"Se aprecia la llegada de población tras la pandemia, pero eso son más servicios"

Arantza Peláez es la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Gozón. Es además la secretaria general de los socialistas gozoniegos. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA y habla de los presupuestos recién aprobados en su concejo en el que el PSOE goza de una mayoría absoluta con 10 de los 17 concejales.

–¿Qué lo más importante de las cuentas del próximo año?

–Vamos a finalizar el crédito del real pago a proveedores, pues imagínate, liberar del presupuesto 260.000 euros al trimestre y vamos a conseguirlo el primer semestre del año.

–Entonces es el último año de deuda.

–Eso es, en unas proporciones considerables.

–¿Se acabó el tiempo de llorar en Gozón?

–Creo que sí, en los próximos dos años podrían ser muy buenos si la coyuntura económica no fuera tan negra como la pintan. Porque es que al final el Ayuntamiento es como una familia, con los mismos gastos, con esas facturas de la luz de la gente, es lo mismo. A nosotros nos está pasando con el suministro de energía. Se duplica, es más del doble en edificios públicos e instalaciones deportivas y las bombas de la red de infraestructuras del agua, los reconocimientos extrajudiciales de crédito de este año fueron por el consumo energético en el servicio de agua, en los bombeos…. Ese dinero si no tuviera que emplearse ahí, iría para inversiones. Y es gasto corriente y hay que atenderlo, obviamente.

–¿En qué va a cambiar el concejo en 2023?

–Estamos pendientes de subvenciones de los fondos europeos. Hay algunos proyectos ya trabajados con los Next Generation, que pueden suponer dos millones de euros para toda la acometida de la senda costera, posibilidad cicloturismo. Por el momento, hemos incorporado nuestra parte al presupuesto, que son 40.000 euros. Esperemos que el nuevo teatro Carmen sea una realidad en los próximos cuatro años si continuamos aquí. Estamos pendientes del depósito de Bañugues, que también se prevé ejecutar con fondos y darle una salida al centro agroalimentaria y mejorar la plaza de abastos. También ampliaremos el cementerio de Santana, que es el único municipal y es una actuación necesaria y con una inversión de 120.000 euros.

–¿Es un presupuesto de campaña electoral?

–No, haremos obras necesarias como amueblar el archivo, 350.000 euros para actuaciones relacionadas con el servicio de aguas,…

–¿Qué necesidades tiene el concejo que no están cubiertas con estas cuentas?

–Por ejemplo, la renovación integral de la avenida del Gayo. Se puede llegar a conseguir el próximo año y para ejecutar en cuatro, porque tendría un coste alto y se haría por fases y está pendiente de cuando se hizo el puerto nuevo.

–Gozón es un concejo que crece, ¿se ha notado en la recaudación del IBI?

–Suben las nuevas altas, en ese sentido, pero también se incrementan los servicios. No es tanto lo que gana el Ayuntamiento, lo recaudado hay que repartirlo mejor.

–¿En qué se está notando ese aumento poblacional?

–Se está notando más en los pueblos, tras pandemia cambiaron las perspectivas de vida de mucha gente.

–De no existir este incremento del precio de la energía. ¿Qué inversiones podrían llevarse a cabo?

–La renovación de algo potente, el acondicionamiento de alguna calle en Luanco. Son 350.000 euros. Luanco necesitaría un plan de activación en sus calles. Necesita un plan de choque brutal.

–El PSOE goza de mayoría absoluta. ¿Para aprobar estas cuentas buscó el consenso?

–Hubo tres comisiones informativas y las ediles no adscritas no acudieron, el PP fue a dos e IU a una de las tres. Se les hizo entrega de la documentación y no nos llegó nada de su parte. Nosotros hacemos la estructura presupuestaria, si quieren un nuevo gasto me tienen que decir de dónde lo quito. Pero en este caso no hubo ninguna propuesta.