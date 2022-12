"‘Orlando’ nos da juego escénico, comedia, muchos personajes", dice Pablo Huetos

"Orlando" es una de las novelas más asequibles de la novelista británica Virginia Woolf. Y siendo eso –"asequible"–, no cuenta con una sola línea de diálogo. Y, pese a eso, a los de la compañía Teatro Defondo les pareció oportuno llevarla a escena. Lo hicieron hace casi cuatro años y no han hecho, desde entonces, más que cosechar triunfos –el más de todos; ser finalista de los "Max" de 2020–. Eso y hacer representaciones. Muchas. Casi 80 desde entonces. "Desde Melilla hasta Irún", reconoció ayer Pablo Huetos, el productor de la veterana compañía independiente madrileña –llevan más de veinte años en la escena– y uno de los actores protagonistas de la comedia que, finalmente, llega a Avilés: este sábado (20.00 horas) a la sala club del Niemeyer.

Cuenta Huetos que la versión escénica de "Orlando" –la firma Vanessa Martínez– "ha llevado un trabajo hercúleo detrás". Y es normal: Orlando es una biografía de un personaje que vive medio milenio, que protagoniza una biografía que Woolf escribe como una sátira de las que escribía su padre Leslie Stephen, que fue el autor del "Oxford Dictionnary of National Biography". "Hemos hecho muchos clásicos, pero este ‘Orlando’ nos da mucho juego escénico, comedia, muchos personajes", explica Pablo Huetos al otro lado de la línea telefónica. Los clásicos a los que alude son, por ejemplo, un "Macbeth" carcelario que la compañía trajo al teatro Palacio Valdés (en febrero de 2010) o este verano su "Marta, la piadosa", de Tirso de Molina, que programó la segunda edición del Festival de Teatro Clásico "Bances Candamo" de Avilés. "Ha sido un gusto trasladar la novela al lenguaje dramático", concluye el productor del espectáculo que forma parte de un elenco en el que también están Gustavo Galindo, Pedro Santos, Rocío Vidal y Carolina Rocha. Esta última hace solo de Orlando, el personaje inmortal que inspiró a Woolf su amiga Vita Sackville-West. Huetos, por su lado, es el Biógrafo Crítico, Greene, Lady R., la Señora Bartholomew y unos cuantos más.

La compañía de Huetos acaban de estrenar "La señora Einstein", que es un drama centrado en Mileva Maric, la esposa del científico alemán; matemática de profesión ella misma. "Casi tengo que decir a mis compañeros que tenemos que cerrar porque no iban a salir los números", confiesa Huetos. "Los apoyos con los que podíamos contar, se han reducido. El Ayuntamiento de Madrid no ha puesto nada, la Comunidad de Madrid ha reducido las ayudas a las producciones de teatro. Las ayudas en gira del Ministerio de Cultura ha pasado igual. He tenido que sacar adelante el espectáculo con mis propios ahorros", añade el productor. Hacer teatro desde la independencia más absoluta, es decir, fuera del circuito más comercial obliga "a trabajar mucho en la oficina, a moverte". Pero, aún haciendo eso y hacerlo con constancia, este tiempo posterior a la pandemia no ha es el mejor. "Todos hemos sacado a la vez que habíamos guardado y la competencia es feroz", concluye el productor.