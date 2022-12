Cantera de programadores en el Enrique Alonso

Yolanda Iglesias Suárez es docente y vicedecana del CITIPA, el Colegio oficial de Graduados en Ingeniería Informática e Ingenieros Técnicos en Informática del Principado, que son junto al COIIPA (Colegio Oficial de Ingenieros en Informática) los impulsores de "La Hora del Código". La actividad se desarrolla en sesenta colegios de la región y sirve para acercar a los pequeños el mundo de la programación informática de manera lúdica a través del juego Minecraft. Iglesias participó ayer en una de esas actividades en el colegio Enrique Alonso de Avilés y reclamó una asignatura específica de Informática en los centros educativos "porque tiene un peso suficiente y no es algo transversal". "La informática es algo fundamental en la actualidad y pese a que los chavales han crecido entre medios digitales no los controlan..., saben utilizar determinadas aplicaciones como es el caso de Instagram o Tiktok. No por escribir en una libreta sé Lengua. Es algo más profundo y cabe incidir, por ejemplo, en la seguridad y en los problemas de adicción derivados", abundó la especialista en Informática, que imparte clases de grado superior en el CIFP de Avilés.

Tras su intervención, se dirigió a la clase de 5.º B del Enrique Alonso. Preguntó a los pequeños qué querían ser de mayores. Ellos se decantaron mayoritariamente, aunque con excepciones, por dedicarse al fútbol y ellas, más a profesiones relacionadas con los cuidados como enfermería, veterinaria. Aún así, hubo varios casos con dudas y alguno eligió Informática, lo que trajo consigo la sonrisa de Yolanda Iglesias. "Sobre todo, vengo a buscar chicas", señaló la especialista teniendo en cuenta que los estudios superiores relacionados con la ingeniería y la tecnología apenas cuentan con mujeres. Andrea Suárez es una de las alumnas de quinto curso. Aún duda si estudiará informática porque le "encanta" el mundo de los ordenadores. "Conozco el Minecraft pero más para jugar que para programar", destacó la pequeña, momentos después de pasar el primer nivel de la tarea propuesta en "La Hora del Código". Unos metros más allá se encontraba Eric Willems, otro alumno. Su futuro no lo tiene nada claro, reconoció. Eso sí, no duda en admitir que programar "está chulo". Lo dice sin perder detalle de la pantalla del ordenador para poder completar a la mayor brevedad posible una de las misiones propuestas. Willems también mencionó el Minecraft y no dudó en reconocer: "A veces juego en casa". El alumnado de del Enrique Alonso estaba entusiasmado con la actividad, paso a paso, iban superando niveles y avanzando en sus conocimientos informáticos. El objetivo era que a algunos de esos pequeños les ‘entre’ el gusanillo y se decanten por unos estudios que son presente y futuro.