Innovación y formación son las claves del futuro para que la industria asturiana siga viva. Ambos factores permitirán el desarrollo de la independencia energética y la sostenibilidad medioambiental.

Y para todo ello, los fondos europeos son el músculo financiero que necesitan con urgencia las empresas asentadas en la comarca avilesina, pulmón industrial de Asturias, y en el conjunto de la región.

El despliegue del proyecto HyDeal para producir hidrógeno verde con el que fabricar los fertilizantes y el acero del futuro está pendiente de ese dinero comunitario que no acaba de llegar.

Éste sería el resumen de las conclusiones que se alcanzaron ayer en el «Conceyu Abiertu» organizado por LA NUEVA ESPAÑA en Avilés, en calidad de municipio cabecera de comarca. En este acto del Club Prensa Asturiana, vinculado a la serie «Asturianos», participaron la alcaldesa, Mariví Monteserín; el presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega; el director general del Centro Tecnológico Idonial, Íñigo Felgueroso; Jesús Alberto González, director de Fertiberia, y Paula Rodríguez, responsable de fabricación aditiva-producto en Global R&D de ArcelorMittal. Entre el público también se encontraban el alcalde de Corvera, Iván Fernández; el de Gozón, Jorge Suárez, y el de Illas, Alberto Tirador, además de otros representantes políticos y empresariales.

Jesús Alberto González, director de Fertiberia, explicó que la innovación en las empresas se aplica en el producto, el proceso y la tecnología. «El producto más importante que se fabrica en Asturias es el fertilizante, y es completamente diferente al de hace 15 años, y ya trabajamos para que a partir del año que viene su huella de carbono tenga impacto cero», afirmó.

En cuanto a la innovación de los procesos y la tecnología, señaló la transformación de la planta de Fertiberia, ubicada en Corvera, «que realizará el mismo proceso pero dejará de consumir energía, y la generará ella misma para abastecer a la totalidad del complejo».

La otra gran apuesta de futuro es el megaproyecto HyDeal, en el que Fertiberia está implicada junto a ArcelorMittal, Enagás, y DH2 Energy, para suministrar hidrógeno renovable destinado a la producción de acero verde, amoniaco verde, fertilizantes verdes y otros productos industriales bajos en carbono . «Nos estamos preparando para fabricar fertilizantes usando hidrógeno que haremos con energía solar. Esa es la gran innovación, la gran apuesta», señaló Jesús Alberto González.

«Ese hidrógeno será el más competitivo del mercado en precio, porque será una producción a escala que permitirá rebajar los costes de producción y transporte. Ningún otro proyecto tiene garantizadas 310.000 toneladas al año», aseveró.

El problema, agregó, es que toda esta innovación «necesitamos hacerla con ayuda financiera, y tiene que llegar de manera inminente, porque ser el primero es fundamental», señaló en una clara alusión a los fondos europeos. «Estamos en la generación que va a realizar el cambio industrial y tecnológico. Por eso nosotros siempre hablamos de la I+D+una doble i, porque a innovación incorporamos ilusión», remarcó el director de Fertiberia.

Paula Rodríguez, de ArcelorMittal, explicó la distribución del área de I+D+i de la multinacional siderúrgica en el mundo, y la apuesta de la empresa por ser «más digital, más sostenible y más ágiles para adaptarse rápidamente a los cambios».

En el centro de Avilés trabajan 190 investigadores procedentes de las mejores universidades del mundo, «porque somos un foco de captación de talento, y eso hace que el centro sea un foco de interés en el mundo y sea interesante venir aquí», señaló. A eso se suma, añadió, «el compromiso con esta región, porque somos una empresa global y vemos qué se implanta en otros sitios para incorporarlo y ser motor de cambio y de desarrollo del territorio».

La investigadora de ArcelorMittal también destacó que cuando la compañía busca los perfiles más demandados fuera de Asturias, y sobre todo en otros países, «son claves para la atracción como territorio las infraestructuras, las comunicaciones y el ecosistema en el que esas personas formadas en las mejores universidades van a poder vivir y desarrollarse. Son muchos los condicionantes que influyen para atraer a los mejor formados».

El director general del Centro Tecnológico Idonial, Íñigo Felgueroso, se esforzó en su intervención por destacar la innovación como motor del cambio, del avance y de futuro. «Sin innovación, las empresas no existirían. Todas innovan, aunque no lo sepan, porque si no morirían», explicó.

Destacó la colaboración público-privada y la importancia de la existencia de los centros tecnológicos especialmente para las pequeñas y medianas empresas. «El fin último es que nosotros asumamos retos para que ellas los puedan incorporar. Que las pymes asturianas puedan hacer innovación en su territorio y no tengan que ir a otra comunidad o a otro país. La innovación es local», remarcó.

Felgueroso remarcó la necesidad de apostar de manera decidida por la formación. «El recurso más limitante para la industria en el futuro serán las personas, no la energía ni ningún otro factor. Lo más importante es que las personas se formen en las necesidades que plantean las empresas, porque eso les dará empleo, hará que se queden aquí y además se atraerá talento de fuera», incidió el máximo responsable de Idonial.

La Autoridad Portuaria de Avilés también está inmersa en su particular plan estratégico de sostenibilidad, que abarca desde la reducción de la huella de carbono y el control del consumo de agua, hasta la idea de, en un futuro, generar su propia energía. Y facilitó algunos datos de los pasos y avances conseguidos hasta ahora, como la reducción del consumo energético iniciada ya en 2021, y del agua con un sistema de eficiencia y la construcción de tanques de almacenamiento de aguas pluviales.

Su presidente, Santiago Rodríguez Vega, señaló que los retos anteriores se habían centrado en la eficiencia logística y la seguridad, pero ahora son la sostenibilidad económica y medioambiental, y la digitalización. «El puerto debe ser medioambientalmente sostenible, y las empresas que trabajen con nosotros también deberán cumplir las condiciones medioambientales. Se acabaron las bromas», advirtió.

El puerto avilesino también está inmerso en la elaboración de una estrategia de digitalización, que ya se ha empezado a aplicar aunque todavía de manera incipiente. Pero el gran reto pendiente es el desarrollo de una estrategia de innovación. «La necesitamos, y necesitamos la implicación de todo nuestro personal y de todos los operadores portuarios», aseveró.

La alcaldesa, Mariví Monteserín, propuso una mirada optimista hacia el futuro como comarca, porque «tenemos una posición adelantada que debemos aprovechar. El ‘Modelo Avilés’ incorpora la innovación desde hace décadas como un valor en sí mismo. Sabemos hacerlo con una gobernanza muy horizontal, con coordinación e implicación de todos».

Pero, dicho esto, incidió en que «para abordar cambios tan profundos se necesita formación, formación y formación». De ahí la apuesta por la Formación Profesional, pero no por cualquiera, sino «por la de excelencia, la que nos distinga».

Y a ella se debe sumar la formación más inmediata y menos académica, la formación a la carta en colaboración con las empresas. «La juventud es un valor que las empresas valoran si tienen actitud, aunque no tengan experiencia. El camino es una formación competitiva, de excelencia. Y el otro gran cambio es la incorporación femenina, cada vez mayor».

Y el otro aspecto esencial es conseguir los fondos europeos para sacar adelante el proyecto HyDeal. Reforzando la intervención del director de Fertiberia, señaló que este proyecto «es fundamental para esta comarca y para Asturias. Nos va la vida en ello, porque es el núcleo fundamental para el desarrollo futuro de toda nuestra industria y de la región. Y todos debemos empujar para conseguirlo, porque sin él, el futuro será muy incierto», concluyó.