Ciudadanos y el concejal no adscrito, Javier Vidal, se perfilan como las únicas tablas de salvación de los presupuestos elaborados por el gobierno socialista de Avilés. Tras los primeros contactos, ni Cambia Avilés, ni el PP ni Vox está por la labor de dar su apoyo. Los tres grupos municipales señalan que las únicas concesiones del PSOE a sus propuestas son "nimias", "escasas" y hasta "ridículas" en un presupuesto de 79,3 millones de euros, los más elevados que se recuerdan en la historia del municipio.

El plazo para que los grupos municipales presenten por registro sus enmiendas finaliza hoy. Pero tras la ronda de conversaciones mantenida hasta ayer con los distintos portavoces, el panorama no se presenta distinto al de los años anteriores. Salvo que se produzca una enorme sorpresa.

Sara Retuerto, portavoz de Cambia Avilés, la confluencia entre IU y Podemos y principal partido de la oposición, señaló que la decisión final está en manos de ambas organizaciones, pero "lo que nos ofrecen sumará unos 30.000 euros en un presupuesto de más de 79 millones y en realidad ni siquiera se ajusta a ninguna de nuestras propuestos. Entre eso y los antecedentes, la verdad es que no nos dejan opciones".

A todas las propuestas de Cambia Avilés, la respuesta "por email" del equipo de gobierno fue una partida de 10.000 euros para iniciar un estudio sobre la eliminación de barreras arquitectónicas, cuando la confluencia de izquierdas había solicitado una partida específica para eliminar barreras, no un estudio. También planteó crear un servicio específico de información a los ciudadanos sobre eficiencia energética, y la respuesta ha sido 3.000 euros para realizar una campaña informativa. "Eso se hace por redes sociales, lo que queremos es un servicio especializado y presencial", explicó Retuerto. La tercera y última oferta, al menos de momento, del gobierno socialista es "una partida ínfima" para otro estudio sobre el aprovechamiento de aguas pluviales, cuando Cambia Avilés solicitaba la construcción de depósitos de almacenamiento.

"Eso es lo único que ofrecen de todas nuestras propuestas. Es ridículo. Si a esto se suma que ya lo tienen hecho con Ciudadanos y el concejal no adscrito, y el conflicto por el abono a la compañía del agua y la subida del recibo, pues será difícil que podamos dar apoyo. Pero eso lo deben decidir las organizaciones", dijo Retuerto.

Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox, señaló que hoy presentará por registro sus enmiendas, que "van en línea con las de ejercicios anteriores, reclamando inversiones en la ciudad, productivas, en servicios y ayudas a entidades. Nunca se nos concede nada de lo que pedimos, y tampoco se hace nada, así que seguiremos insistiendo". Entre sus propuestas están la ampliación de la glorieta de La Grandiella, incrementar las aportaciones a las cofradías de Semana Santa y a las asociaciones de personas enfermas, aumentar las becas de comedor para incluir al alumnado de centros concertados, incrementar los centros de cero a tres años, y ampliar la dotación a los equipos avilesinos que jueguen en categoría de división de honor, "ya que llevan el nombre de Avilés por toda la geografía nacional", señaló la portavoz de Vox.

El grupo municipal del PP hará pública su decisión sobre los presupuestos una vez que se delibere en la junta local del partido. Pero lo que sí tiene claro su portavoz, Esther Llamazares, es que "lo que propone el gobierno socialista está muy lejos de lo que nosotros proponemos".

La mayor disparidad se centra en las cuantías destinadas a inversión productiva, que según el PP sigue descendiendo respecto de los ejercicios anteriores, hasta situarse en solo el 3,8% del total del presupuesto municipal para 2023. Los "populares" reclaman un incremento considerable en esa área con el objetivo de atraer inversiones y generar empleo. "La atracción de empresas, la inversión en el tejido productivo, que aporte y atraiga empleo de calidad, es básica. Cuando la población cuenta con empleo de calidad, los ingresos medios serán mejores", señaló Llamazares. Sin embargo, añadió la portavoz del PP, en el proyecto presupuestario socialista "hay inversión en aportación económica, pero está pensada para la microeconomía, y está bien, nunca eliminaremos esa propuesta, pero debemos incorporar más ambición". De ahí que siga reclamando la creación de una oficina local de captación de inversiones, que ya ha sido rechazada por el PSOE.

Ciudadanos y el concejal no adscrito, Javier Vidal, están a la espera de nuevas reuniones con la edil socialista de Hacienda, Raquel Ruiz. Ambos han presentado ya sus enmiendas parciales al proyecto presupuestario, pero no han dado a conocer los avances conseguidos en las negociaciones mantenidas con el equipo de gobierno socialista. Tanto en Ciudadanos como Vidal tienen claro que no se les concederán todas las propuestas que plantean, algunas coincidentes, pero sí confían en cerrar flecos que favorezcan su apoyo a las cuentas de 2023.

El equipo de gobierno socialista guarda silencio de momento, hasta conocer las enmiendas de todos los grupos municipales.