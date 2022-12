Costas se encargará de desmontar la pasarela que lleva al mirador de La Peñona

La Demarcación de Costas lleva varios años realizando un seguimiento permanente de La Peñona, en Salinas, y más en concreto de la roca donde se asienta el mirador que ahora se ha cerrado al tránsito de personas por el riesgo de colapso.

Y será también esa administración, dependiente del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, quien se encargue de desmontar la estructura artificial, un proyecto en el que ya se trabaja y que entraña severas dificultades, según se le ha trasladado a la Alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero.

La regidora castrillonense explicó ayer que la Demarcación de Costas en Asturias realiza todos los años un informe sobre el estado de La Peñona y sobre todo de la estructura construida al final del recorrido por el Museo de Anclas. El objetivo de supervisar la estructura y tener un seguimiento actualizado del enclave, debido a sus características tanto geológicas como de exposición al fuerte oleaje.

A ello se suma el elevado tránsito de visitantes que soporta anualmente, especialmente en primavera y, sobre todo, en el verano.

Carlos López, doctor en Geología, profesor en la Universidad de Oviedo y especialista en geología aplicada a la ingeniería y estabilidad de taludes, túneles y cimentaciones, explicó que "las rocas de La Peñona y todo ese entorno de Arnao y Pinos Altos es lo que denominamos rocas relativamente blandas".

Eso significa, añadió, que las rocas son alterables y en los acantilados esas alteraciones avanzan mucho más rápido que en el interior. Esta composición geológica es lo que explica, entre otros motivos, los continuos argayos en Arnao y Pinos Altos que obligaron a actuar en las laderas.

"La acción humana provoca que algunos procesos se precipiten, ocurran antes o más rápido. Cuando se invade el ámbito marino, el mar siempre acaba ganando la batalla", señaló.

Germán Flor Blanco, geólogo y profesor del departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, señaló que "lo primero es la seguridad. Si se ha determinado que existen grietas y hay una zona de inestabilidad, lo lógico es que se cierre".

El experto señaló que "hace más de una década ya hubo una fractura y se formó una oquedad en esa zona. Si el estudio realizado indica que un bloque va a caer, hay que minimizar los riesgos porque se pueden producir accidentes graves e incluso con fallecimientos".

Yasmina Triguero indicó que hace solo unos días el propio director de la Demarcación de Costas, Fernando de la Torre Fernández, la telefoneó para solicitar una reunión urgente porque se habían detectado "problemas graves" en el último estudio que se había realizado en La Peñona.

La reunión se produjo en esa misma zona, y los ingenieros de Costas fueron los que explicaron a la alcaldesa que en el lateral oeste (izquierdo) en sentido al mirador existe una fisura, una hendidura en la roca, que ha ido creciendo de manera progresiva, pero que desde el anterior estudio avanzó de manera significativa y que ya supone "un riesgo evidente de colapso", señaló la Alcaldesa.

"Por supuesto, no me saben decir si eso significa que puede producirse una ruptura, un desprendimiento, en meses o si tardará años, pero con el fuerte oleaje en esa zona, el tránsito que soporta y lo rápido que aseguran que avanza la hendidura, no podemos correr riesgos", señaló.

El Ayuntamiento de Castrillón ya había dado orden de prohibir el paso hacia el mirador debido al fuerte oleaje que se registra en la costa desde hace varios días, pero ese cierre temporal ya se ha convertido en definitivo. "No hay nada que discutir. En estos días festivos el riesgo de que decenas de personas vayan allí, nos obliga a extremar las precauciones. No podemos correr riesgos", remarcó Yasmina Triguero.

La Demarcación de Costas se hará cargo de desmontar la pasarela que conduce al mirador. "Han dicho que supone una importante obra de ingeniería, porque hay que realizarla minimizando los riesgos y no se sabe todavía cómo se puede ejecutar ni con qué maquinaria", señaló la regidora. Una de las posibilidades que se plantea es eliminar la pasarela pero mantener el mirador, si existe riesgo para su desmontaje.

"Serán los especialistas de Costas quienes determinen qué se puede hacer y cómo", señaló la alcaldesa.

"Nadie nos informó", protestan los vecinos

El anuncio del cierre del mirador de La Peñona cogió por sorpresa no solo a los vecinos de Salinas, sino a todo el municipio castrillonense y a la comarca avilesina. "Nadie nos informó de que se estuviera realizando un estudio ni de que hubiera peligro", coinciden en señalar desde distintos colectivos.

La alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, insistió en que una vez superada la semana de fiestas, se convocará a las asociaciones vecinales y culturales de Salinas para escuchar propuestas que permitan buscar una alternativa al mirador.

"Costas admite la relevancia de ese espacio, su atractivo turísticos y paisajístico que atrae a cientos de personas a lo largo de todo el año, y está dispuesta a realizar algún tipo de intervención que permita de alguna manera paliar la pérdida que supone el cierre del mirador", señaló Triguero.

Juan Manuel Cuervo, presidente de la Asociación Amigos del Museo de Anclas Philippe Cousteau, mostró su sorpresa ante la noticia de la clausura el espacio en el que finaliza el recorrido de la instalación museística al aire libre. "Nadie nos había comentado nada, ni que se estaba haciendo un estudio ni que había riesgos. Hace años se dijo que había una grieta y riesgo de colapso, pero después se descartó esa posibilidad", apuntó.

En cualquier caso, añadió: "Esperamos que se nos haga llegar el informe donde constan esos riesgos", y señaló que "la decisión del cierre no afectará a las actividades ni estructura de los actos". Iván Díaz, presidente de la asociación de vecinos Amigos de Salinas, también expresó su sorpresa porque "nadie nos había comentado nada, y esperemos que nos expliquen esos estudios".

Afirmó, asimismo, que "va a ser difícil encontrar una alternativa a un espacio tan especial como el mirador de La Peñona".