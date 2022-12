Mismos actores, errores sonados

Si los actores protagonistas de la escena municipal no rompen la línea trazada al inicio del presente curso político, el Ayuntamiento de Avilés logrará cerrar el año con presupuestos aprobados sin mayores sobresaltos. PP y Cambia, las principales fuerzas de la oposición ahora, volverán a ver incumplido el objetivo de mejorar un proyecto marcado por el incremento de los gastos, derivado de los costes energéticos y el encarecimiento de los suministros. La inversión, muy vinculada a los proyectos europeos, no mejora el escenario de incertidumbre de los últimos meses. Y esto es así porque, en el momento de realizar balance del ejercicio, Avilés apenas podrá ver cumplidos algunos de sus grandes capítulos pendientes que encadenan, presupuesto tras presupuesto, una preocupante tendencia a eternizarse.

Afortunadamente , el sector industrial de la ciudad continúa haciendo bandera de su buen hacer en todo el mundo y, como daba cuenta este diario esta misma semana, empresas como Windar cumplían un nuevo hito al llevar a los muelles de la margen derecha de la ría una de las mayores piezas para torres eólicas en el que será el parque eólico marino más grande en Estados Unidos.

Al polémico retraso en la iluminación de las calles de la ciudad –nunca fue más acertado el chaparrón de la oposición: "Navidad siempre es en diciembre"– se sumó la comunicación del extra en los trabajos de Hermanos Orbón que deberá completarse para que Patrimonio sí dé el visto bueno o , como desveló LA NUEVA ESPAÑA, que la obra del entorno del parque del Muelle se encuentra a un paso del juzgado tras incumplir la empresa adjudicataria las correcciones que se le habían reclamado el pasado verano. Esas reparaciones tienen un coste próximo a los 90.000 euros, una situación inédita en la obra pública de la que, sin embargo, en Avilés parecen acumularse varias experiencias en los últimos tiempos. La vuelta al inicio de la tramitación del plan de la muralla, al no incluir en el trámite de información pública el estudio arqueológico de la zona, no hace sino evidenciar un concatenación de faltas que, si bien no tendrán consecuencias graves sobre los proyectos señalados, sí exigen, al menos, una reflexión pausada de lo que está sucediendo. Todos nos equivocamos e, inevitablemente, cometemos errores; forman parte de la condición humana. Pero las equivocaciones de los políticos son más sonadas porque su exposición es mayor y las consecuencias pueden repercutir en muchas personas. Conviene, para evitarlo, no aislarse de la sociedad, es decir,, ser capaz de escuchar sugerencias y críticas y considerarlas. Un buen líder (político) nunca debe gobernar sin estrategia. ha de marcar objetivos, ser capaz de identificar lo que está por venir y crear el escenario adecuado para ello. Jamás debe dejarse llevar por políticas cortoplacistas o considerase invencible o implacable..

De la oposición, por su parte, cabe esperar, una actitud proactiva, no echar balones fuera y atribuir los fallos a los demás. Prometer y no cumplir está visto como un pecado capital en política, esté en el lado que uno esté. No caben incoherencias ni dejarse engullir por el ‘personaje’ político. La imprudencia y la falta de perspectiva tampoco son buenas compañeras. Lo evidenciaron los profesionales de las artes escénicas , quienes se han quejado de la falta de más producciones regionales en el Palacio Valdés. También cuestionaron la presencia de Natalio Grueso –en su condición de dramaturgo– en la programación de EscenAvilés. "¿Qué necesidad teníamos?", fue su pregunta al aire, por ahora sin responder.