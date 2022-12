La oposición avilesina afea al Principado que "abandone a su suerte" a Avilés

La reserva de casi 11 millones de euros en el proyecto de presupuestos del Principado para 2023 fue recibida ayer por la oposición avilesina con escepticismo "por el escaso peso" que, a su juicio, tiene el gobierno local ante la Administración regional. "Llevamos tres años sin grandes inversiones para Avilés con partidas que se repiten pero que nunca llegan a ejecutarse. Es síntoma del poco peso político que tiene el gobierno socialista de Avilés con su homólogo en el Principado", valoró Sara Retuerto, portavoz de Cambia Avilés.

Y fue más allá en su reflexión: "Esperemos que sean planes reales y no promesas electorales. Eso sí, parece que esta vez los avilesinos vamos a ver por fin las obras en el aliviadero de San Martín, obra imprescindible, y la rehabilitación del antiguo ambulatorio de Villalegre, que se destinará a la reforma de viviendas de promoción pública, fundamental para atajar el problema de vivienda", subrayó.

"Lamentablemente, continuamos sin tener partida para la ejecución de las obras: queremos ver palas y no planes en un cajón", continuó diciendo respecto del proyecto de ampliación de la Escuela Superior de Arte del Principado. Y abundó en la idea de que "el gobierno autonómico y municipal del PSOE continúan sin planes para el antiguo centro de FP de Valliniello que está en unas condiciones lamentables y que podría albergar nuevos usos". El incumplimiento del "históricas reivindicaciones" como el arreglo de la antigua carretera de Grao, la AS-237 que atraviesa el barrio de La Carriona "generando insufribles molestias a los vecinos", lo apunta la confluencia en el capítulo del debe, al igual que las necesidades de personal en el área sanitaria.

Esther Llamazares, portavoz del grupo municipal del PP, ve "pocas sorpresas" para Avilés en el anteproyecto de presupuestos regionales. "No nos cansaremos de decir que la tercera ciudad de Asturias una vez más queda relegada y abandonada a su suerte", remarcó. En su opinión, "destinar a Avilés el 0,08% de un presupuesto de 6.000 millones de euros o lo que es lo mismo 62,33 euros por habitante, deja bastante claro el desinterés y desconocimiento que el Gobierno del Principado tiene hacia los avilesinos, además del poco peso político del equipo de gobierno local".

A Carmen Pérez Soberón, de Ciudadanos, la valoración, a falta de un estudio más en profundidad de las cuentas, le resulta sencilla: "Hay muy poca inversión productiva para Avilés, inversión de la que reactiva la economía y genera riqueza". A su modo de ver, "se promocionan como inversiones partidas del presupuesto que son de mantenimiento. No vemos apoyos rotundos para proyectos fundamentales como los accesos a la Escuela de Arte, sólo 30.000 euros nos parece irrisorio". Del aliviadero del río San Martín confía que esta vez sea la definitiva. “El proyecto se arrastra desde hace años", subrayó.

Soberón se muestra confiada en que los proyectos de rehabilitación del edificio Legorburu y de los 7 Enanitos obtengan financiación europea de los "Next Generation", pero se pregunta qué hubiera sido de la región "sin unos fondos que estaban destinados a una transformación de la sociedad para hacerla más verde, digital y resiliente, pero que están financiando obras ordinarias".

Desde las filas de Vox, Arancha M. Riola, ve con zozobra que "una vez más" el gasto por habitante en Avilés es "muy inferior a algunos concejos de la comarca, como Gozón que recibe 339 euros de gasto por habitante, frente a los 137 euros que reciben los vecinos de Avilés". Los grandes proyectos de La Grandiella y la ampliación de la Escuela de Arte resultan, a su juicio, "interminables" porque "nunca se plasman en obras reales, mientras que en el plano educativo echamos de menos las inversiones para el CIFP que el centro lleva reivindicando durante más de diez años y es la ampliación de los talleres, ya que los actuales son claramente insuficientes". Riola se muestra sorprendida por la escasa acción para ampliar las guarderías públicas mientras "sí que parece un gasto necesario la inversión para un centro intergeneracional, que viene a ser otro chiringuito, y aún no sabemos en qué consistirá ni cuanto nos va a costar", en referencia al chalé de Palacio Valdés.

Para el no adscrito Javier Vidal, son uno presupuestos "nuevamente decepcionantes para los avilesinos". "A través del portavoz de Foro Asturias he intentado que se incluyera una partida superior al millón de euros para ampliar y reformar el CIFP Avilés pero el gobierno sólo propone unos raquíticos 141.550 euros para pequeñas reparaciones. fiándolo todo al futuro centro de La Grandiella que, con suerte, podría estar disponible dentro de cinco largos años". Según Vidal, el presidente Barbón ha demostrado que figurar algo en los presupuestos no garantiza que se ejecute.

