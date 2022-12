Se puede decir que La Plaza tiene bien ganada su fama de “catedral” de la calidad culinaria, también en estas fechas y de ello hablamos con algunos de sus comerciantes.

Juan Manuel Ferrero , gerente de “Pescados y Mariscos Juanín” lleva toda una vida vinculada a La Plaza, primero como dependiente en una conocida pescadería y desde hace 23 años con su propio negocio. Como buen especialista en la materia, le preguntamos.

¿Qué ofrece el mercado de Avilés que tanto “engancha”?

Es cierto que tenemos una clientela muy fiel. Creo hablar por todos los comerciantes de La Plaza si digo que somos gente muy trabajadora que nos esforzamos cada día y en todo momento por ofrecer la mejor relación calidad/precio y una atención esmerada a nuestros clientes. A eso súmale que conocemos como nadie nuestra especialidad; no somos meros despachantes de producto, sabemos mucho y nos gusta desde la humildad transmitir ese conocimiento a nuestra clientela: recomendamos productos, damos consejos de conservación, explicamos recetas, hasta proponemos ideas de emplatado. Es la ventaja del trato cercano. Sin olvidar la extraordinaria calidad del producto fresco, que seleccionamos con mucho esmero porque efectivamente es seña de identidad del este mercado de abastos.

Aprovechando esos conocimientos, ¿Podrías explicarnos cuándo es el mejor momento para adquirir el pescado y el marisco que vamos a consumir en estas fechas especiales que están por llegar?

En el pescado, si tenemos en consideración los precios, cuanto primero se compre mejor, de hecho solemos recomendar a nuestros clientes particulares adquirirlo en la segunda mitad de noviembre porque a partir de ahí los precios se van encareciendo hasta noche buena. Si se hace así, lógicamente hay que congelarlo. Por eso, ahora mismo te puedo decir que mejor esta semana que la próxima. En cuanto al marisco, si vamos a comprarlo fresco, lo ideal es esperar al mismo día, si es posible, porque es más delicado, aunque también se puede congelar y así evitar el alza de precios.

¿Además de adelantar las compras hay alguna otra forma de ahorrar en la preparación de las comidas y cenas navideñas?

Pues medir bien las raciones. Para los pescados, unos 250 g. si son filetes y 400 g. si es pescado entero puede ser la referencia por persona. En cuanto al marisco, si es un plato principal, ostras, almejas o mejillones unos 350 g. por persona; gambas, langostinos… 250 g. por comensal es lo normal, aunque esto dependerá de la variedad y del peso de la cáscara. De todos modos una opción para ahorrar algo en el marisco puede ser calcular las piezas exactas: en lugar de pedir dos kilos de percebes se calculan x piezas por persona y se compra esa cantidad exactamente; hay gente, sobre todo mayor, que le da cierto apuro pedirnos exactamente 36 o 48 percebes, pero no hay ninguna razón para ello; la clientela más joven suele hacerlo y puede ser una fórmula para no comprar de más y ajustar mejor el presupuesto.

¿Qué productos del mar son la estrella de las navidades?

Pues aquí los más demandados son la lubina, el besugo, la merluza, el rodaballo, el pixín, el salmón… pero también tienen gancho la palometa, el tuñosu (cabracho), el bacalao… En cuanto a mariscos todos: percebes, centollos, almejas, bugre (bogavante), ñoclas, cigalas, langostinos, … hay que decir que el marisco tiene un lugar especial en la mesa en estas fechas porque lo mismo puede ser consumido como plato principal que como entrante y la sopa de mariscos sigue siendo un clásico de las cenas familiares, al menos aquí en Avilés. Y por último el pulpo que se puede incluir como entrante.

¿Y esos consejos que se dan para saber si el pescado es fresco?

Esos consejos están pensados para los mercados en provincias interiores, alejadas de la costa. El pescado que se vende aquí en La Plaza, en su inmensa mayoría está rulado en la lonja de Avilés el mismo día. Aquí no hace falta mirarle el ojo al pez, más fresco es imposible encontrarlo, estamos a 5 minutos de la rula. Lo que sí que hay que tener en cuenta es el cuidado en casa, el pescado debe ir inmediatamente al frigorífico y si se va a tardar días en consumirlo, sin excusa al congelador.

¿Algún “secreto” para cocer el marisco?

