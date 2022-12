La alcaldesa socialista de Avilés, Mariví Monteserín, realizó ayer un duro ejercicio de autocrítica política, al asegurar que "la Administración pública no está preparada para abordar los muchos y rápidos cambios en los que estamos inmersos y los que están por venir". Y advirtió de la desafección que se puede generar entre los ciudadanos, con el riesgo implícito de que incluso "pueden llegar a cuestionar la democracia" en la que vivimos, señaló.

En su opinión, y sin que surgieran voces contrarias por parte del resto de políticos presentes en el acto, es "las administraciones tienen una rigidez imposible. De manera inmediata tiene que flexibilizarse, ser más ágil y más eficiente" porque "limita" los avances.

Monteserín realizó estas declaraciones en el transcurso del Conceyu abiertu organizado por el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA en Avilés, como municipio cabecera de la comarca.

Ya al final del acto, fue la propia regidora avilesina la que puso sobre la mesa la pregunta, extrañada de que "nadie preguntó si la Administración, como las empresas, están preparadas para abordar todos los cambios que se están produciendo. Pues les diré que no, que no lo está", dijo rotunda y sorprendiendo a todos los asistentes.

En su opinión, "las decisiones políticas quedan neutralizadas por las administraciones, por la burocracia, y entonces empiezan a no ser eficientes para el ciudadano", indicó la alcaldesa. "La ciudadanía elige a los alcaldes, a los concejales, a los diputados... al presidente. Y cuando no las cosas no funcionan, llega un momento en el que no cuestionan a los políticos, sino que cuestionan la propia democracia, y ese es un terreno muy peligroso", aseguró.

"La Administración debe ser eficiente, debe resolver y debe saber gobernar los cambios que se están produciendo y los que están por venir", remarcó la alcaldesa avilesina, que se presenta a la reelección en los próximos comicios de mayo.