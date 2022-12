Investigan si una camisa hallada en Peñas es de la desaparecida Sandra Bermejo

Novedades en el caso Sandra Bermejo, la madrileña de 32 años y vecina de Gijón desaparecida en cabo Peñas el 8 de noviembre pasado. La Policía Nacional ha recuperado una camisa que por la talla podría pertenecer a la mujer que se busca. Aún no se ha podido determinar a ciencia cierta que la prenda es de Sandra Bermejo porque la familia no la ha identificado como suya, si bien eso no descarta tal posibilidad. La camisa estaba al pie de un acantilado próximo al mirador de Peñas, en un lugar de difícil acceso tanto por tierra como por mar, y la avistó una persona que fue la que puso en marcha el dispositivo de recuperación de la prenda, cuya procedencia ahora se investiga.

Según ha relatado a este diario Joaquín Amills, presidente de la plataforma SOS Desaparecidos –esta entidad colabora en la búsqueda de Sandra Bermejo y goza de la confianza de la familia de la mujer– "el pasado 30 de noviembre, pasadas las nueve y cuarto de la noche, llegó a nuestra asociación un correo electrónico en el que el remitente, debidamente identificado con nombre, apellidos y número de teléfono, aseguraba haber visto lo que parecía ser una prenda de vestir de color blanco en uno de los acantilados de cabo Peñas, el lugar donde se perdió el rastro de Sandra Bermejo el 8 de noviembre". Según explicaría posteriormente esta persona, vio la prenda de ropa en el transcurso de una batida que hizo por la zona a título individual con el propósito de ayudar en la búsqueda de la desaparecida. La camisa estaba al pie de un acantilado próximo al mirador de Peñas, en un lugar de difícil acceso tanto por tierra como por mar, y la avistó una persona que fue la que puso en marcha el dispositivo de recuperación de la prenda. La asociación remitió de inmediato la posible pista a los investigadores del caso, que acudieron a la ubicación facilitada por la persona que avistó el objeto y encontraron lo que resultó ser una camisa cuya talla coincide con la de la joven desaparecida. "La familia no ha reconocido la prenda como perteneciente a Sandra, pero eso es algo que entra dentro de lo probable teniendo en cuenta que esta mujer vive en Gijón desde julio de 2020 y pudo habérsela comprado después. En cualquier caso, en estos momentos está en manos de la policía para realizar los análisis pertinentes. La camisa podría ser una pista importante en la desaparición de Sandra si se encontrase material genético en ella", comenta Joaquín Amills. Tras la recuperación de la camisa, la Policía Nacional dispuso que se sobrevolase la zona del hallazgo con drones dotados de cámaras de vídeo en un intento de localizar otras posibles prendas u objetos personales. Esta tarea, que resultó infructuosa, no se pudo llevara cabo sobre el terreno por lo inaccesible de la zona, si bien no está descartado hacer una aproximación al pie del acantilado aprovechando alguna marea baja con mar calma. Sigue pendiente la realización de un rastreo tierra adentro en radios de 5 y 10 kilómetros desde cabo Peñas. El presidente de SOS Desaparecidos destaca como "llamativo" el lugar donde ha sido encontrada y recuperada la prenda: "Al oeste de cabo Peñas, en una playita pequeña que hay bajo el acantilado del mirador, un lugar al que no se puede acceder por tierra". En cuanto a la ubicación exacta de la camisa, Amills detalla que estaba "encima de unas rocas, muy cerca de la mar". Con este hallazgo, el presidente de SOS Desaparecidos, en línea con el pensamiento de la familia de Sandra Bermejo, se ratifica en que "ahora más que nunca, la desaparición de Sandra no obedece ni a un suicidio ni a un accidente, sino a la acción de un tercero o de terceros". No obstante todo lo anterior, la cautela se impone porque tampoco es descartable –y casos del pasado así lo demuestran– que la camisa sea un señuelo para que los investigadores desvíen su atención hacia líneas de trabajo que no llevan a ningún lado. De eso también son conscientes en SOS Desaparecidos. Sigue pendiente la realización de un rastreo tierra adentro en radios de 5 y 10 kilómetros desde cabo Peñas. Desde SOS Desaparecidos también insisten en la conveniencia de buscar evidencias en el coche de Sandra Bermejo, donde dejó el bolso y objetos personales antes de que se le perdiera el rastro hace más de un mes.