Los vecinos del centro distinguen a dos jóvenes ejemplares

Mikel Malda Borbolla vino al mundo un noviembre de hace 26 años en el Hospital Universitario San Agustín. Aunque gozoniego de cuna, en Avilés dio sus primeros pasos escolares en el centro de educación infantil "Temis". Este joven que destaca como contratenor natural –la voz más aguda dentro del registro de las voces masculinas– estudia ahora segundo de Bachillerato y cursa tercero de Canto en el conservatorio profesional de música "Anselmo González del Valle" de Oviedo. Malda Borbolla recogerá el próximo jueves, día 15, el reconocimiento a la Juventud de parte de la asociación de vecinos "Pedro Menéndez". No estará solo. El colectivo, que lleva semanas celebrando distintos eventos en honor a San Nicolás, rendirá también tributo a la avilesina Lucía Martínez Alarma, que este martes, día 13, cumplirá 39 años. Si el primero brilla con su voz, ella lo hace con su fortaleza.

Tras sufrir un accidente a los 26 años, Martínez, que es técnico superior en construcciones metálicas. se esforzó de manera tenaz para recuperar la movilidad de todo su cuerpo, especialmente de una pierna. Este año ha apostado por su sueño de competir en paraescalada, donde ha resultado campeona de España en categoría AL2 femenina. Ambos recibirán el calor de los de "Pedro Menéndez" en un acto que se celebrará en la Factoría Cultural a partir de las 19.00 horas y para que el Mikel Malda Borbolla está preparando un recital muy especial.

El joven reconoce que su relación con la música es vocacional. "Desde muy pequeño me encanta la música: mi madre siempre me ponía en el coche a Barbra Streisand, Céline Dion... Esa música, casi toda de mujeres, caló en mí. Con 15 años descubrí que podía tener una capacidad especial para la música y eso me llevó a plantearme estudiar esta carrera musical y a elegir esta profesión que es supervocacional, preciosa. Yo disfruto cada día con lo que hago", reconoce Malda.

Lucía Martínez Alarma creció en el poblado de pescadores, en El Nodo. Siempre le gustó el deporte, aunque, paradójicamente, no le iba mucho la asignatura de gimnasia en el colegio. Empezó a practicar natación motivada por su abuela Flor a los dos años y continuó en cursillos hasta los 14. Le gustaba entonces patinar, el voleibol, las cariocas, el salto de potro... Luego sufrió un accidente.

"No quiero pasar de puntillas por la vida, sino que quiero dejar una pequeña huella" Mikel Malda Borbolla

"Por mí situación física debo ejercitarme y cuidar mi musculatura para poder seguir caminando, Lo que me llevó a escalar y competir fue el hecho de que, en reiteradas ocasiones, múltiples personas me dijeron que sería incapaz de volver a adelgazar y a escalar. Eso me hizo esforzarme más. Afortunadamente le comenté mis sueños a "Willy" –Guillermo Arismendi, regente de Boulder Up Climbing Café– y a Gorka Santisteban, quienes aceptaron entrenarme y acompañarme en esta andadura", explica la joven avilesina, que agrega: "He de recalcar que Gorka y mi nutricionista, Araceli, siempre han creído en mí".

El reto de Mikel Malda es casi un capricho personal: quiere hacer llegar la cultura, y en especial la música clásica, a la población más joven. "Creo, desde mi humilde opinión, que hay algo de incultura musical. Ese es mi reto", precisa. ¿Su sueño? Que el nombre de Mikel Malda Borbolla sea reconocido: "No quiero pasar de puntillas por la vida, sino que quiero dejar una pequeña huella", subraya. El de Lucía Martínez pasa por finalizar sus estudios de profesora de yoga, continuar con los de inglés, terminar la prótesis definitiva, aprender tiro con arco, continuar con telas aéreas... Lo suyo es un no parar. "Y quiero seguir compitiendo, mientras me lo permita la salud, si es posible a nivel internacional".

"Me siento muy honrada de, al menos, ser capaz de inspirar a otras personas en situación similar para que practiquen deporte, deseen o no competir" Lucía Martínez Alarma

Ambos se muestran agradecidos con el premio que les entregará el próximo jueves la asociación de vecinos "Pedro Menéndez", un nombramiento, enmarcado en la Gala de la Juventud, que tiene por objeto "poner en valor a nuestros jóvenes y las herramientas que en Avilés tienen a su alcance en todo tipo de materias como son deportes, arte, ciencia... que son y representan los valores de nuestra villa".

"Este reconocimiento para mí es una maravilla. Es la primera vez en mi vida que me entregan un premio así. Es un grandísimo orgullo. Estoy preparando como mucha ilusión un pequeño concierto para el día 15", avanza Mikel Malda, que se ofrece al colectivo vecinal "para participar en cualquiera de los eventos que me propongan".

Lucía Martínez Alarma se muestra "sumamente agradecida". "He sido muy perseverante para alcanzar este sueño y mi esfuerzo ha sido valorado", dice. Y agrega: "No obstante, lo que más me emociona es la visibilidad que se le va a dar a la discapacidad. Me siento muy honrada de, al menos, ser capaz de inspirar a otras personas en situación similar para que practiquen deporte, deseen o no competir".

La joven del Nodo agradece el apoyo a los suyos: "Ellos saben quiénes son". Malda también, y hace dos menciones especiales: "A David Colado Coronas, que fue el director de orquesta que me puso en manos del conservatorio en el que estoy actualmente y fue el que me enseñó a cantar en un principio. Y a mi maestra de canto, Begoña García Tamargo, que se lo debo prácticamente todo", concluye. Ambos son un ejemplo de trabajo, constancia y tesón.

El coro "Magnificat" pone el broche musical a las fiestas de San Nicolás

El coro "Magnificat", fundado en 2016 y cuyo germen estuvo en el coro de la parroquia de Cristo Rey de Versalles, protagonizó anoche el concierto fin de fiesta en honor a San Nicolás en la iglesia avilesina del mismo nombre. El acto –en la imagen– formaba parte del programa de actividades que ha organizado la asociación de vecinos "Pedro Menéndez" para festejar a uno de los tres patronos de la ciudad.