Avilés regala sangre: "No se puede sustituir por nada"

Los avilesinos han donado este año –datos recogidos a finales de noviembre– un total de 3.800 bolsas de sangre, 150 más que en el mismo periodo de tiempo de 2021. A nivel regional las donaciones han aumentado un 2,3 por ciento, de acuerdo a los datos facilitados ayer por el presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés, Carlos Vigil, entidad que estos días protagoniza el maratón de donaciones que se celebra, en horario ininterrumpido, de nueve de la mañana a nueve de la noche, en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés.

Entre decenas de personas a título particular, ayer participó como donante el consejero de Salud, el avilesino Pablo Ignacio Fernández Muñiz: "Participar me da la oportunidad de hacer de altavoz de esta causa solidaria y tan necesaria". Incidió Muñiz en que hacen falta donaciones: "La sangre no se puede sustituir por nada". Y destacó que si bien Asturias es ejemplar en cuanto a altruismo, en este caso donaciones de sangre, aún hay posibilidades de mejora. "Hace falta gente joven", dijo. La media de edad de los donantes de Avilés es de 45 años. En este sentido, Fernández Muñiz no descartó utilizar nuevos canales para llegar a los más jóvenes. En este sentido, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, envía cartas animando a donar a todos los que cumplen 18 años, este año 678. El Consejero también animó a donar plasma mediante una técnica que se llama plasmaféresis y que permite donar más veces seguidas.

En este sentido, Vigil destacó que a Avilés le gustaría tener una de estas máquinas para poder realizar extracciones de plasma. "Primero va Oviedo y luego Gijón, pero nosotros también la demandamos", dijo el presidente de los donantes de Avilés y Corvera, al frente del maratón avilesinos hasta el viernes.