y Ciudadanos". Con la formación naranja se reunió este miércoles y dos encuentros ha mantenido ya sobre las cuentas con Javier Vidal García, el único que ha presentado propuestas hasta el momento a la concejala de Hacienda, aunque pendientes de cuantificar (la oposición no solo tiene que poner cifras a sus iniciativas, sino también justificar qué otras partidas se merman para compensarlas). La propia concejala de Hacienda considera que es "un momento complicado para acordar enmiendas" al proyecto de presupuestos por la "incertidumbre en los precios, que trae consigo muchas limitaciones presupuestarias". "No obstante, hay propuestas que pueden ser beneficiosas, que pueden impulsar mayor actividad y promoción de la ciudad, que van en la línea de mejorar la seguridad en los espacios educativos y favorecer la conciliación en las que estamos de acuerdo. Se complementan con los objetivos del presupuesto y en ello avanzaremos estos días para poder concretar unas enmiendas", defiende Ruiz.

Vidal García plantea mejoras en la seguridad de los peatones en los entornos de los centros educativos, que el Ayuntamiento vuelva a tener puesto propio en la Feria de Muestras –"podría compartirlo con alguna otra institución de la comarca, como la Autoridad Portuaria"–, acceso prioritario para familias numerosas y monoparentales en las actividades que buscan favorecer la conciliación, nuevas inversiones para que el pabellón de La Magdalena pueda acoger "importantes eventos culturales" y más presupuesto para las actividades a desarrollar en este espacio, ya sede de grandes conciertos.

También pide el no adscrito renovar las partidas asignadas en presupuestos anteriores para proyectos que siguen pendientes de ejecución, como las mejoras en plaza de la iglesia de Valliniello o el acceso a la plaza del Carbayo desde el parque Luz Casanova, en Sabugo. Potenciar la Semana de la Náutica –"intentando darle carácter internacional"–, mantener la gratuidad del transporte público para los menores de edad, mejoras en La Toba y la ayuda de 25.000 euros para el Festival Intercéltico también forman parte del listado. Vidal García plantea, además, elevar la partida para formación a la carta y la de las ayudas para promover la residencia y el empadronamiento de Avilés, así como colocar la bandera de Europa en la fachada del Ayuntamiento, junto a las enseñas de España, Asturias y Avilés. "Más del 95% de los acuerdos anteriores se han cumplido y aspiro a que así sea en 2023", apunta el no adscrito, que apoyará las cuentas si los socialistas acceden a todas sus propuestas, o a la mayor parte.

La reunión con Ciudadanos de este miércoles fue "una primera toma de contacto", aseguran desde la formación naranja, que presentará sus enmiendas la próxima semana y que ya se ha asegurado que la gratuidad del transporte público para los jóvenes se mantendrá el año próximo. Desde esta formación vienen defendiendo que "Avilés tiene que tener presupuesto" puesto que "la ciudad no se detiene porque en 2023 haya elecciones".

"La idea, ahora, es seguir avanzando en las conversaciones para llegar a un acuerdo y poder reunirnos con el resto de grupos la próxima semana", añade la concejala de Hacienda.

El presupuesto municipal para 2023, año electoral, está marcado por el incremento de los gastos, principalmente por los costes energéticos y el encarecimiento de los suministros. También por la aportación municipal que garantiza los proyectos europeos que ya están activados y los que están sujetos a convocatorias pendientes de resolver. Las cuentas que propone el gobierno local alcanzan los 79,3 millones e incluyen inversiones por valor de 4,6 millones de euros.