El resto de concejos de la comarca recibirán en torno a diez millones de euros de las cuentas regionales. El más beneficiado es Gozón con 3,54 millones de euros, de los cuales dos irán a parar al puerto de Luanco. Le sigue Castrillón con 3,36 millones en inversiones con más de unos 2,5 para el saneamiento de Salinas y la zona rural. Soto percibirá 1,34 euros con el dragado del puerto de La Arena, entre otras actuaciones. Corvera, algo más de 1,1 millones, que incluyen casi 600.000 para pantallas antirruido en la autopista "Y" en Trasona e Illas, casi medio millón Illas, la mayoría para la mejora de la AS-237 entre La Peral y La Cruz de Illas.

El secretario general de los socialistas avilesinos, Luis Ramón Fernández Huerga, señaló que el proyecto de presupuestos "tiene en cuenta a Avilés con importantes apuestas para educación como el Virgen de las Mareas, el Carreño Miranda o el CIFP Avilés pero también para avanzar en proyectos importantísimos como La Grandiella, la Escuela de Arte y también una partida específica para los accesos".

Hay también, para Huerga, apuestas vivienda en el antiguo centro de salud de Villalegre , sin dejar de atender necesidades como el colector del Tuluergo, el aliviadero río San Martín y los equipos y reformas para el Hospital San Agustín, además aportaciones a través de los fondos Next Generation para la antigua guardería "Siete Enanitos", que se convertirá en un centro para actividades de ocio y socioculturales para mayores con un presupuesto de cerca de 3 millones de euros, enfatizó.

A su modo de ver, "las aportaciones del Principado, sumadas a los fondos europeos y al presupuesto municipal, reforzarán la capacidad de Avilés para responder a las necesidades de la ciudad y de sus ciudadanos y ciudadanas"

Castrillón.

La alcaldesa, Yasmina Triguero cree que las inversiones previstas "son las esperadas como consecuencia del trabajo coordinado con el Principado desde 2018 y ya contempladas en años anteriores como el saneamiento, la red abastecimiento, o el proyecto de salud para Piedras Blancas. Sólo consideramos nueva inversión la cuantía para el CRA de Pillarno aunque ya ha sido publicado en el verano y la previsión era hacerlo en este mismo ejercicio. En estas cuentas se consiguen algunos beneficios para los ayuntamientos en general que hasta ahora se obviaban, como por ejemplo, los costes de la limpieza de playas, la gestión de residuos, y el aumento del fondo de cooperación".

Corvera.

Iván Fernández celebra que "está todo correcto incluso las pantallas antirruido, me parecía que iba a ser menos dinero, está muy bien 582.000 euros. El saneamiento de Grandellana, ya está adjudicado, es cierto que el proceso se alargó un poco pero estará en el presupuesto de 2023. La inversión para el centro de día completa los 400.000 de ayuda que recibimos del Principado, también las mejoras en el centro de alto rendimiento y quedan partidas genéricas, el plan concertado y otras ayudas".

Gozón.

Jorge Suárez cree que, en su caso, es para estar "muy satisfecho. No obstante, hay que reconocer que tres actuaciones incluidas, la GO-15 (San Juan de Nieva las Aceñas), las glorietas de unión de las carreteras GO1, GO2 y GO7, así como el muelle de descarga y dragado del puerto de Luanco, son actuaciones que ya figuraban en el anexo de inversiones de 2022, aunque con una dotación menor. Ver reflejada en las cuentas una inversión de 585.000 euros para la construcción de un nuevo centro de día, ha sido una satisfacción enorme. Todo hace pensar que podría ser una realidad en breve".

Soto del Barco.

El alcalde Jaime Menéndez Corrales recuerda que habían pedido también el campo de hierba artificial de Soto y el saneamiento de La Corrada. El dragado de La Arena entra y sale de los presupuestos estos dos últimos años, lo mismo que las viviendas sociales de La Arena ya adjudicadas, la empresa renunció a ellas y por eso tienen que licitarlas. Pero es lo que hay. La inversión en el colegio de La Arena es para obras de mantenimiento y refuerzo de la estructura".

Illas.

Alberto Tirador reconoce que "uno siempre espera más, pero da cumplida respuesta a importantes demandas del concejo y son unos buenos presupuestos para Asturias".