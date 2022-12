Luz y esperanza por San Nicolás

El patrono de Avilés, San Nicolás, regresó a las calles de su villa este martes festivo a hombros de cofrades de la Hermandad del Beso de Judas. Decenas de fieles acompañaron su imagen, iluminada por las antorchas, en la procesión que partió del templo de la villa tras la misa en su honor, una celebración en la que no faltó la ofrenda floral, en esta ocasión a cargo de la cronista oficial de la villa, Josefa Sanz: "Eres Nicolás de la villa. Gracias a la asociación de vecinos por haberme permitido traerte estas flores en su nombre y hablar contigo".

El 6 de diciembre es doblemente festivo en Avilés. La ciudad no solo celebra el día de la Carta Magna, como todo el país, sino que también honra a a uno de sus tres patronos, San Nicolás, al que cada año homenajea con sus fiestas la asociación "Pedro Menéndez", la que representa a los vecinos del centro de la ciudad. El colectivo vecinal inició ayer bien temprano la actividad. Y es que había que tenerlo todo preparado para empezar a repartir a media mañana al tradicional bollo preñao y el vino a los socios, como manda la tradición, en la sede de la calle Jovellanos.

Pocos minutos después de que Marruecos echase a España del Mundial de Qatar en la fase de penaltis, comenzó en el templo de la villa la misa en honor al patrono en la iglesia de San Nicolás de Bari, una celebración religiosa en la que hubo chascarrillo con la Roja a cuenta de la Profecía de Isaías ("Consolad a mi pueblo"), porque son "muchos los que necesitarán ese consuelo por poner toda su esperanza en una pelota": "Nos tocó ser humildes".

Hubo lamentos en el sermón a estos tiempos en los "que pones la radio y solo escuchas desgracias", una época en la que los creyentes tienen la misión de "ser portadores de esperanza". "Si ahí fuera no la encontramos, tenemos que ser ese consuelo para el pueblo de Dios que anda como oveja sin pastor. De nada me sirve venir a una iglesia a calentar un banco. Esta iglesia, como todas, tiene que ser una comunidad cristiana que camine junta hacia la santidad", pronunció el sacerdote Celestino ("Tino") Riesgo, invitado para predicar la fiesta de San Nicolás por el párroco Alfonso López. Riesgo incidió en "la importancia de crear comunidad", de que "la parroquia salga a la calle" para "formar parte del movimiento ciudadano". Y recordó lo "mucho que hay que aprender de San Nicolás", que "no es un gordito vestido de rojo": "Atendió a viudas y huérfanos, y eso es lo que debemos hacer nosotros, ayudar a quienes lo necesitan".

López ensalzó la participación en la celebración religiosa en un día que tuvo como tentaciones para quedarse en casa el partido de la Roja y el frío: "Hemos venido a hacer familia y, sí, así se acaba la gloria de la Roja. San Nicolás no ha tenido suerte con Avilés. ¿A quién se le ocurre celebrar su fiesta un 6 de diciembre? Y hoy, para colmo, con el Mundial de fútbol. Menos mal que San Nicolás nos tiene a nosotros".

El de ayer fue el día grande de las fiestas de la asociación "Pedro Menéndez Avilés-Centro", pero no el último. Aún restan tres jornadas de celebración: el sábado habrá fiesta en la calle, el domingo, concierto, y el día 15, la gala joven.