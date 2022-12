Un avilesino de altos vuelos en Catar

"Sí, lo admito: cuando me ofrecieron trabajo en Catar tuve que mirar en un mapa porque no tenía muy claro por dónde caía, aunque me sonaba ligeramente por la publicidad que entonces llevaba en la camiseta el Barça". Eso fue hace casi una década porque actualmente Héctor García Sánchez conoce tanto o mejor que su Asturias natal el país árabe en el que estos días se disputa el Mundial de Fútbol. Es la consecuencia no solo de llevar viviendo y trabajando allí desde que acabó la carrera de ingeniero electrónico industrial, sino de sentirse a gusto en un país que tiene una superficie poco más grande que Asturias, pero poco más en común. Tan a gusto está que no concibe volver.

El protagonista de esta historia que llevó a un joven criado en Versalles a una de las capitales más dinámicas del mundo tuvo hasta los 22 años una vida que, salvo por su faceta futbolística –jugó en todos los equipos del Real Avilés y especialmente una temporada de grato recuerdo en Segunda B–, en poco o nada se diferencia de la de cientos de chavales: eligió estudiar Ingeniería atraído por el potencial que veía en el desarrollo tecnológico tras descartar Arquitectura, se sacaba un dinerillo dando clases particulares en su etapa universitaria – "nunca me faltó de nada en casa porque mis padres se deslomaron a trabajar, pero tampoco nadábamos en billetes", recalca–, se echó pronto novia y acabó casado con ella y, como tantos graduados, el futuro laboral no lo tenía claro al acabar la carrera. Y un día, en quince minutos, todo se puso patas arriba. "Fui al foro de empleo que se organiza en el recinto de la Feria de Muestras para poner en contacto a empresas y licenciados, tuve una entrevista con el captador de personal de la que ahora es mi empresa y ese mismo día me dijo que daba el perfil, que me ofrecían un empleo, pero que la plaza estaba en Doha", relata. Ahí fue cuando buscó Catar en el mapa. "Solo puse una condición: la decisión de si aceptaba o no la oferta laboral la tomaría mi madre", explica el ahora treintañero. Y la razón fue la siguiente. "Mi madre tenía una enfermedad grave y yo tenía claro que debía consultarle antes de hacer la maleta. Si ella hubiera puesto objeciones, habría rechazado la oferta para quedarme a su lado". La respuesta de la madre de Héctor García acompañará a su hijo mientras viva: "Me dijo ‘sin ninguna duda: vete’". El resto de la familia también apoyó la decisión, al igual que su entonces novia –hoy esposa–, la leonesa Ana Robles Gullón, que al acabar su carrera de Ingeniería se mudó a Doha, donde ahora también trabaja. El trabajo de Héctor García se desarrolla en el aeropuerto internacional Hamad de Doha (17,7 millones de pasajeros en 2021), reconocido este año por segunda vez consecutiva como el "mejor del mundo" por medios especializados: "Es un aeropuerto muy moderno y me siento orgulloso de haber participado en su reciente expansión. Mi cometido laboral tiene que ver con el mantenimiento electrónico". El trabajo en el aeropuerto ha permitido al avilesino, según él mismo explica, enriquecerse profesionalmente: "Llegué siendo muy ‘pequeño’ y, al margen de haber adquirido experiencia profesional, he podido convivir con gente de muy diferentes procedencias y de ese modo aprender mucho de lo importante que es el respeto mutuo. En cierto modo he construido aquí otra familia y me siento muy bien acogido". Medio centenar de miembros de esa otra "familia" acudieron a la boda en Asturias del avilesino dando lugar a una estampa exótica: decenas de hombres tocados con la tradicional "kufiyya" árabe. En la adaptación del avilesino a un país tan diferente a España en lo climático –estos días "invernales" el termómetro llega a 30 grados–, lo económico, lo religioso y lo cultural ha sido vital, según cuenta el interesado, "el respeto a la diversidad, la actitud y la flexibilidad". A lo que añade: "Catar tiene sus cosas buenas y malas, como España o cualquier otro país. Yo trato de ser positivo, ver lo bueno y rodearme de gente en la misma onda". Como anécdota ilustrativa del choque cultural, Héctor García narra su primera noche en Doha: "Me alojé en un hotel y de madrugada un sonido estridente me hizo despertar alarmado y desubicado. Era el almuédano llamando a la oración desde una mezquita cercana". Desde la distancia, este joven avilesino emigrado a Doha tiene una percepción muy crítica de su país natal: "Me duele profundamente ver que el Gobierno no invierte en la economía, que no ayuda a las empresas; en vez de eso, despilfarra los recursos en propaganda y en cosas inútiles y que no solucionan los problemas de la gente". Así que, al margen de que económicamente "no creo que pueda encontrar un empleo en España retribuido como el que tengo aquí", Héctor García tiene previsto seguir viviendo en Doha, haciendo escapadas al desierto y visitando a sus amigos y seres queridos en verano y Navidad. "A estas alturas, hay otra razón de peso para no volver: echaría de menos los vínculos afectivos la forma de vida que tengo aquí".