El punto de sal es importante. Lo mejor es echar la sal y probar el agua, si tiene el sabor del agua de mar está en su punto. El agua también debe de cubrir todas las piezas de marisco para que tengan un buen aspecto final y nuestra recomendación es cocer por separado cada tipo y no mezclar variedades porque cada una requiere su tiempo. Y por supuesto prepararlo lo antes posible, cuanto más fresco, mejor, ya que es un producto que crudo se deteriora muy rápidamente.

¿Se puede incluir pescado en las cenas de Navidad sin gastarse todo el sueldo?

Buena pregunta. Por supuesto que se pueden realizar menús ricos con pescado incluso marisco al alcance de todos los bolsillos y las posibilidades de cada cual. Hay muchas variedades más allá del besugo y el bogavante que resultan exquisitas. Lenguado al horno con patatinas, una merluza a la bilbaína hecha a la plancha (en lugar de al horno si se quiere ahorrar también en el recibo de la luz), los siempre socorridos mejillones tigre (con bechamel) … a veces con lo más sencillo se hacen unos buenos platos.

Francisco García es el gerente de una de las carnicerías que mayor fama tienen en Avilés, Carnicería García, situada, claro está, en La Plaza.

¿Qué productos demandan los clientes para estas fiestas?

Pues lo más clásico es el lechazo, el cochinillo, el cabrito, los chuletones de ternera, pero el público también pide productos algo más especiales como presa ibérica, entrecot o solomillo de buey…

¿Suben mucho los precios de la carne en estas fechas?

Las carnes suelen tener unos precios menos fluctuantes, evidentemente hay más demanda y algo sube, y la inflación por desgracia también se nota, pero no hay subidas exageradas, en nuestro caso hay precios que no han variado en los últimos meses ni lo harán en estos días. Además hay opciones para todos los bolsillos, se puede poner una buena carne en la mesa sin que ello suponga un drama económico ni requiera una laboriosa preparación.

¿Puedes ponernos algunos ejemplos?

Claro, para quien no quiera complicaciones y no gastarse un dineral, un cachopo de ternera asturiana relleno de cecina y queso de cabra, o relleno de nuestra crema de Cabrales, jamón serrano y pimiento del piquillo, listo para llevar a la sartén, dependiendo del peso puede salir por menos de ocho euros. En esa misma línea de precios y facilidad tienes un tournedó, que es una pieza de entrecot tipo medallón envuelta en tocino ibérico seleccionado procedente de la mejor selección de reses jóvenes de la ganadería asturiana. Se cocina a la plancha o en sartén, dos o tres minutos por cada cara y servido con una salsa a la pimienta verde o una salsa de champiñones es una delicia. Si en cambio te gusta estar entre fogones aunque el bolsillo vaya justo una carne de aguja para guisar o unas carrilleras de ternera van de maravilla y no están caras.

Hablas del cachopo ¿Hay en las carnicerías de La Plaza otros productos de elaboración propia?

Sí, es una de las ventajas del comercio de proximidad. Todos tenemos nuestras especialidades, elaboraciones propias, artesanales, que se alejan de los elaborados industriales. En nuestro caso, además de los cachopos, tenemos rollo de ternera relleno, pollo relleno… todo salido de nuestro obrador.

¿El consejo que nos daba Juan para adquirir los mariscos por piezas como forma de ahorro se puede trasladar también a las carnes?

Efectivamente. Es cierto que la gente joven ya no pide “cuarto y mitad” como antaño, sino tres filetes porque son los que va a consumir. Las piezas para hacer al horno se pueden calcular por peso, pero para otro tipo de recetas que se van a preparar individualmente no hay razón para comprar más de la cuenta; si necesitamos 6 chuletones no hace falta pedir 4kg y que luego nos sobre uno. Calcular bien las porciones claro que es una manera de ahorrar.

¿Mejor encargar con antelación?

Eso facilita mucho las cosas por ambas partes. A nosotros no ayuda a ser previsores y al cliente le evita apuros. Todo depende de lo que se demande. Si son preparados mejor encargarlo unos días antes y luego pasar solo a recogerlo. Si se desea una carne especial también es recomendable encargarla antes, por ejemplo un buen solomillo de buey. Otro tipo de piezas, de venta cotidiana no hay necesidad.

Se escucha mucho hablar de la carne de angus…

Forma parte de las modas gastronómicas, que las hay como en todo. A nivel de calidad, de sabor… una buena carne de vaca asturiana iguala o incluso supera a la de angus, que es una raza escocesa. Pero si el cliente quiere angus, solo tiene que encargárnoslo.

¿Hacen los avilesinos un esfuerzo especial en las comidas y cenas de estas fechas?

