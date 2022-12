Las cuentas de 2023, de nuevo en manos del edil Javier Vidal García y Ciudadanos

Avanza el calendario y de los contactos que han trascendido hasta el momento de la negociación presupuestaria en el Ayuntamiento de Avilés se vislumbra que el grupo municipal Ciudadanos (C’s) y su exportavoz, el ahora edil no adscrito Javier Vidal García, volverán a ser claves. El gobierno socialista busca el apoyo del edil independiente y de la formación naranja para acabar el segundo mandato de Mariví Monteserín con pleno de presupuestos aprobados. Salvo sorpresas, el Ayuntamiento de Avilés tendrá presupuesto en 2023, año electoral. Queda por dilucidar si habrá cuentas por los pelos o con el respaldo de los anteriores ejercicios.

Las expectativas con las que esperaban los grupos de la oposición el anteproyecto de presupuestos del PSOE ya dejaba entrever por donde irían los tiros de la negociación. Todos manifestaron a este periódico su intención de acudir a ella con la mano tendida pero con pocas expectativas de llegar a acuerdos. Con excepciones. C’s y el edil no adscrito advirtieron ya previamente de "lo importante que es para un municipio tener presupuestos aprobados", dejando a un lado las vísperas electorales y los intereses partidistas que decantan la balanza cuando se acerca la cita con las urnas. Y es que la intención también cuenta, y mucho, a la hora de buscar apoyos y cerrar acuerdos.

Las conversaciones están avanzadas con Javier Vidal García, que ya adelantó hace días que votará a favor de las cuentas si los socialistas aceptan la totalidad o buena parte de sus propuestas, que tuvieron buena acogida por parte de la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz. Con el muy posible "sí" del independiente, al gobierno local le bastaría la abstención de los tres ediles de Ciudadanos para conseguir aprobar el último presupuesto del mandato, evitando así tener que gestionar el Consistorio en 2023 con las cuentas prorrogadas.

La formación naranja está pendiente de concretar sus reclamaciones y en esta última negociación presupuestaria se da la circunstancia, además, de que no hay capitán en la formación naranja fuera del grupo municipal. La agrupación local está descabezada desde las dimisiones del anterior coordinador, Luis Fanjul, y del secretario David Robles Ramos, y no hay comunicación alguna con el partido a nivel regional. Así que el grupo municipal, que siempre defendió su independencia respecto a Ciudadanos Asturias, está menos atado que nunca a posibles estrategias de partido. Cuestión aparte es si en esta negociación en marcha sus tres ediles van a ir a una o si hay discordancias sobre la votación presupuestaria.

No hay señal alguna de que vaya a haber acuerdo de izquierdas en esta ocasión. Cambia Avilés (CA), confluencia de Podemos e Izquierda Unida (IU), solo apoyó el proyecto de presupuestos en un año especialmente complicado como fue el del covid (2020, cuando votó a favor de las cuentas de 2021). Las desavenencias a cuenta del contrato del agua han hecho mucha mella y los contactos desde que se abrió la negociación han sido los justos. Ambas partes creen que no hay voluntad de acuerdo alguno. Como tampoco se espera, máxime a apenas seis meses de las elecciones municipales, que el Partido Popular (PP) o Vox vayan a apoyar unas cuentas socialistas, las enmienden o no. El plazo para presentar enmiendas expira el próximo martes, 13 de diciembre.

Así las cosas, las opciones de los socialistas para que Avilés tenga presupuesto en 2023 parecen limitarse a los mismos actores que en ejercicios precedentes. En la formación naranja y el edil no adscrito está la llave de las cuentas. Cabe recordar que el PSOE consiguió aprobar las últimas cuentas del anterior mandato. En aquella ocasión logró acordarlas con fuerzas a su izquierda (la formación Ganemos) y a la derecha (los concejales no adscritos, tránsfugas del PP, que más adelante se unieron bajo las siglas UCIN).