Malestar en el comercio por el encendido tardío del alumbrado navideño: "Es vergonzoso"

Son muchas las ciudades que aprovechan el puente de diciembre para prender el alumbrado navideño, ese reclamo al consumo en la época más importante del año para el comercio. Avilés venía dando al interruptor en vísperas del puente de la Constitución, salvo este año, el primero en que el Ayuntamiento se hace cargo de las luces (ese gasto lo venían asumiendo los propios comerciantes, a través de la Ucayc). El encendido no solo se producirá pasado el puente (el día 9), sino que se limitará a la plaza de España. Hasta el día 16, no estarán iluminadas el resto de calles y plazas. Este retraso añadido se debe a que el contrato quedó desierto y el Ayuntamiento tuvo que recurrir a un negociado sin publicidad. Pero no hay consuelo para los comerciantes, que ven "vergonzoso" que Avilés siga sin iluminación festiva a estas alturas del mes de las compras por excelencia.

"Es una vergüenza lo que está pasando. Todos los sitios están iluminados ya, menos Avilés. Nunca en la vida pasó esto", protesta Silvia Fernández, con negocio en la céntrica calle La Fruta. La comerciante ve contradictorio, además, que se lleve el grueso de las atracciones navideñas al pabellón de La Magdalena mientras en el centro "no hay ni luces, pero sí que funciona el tren turístico. Se desconcierta a la gente. Parece que estamos echando a la gente de Avilés fuera, en vez de atraerla", añadió. Y es que para muchos es tradición aprovechar el puente de la Constitución para recorrer las calles de la ciudad disfrutando del encendido de Navidad. "La gente sale a ver las luces y siempre pica, algo se acaba comprando. Este puente hubo movimiento durante el día, pero avanzada la tarde no se veía ni un alma. La gente comentaba lo triste que estaba la ciudad, mientras en Gijón y en Oviedo estaba ya todo encendido", añadió otra comerciante que pidió guardar el anonimato. "Mucha gente se mueve para ver las luces de Navidad. No tenerlas aún encendidas demuestra que aquí se piensa muy poco en la ciudad y su gente. Me parece vergonzoso, es la primera vez que pasa algo así y nos ayuda muy poco a vender", protestó Pilar Paneque, con negocio de moda en el centro "Hay muchísimo malestar, escucho comentarios continuamente. Las luces dan ambiente, incitan a salir. Ya tendrían que haberlas encendido para el puente", opinó Patricia Antuña. Mensajes de comprensión trasladaron desde ACEA y la Cámara de Comercio, entidad esta última que pide "un esfuerzo" al Ayuntamiento y la empresa adjudicataria del alumbrado para que esté prendido antes del día 16. "El malestar del sector es lógico, pero es un contrato público y cabe la posibilidad de que acabe quedando desierto, como ha sido el caso. Hay que valorar que el Ayuntamiento se ha hecho cargo por primera vez de todos los gastos de iluminación. Quizás para próximos años haya que plantearse adelantar la licitación", apuntó Mónica Blanco, vocal de Comercio de la Cámara. "Las luces dan vida y animan a las compras. Esperemos que estén cuanto antes", concluyó Marisol García, de ACEA. La Unión de Comerciantes (Ucayc) declinó opinar sobre la polémica de las luces.