Pues como en todos los sitios, son fechas de encuentros familiares, de hijos que vuelven a casa, de reunión de hermanos… y es lógico que se celebren en torno a la mesa y con platos un poco especiales. Aunque haya que tener en cuenta las posibilidades de cada uno para celebrar con alegría estas fechas, y hacerlo con sentido común, un día al año sí que podemos darnos un capricho y preparar una comida diferente.

¿Alguna idea en esa línea?

El tradicional cabrito guisado es una buena opción, la paletilla al horno, muy fácil de elaborar. Si vamos en plan elegante un buen solomillo Wellington con su crujiente corteza de hojaldre y ternera asturiana. Si es una cena informal entre amigos jóvenes y no hay temor a ser original se puede sorprender con una hamburguesa de buey y cebolla caramelizada acompañada de una guarnición de patatas especiadas.

Jamón, embutidos y quesos también están entre los productos más consumidos en estas fechas.

De ello hablamos con Francisco Ariza que regenta la charcutería selección del mismo nombre.

Efectivamente en estas fechas el jamón es lo más demandado. Regalar un buen jamón es un detallazo que todo el mundo recibe con agradecimiento, así que, como supondrás, vendemos muchos estos días. Y en la mesa muy pocos son capaces de decir que no a unas lonchas de jamón ibérico; se acierta siempre. Los embutidos y quesos también funcionan muy bien como entrante frío en las cenas de Navidad y tienen la gran ventaja de no necesitar apenas preparación, solo el emplatado. Y en nuestro caso, si nos traen la bandeja hasta se lo damos ya presentado para que solo haya que ponerla en la mesa.

¿Algún consejo para esos entrantes fríos?

Pues en citas tan importantes como una cena de nochebuena o una comida de Navidad hay que elegir productos de buena calidad y acompañarlos de un buen vino que marine bien. Tenemos clientes con mucho gusto gastronómico que suelen acompañar el jamón con un cava. Vamos, que no hay secreto: algo de variedad, buen gusto para presentarlos y calidad en el producto.

¿Cuál sería la tabla de quesos ideal?

Es difícil porque hay mucha variedad y va a depender de los gustos de los comensales. En una tabla de quesos asturianos no debería faltar el Cabrales, pero si se considera demasiado fuerte, se puede ir a un Gamonéu, un poco más suave. En Avilés sí o sí el queso de La Peral, podemos también incluir queso de los Beyos acompañado de dulce de membrillo, un Casín… Si hablamos de añadir otros quesos españoles es casi obligado un buen manchego y algún queso de oveja curado…”

¿Y en embutidos?

Una tabla puede llevar Chorizo, salchichón y caña de lomo ibéricos de bellota, que se pueden complementar con algunas frutas (sin colocarlas en la misma bandeja) y también con foies y patés de calidad porque combinan a la perfección con toda clase de productos ibéricos, en nuestro establecimiento hay variedad donde elegir.

¿Algún consejo a la hora de presentar quesos y embutidos en la mesa?

Si se compran al corte lo mejor es que se adquieran, a poder ser, el mismo día. Las charcuterías no tenemos, en general, tanto agobio de público como pescaderías y carnicerías, así que no hay problema es dejar la compra para el último momento. Si se lleva envasado al vacío se puede adquirir días antes, pero en ese caso es importante que el producto “respire” antes de consumirlo, así que habrá que abrirlo unos quince minutos antes de servirlo.

¿Embutidos también para regalar?

También. No solo se regalan jamones. Tenemos elegantes estuches de embutido selección de grandes marcas perfectos como regalo, que lo mismo sirven para sorprender a un buen cliente de la empresa, como a familiares y amigos.

¿Alguna tendencia que esté de moda?

Quizá la de regalar lotes y cestas de productos exclusivamente asturianos de calidad artesana. La calidad de los productos del país es cada vez más valorada dentro y fuera.

Las luces de navidad ya adornan La Plaza

El mercado diario de Avilés y sus comerciantes, que son una gran familia, quieren aprovechar la oportunidad para felicitar las Pascuas a todos los avilesinos y avilesinas, y clientes de la comarca.

También desean recordar la importancia del comprar en el comercio local. La experiencia de comprar en el mercado no tiene nada que ver con las grandes superficies. El trato es mucho más personal y asesorado. Ellos saben lo que nos gusta, conocen a nuestra familia; hacer la compra se convierte como antaño, en un rato de conversación y de contacto personal, sabiendo siempre que se lleva a casa lo mejor y al mejor precio.