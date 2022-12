El PSOE incorpora a las cuentas la creación de una oficina de captación de inversiones

El gobierno socialista de Avilés presentó ayer una enmienda a su propio proyecto presupuestario para incorporar propuestas de Cambia Avilés, Partido Popular (PP), Ciudadanos, y del concejal no adscrito, Javier Vidal, por importe de 557.327 euros. Esa cuantía supone rebajar otras partidas de mantenimiento y gasto corriente. Una de las incorporaciones es la creación de una oficina de atracción de inversiones, solicitada por el PP y con la vista puesta en el suelo liberado de las antiguas baterías de coque. También hay otras que refuerzan las políticas de bienestar social, la promoción cultural y turística, e inversiones en barrios e instalaciones deportivas.

Esta modificación del equipo de gobierno para las cuentas de 2023 no supone, a priori, ningún cambio en las perspectivas de voto. De momento, el PSOE sabe que cuenta con el apoyo del concejal no adscrito y de la formación naranja, que aún debe decidir si votará a favor o se abstendrá en el Pleno del próximo día 30. Cambia Avilés y PP están pendientes del debate de las cuentas en sus organizaciones, pero no parece, al menos de momento, que vayan a dar su visto bueno. Vox no presentó enmiendas.

La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, aclaró los apoyos con los que cuenta su proyecto presupuestario. Según explicó, se han incluido "propuestas de todos, incluso de los que no van a apoyar el presupuesto. Deberían plantearse cuál quieren que sea su papel en la administración, porque algunos parecen meros observadores". Y concretó que "con Ciudadanos y el concejal no adscrito venimos hablando desde 2019, al igual que con todos los grupos. Si llegamos a acuerdos con ellos es porque son los únicos que han tenido interés en llegar a acuerdos".

La edil socialista añadió que se incorporan propuestas de la oposición porque "la ciudadanía nos pide soluciones a los problemas del día a día que nos afectan a todos y para eso, hace falta tener presupuesto". Y añadió que "hay grupos que comparten estos principios y por eso apoyarán las cuentas. Otros decidieron desentenderse desde el principio, como Vox, que a día de hoy no nos ha hecho ni una sola propuesta, o Cambia Avilés, que se ha limitado a hablar de la remunicipalización como si eso fuera a mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Avilés".

Algunas de las principales propuestas incorporadas son las siguientes:

Promoción económica.

La novedad es la creación de una oficina de atracción de inversiones, cuyo objetivo será definir la estrategia de promoción del suelo industrial, para definir los sectores estratégicos en los que se debería enfocar la comercialización de los suelos liberados de Baterías. También se ampliará la partida destinada al plan de formación "a la carta" con compromiso de contratación, que superará los 345.000 euros. Y se fomentará el empadronamiento en el concejo aumentando el presupuesto para este concepto de 20.000 a 40.000 euros.

Conciliación familiar.

Se abrirán los patios de los colegios públicos los fines de semana para actividades deportivas y talleres. El Plan Corresponsables será el marco para financiar nuevas actividades gratuitas para las familias numerosas, monomarentales y monoparentales.

Transporte para mayores.

Se está revisando el sistema de identificación para actualizar los datos y establecer nuevas bonificaciones para los mayores de 65 años en el transporte público en autobús.

Asesoramiento energético.

La oficina de consumo analizará y asesorará sobre los derechos de las personas consumidoras, presencialmente y con campañas informativas. Cambia Avilés había solicitado la creación de una oficina específica.

Promoción cultural.

Se reforzará la partida destinada a eventos en el Pabellón de La Magdalena para organizar giras de artistas por Asturias. Se renovarán las banderas protocolarias, incorporando la de la Unión Europea, como lleva años reclamando el edil Javier Vidal.

Promoción turística.

Se impulsará la regata "Pedro Menéndez" para lograr su carácter internacional y Gastronáutica, las jornadas que se celebran en las fiestas del Carmen. El Ayuntamiento compartirá stand en la próxima Feria de Muestras de Asturias con la Autoridad Portuaria para promocionar la ciudad. La subvención a la Cámara de Comercio aumentará de 60.000 euros para la organización de ferias, y la destinada a las cofradías de Semana Santa pasarán de 11.000 a 19.000 euros.

Inversiones en barrios.

Se incluyen obras en Valliniello, se mejorará el alumbrado de parques y de la plaza Santiago López.

Parques caninos.

Se habilitarán tres nuevos en Versalles, La Magdalena y el paseo de la ría en Llaranes.

La Toba.

Se abordará la planificación y mejor aprovechamiento de los espacios deportivos, y la aportación al Belenos Rugby aumentará en 15.000 euros.