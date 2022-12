La oposición critica la falta de alumbrado en Avilés: "Navidad siempre es en diciembre"

La Navidad ha llegado a medio gas a Avilés: lejos de la iluminación que ya luce en otros rincones del país, en Avilés las calles carecen de guirnaldas luminosas. La previsión pasa porque este viernes, día 9, se prenda el alumbrado en El Parche y alrededores y, el día 16, en el resto de calles y plazas. Para los grupos de la oposición que Avilés encienda la Navidad más tarde que Oviedo o Gijón, por ejemplo, responde a una falta de planificación máxime "cuando Navidad siempre es en la misma fecha".

"La iluminación atrae visitantes y potencia el comercio local. En Gijón y Oviedo ya están encendidas las luces. Aquí hay que esperar por la falta de planificación del gobierno local, cuando el encendido se produce todos los años y se puede prever y sacar el contrato con planificación", sentenció al respecto Sara Retuerto, de Cambia Avilés.

En la misma línea se expresó Esther Llamazares, del PP: "Avilés debería haber encendido las luces de Navidad antes del puente festivo, porque es el momento en el que la gente se mueve de unas comunidades a otras, los visitantes de esta época buscan este tipo de atractivo y Avilés no puede ofrecérselo porque no hemos licitado un contrato en tiempo. Oviedo, Gijón y otras localidades más pequeñas sí lo pueden hacer ya" . Añadió: "Una vez que termina la Navidad debe planificarse la siguiente, porque siempre es en la misma fecha y porque todos conocemos lo arduo de los trámites administrativos. La mala planificación es una pérdida para la ciudad porque no hay actividad, pero también es una pérdida de recursos públicos porque gestionar tarde y mal supone perder beneficios, gastar más y obtener peores resultados".

Arancha Martínez Riola, de Vox, dijo: "Avilés permanece en la oscuridad en pleno puente de diciembre, donde muchos comerciantes salvan gran parte de las ventas del año gracias al ambiente navideño que anima a consumir en comercio y hostelería. El retraso en las luces es fruto de la tacañería del gobierno socialista de Avilés que cree que los proveedores van a trabajar a pérdidas o con márgenes pírricos. Nos encontramos ante un fracaso más de los socialistas que con su desgobierno han abocado a la tercera ciudad de Asturias a una ciudad de tercera categoría. Llama la atención que cuando las luces se gestionaban por los comerciantes directamente las calles lucían iluminadas en tiempo y forma, y la primera vez que los socialistas asumen su gestión directa, lo hacen como todo, tarde y mal".

Javier Vidal, edil no adscrito, puntualizó: "Hace un par de años pedimos al gobierno local que fuera el Ayuntamiento quien gestionara directamente la instalación de la iluminación navideña de la que se encargaba la Ucacy (Unión de comerciantes). El cambio debería haber sido para mejor, pero ha ido a peor, por la ineficiencia del equipo de gobierno, poco previsor y mal gestor". Ciudadanos, en boca de Jose Ferrera, considera que Avilés está dejando una "pésima imagen" entre los turistas que vienen estos días. "El perjuicio para el comercio y la hostelería es evidente porque, queramos o no, las luces animan al consumo y predisponen a las compras navideñas. Por otra parte, nos preocupa que estén quedando, por diferentes motivos, licitaciones desiertas", concluyó.