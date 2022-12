Sepides negocia la venta del aparcamiento subterráneo del Niemeyer al Principado

La sociedad pública estatal Sepides, propietaria del aparcamiento subterráneo del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, negocia con el Principado la venta de este parking, lo que facilitaría la posterior cesión del uso al Ayuntamiento de Avilés. La operación deberá estar cerrada, al menos en teoría, antes de octubre de 2023, cuando finaliza la cesión demanial del complejo cultural de la ría y se procederá a su renovación.

«Decepción», «más de lo mismo», «sin novedades». Estas son las valoraciones coincidentes de la oposición avilesina tras el encuentro mantenido ayer con la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el director del Niemeyer, Carlos Cuadros. En él se hizo balance del ejercicio 2022 y se planteó la nueva programación, pero solo para el primer trimestre del año, lo que provocó duras críticas por parte de todos los grupos municipales, que esperaban la presentación de un plan estratégico para impulsar el centro cultural y novedades de cara al próximo ejercicio, ahora que se ha acabado de pagar la deuda y el Principado ha incrementado su aportación.

Solo el equipo de gobierno socialista dio por bueno el planteamiento del director del Niemeyer.

La necesidad de abrir al público el aparcamiento subterráneo de la margen derecha de la ría es una antigua reivindicación de los grupos municipales que ayer se volvió a poner sobre la mesa. El vicealcalde, el socialista Manuel Campa, explicó tras la reunión que «se está trabajando en distintas posibilidades de transmisión y de qué tipo» de la propiedad por parte de la Sepides al Principado de Asturias, dueño del Centro Cultural.

Fuentes de Sepides fueron más concretas. «Somos una sociedad pública estatal mercantil, y administrativamente no se puede realizar una cesión demanial porque no se puede ceder un inmueble de manera gratuita para un uso lucrativo».

Así que la posibilidad con la que se trabaja es «con la venta al dueño del Centro Niemeyer, que es el Principado. Entendemos que lo lógico es que todo el conjunto tenga un mismo propietario». Desde esta sociedad estatal se explicó también que otra posibilidad de transmisión es la permuta, pero «es una opción que no se ha planteado».

Los grupos municipales de la oposición insistieron ayer en la necesidad de que este aparcamiento subterráneo se ponga a disposición de la ciudadanía de manera permanente, y no solo cuando haya espectáculos o eventos, como ocurre en la actualidad.

El otro gran asunto que suscitó malestar fue la programación del Centro Cultural Niemeyer. La portavoz de Cambia Avilés (IU y Podemos), Sara Retuerto, fue contundente: «Ese centro no fue diseñado para ser la Casa de Cultura II. El año 2023 es un ejercicio de oportunidades, una vez que se ha pagado la deuda, y en lugar de presentar un plan estratégico, lo que nos presentan es un plan de actividades con pocas novedades y para el primer trimestre. Es muy decepcionante».

Pedro de Rueda, concejal del PP, señaló que «la cesión demanial de las instalaciones especifica que el Niemeyer debe ser un motor económico, social y cultural de Asturias. Ahora es un momento extraordinario para dar ese salto de calidad y ni hay estrategia, ni un plan, ni ambición. Es decepcionante».

Admitió, eso sí, que «es necesario incrementar su presupuesto. Con lo que hay no se puede aspirar a ser internacional de verdad. Solo es más de lo mismo».

El portavoz de Ciudadanos, Jose Ferrera, se expresó en términos similares. «El fin de la deuda y el incremento de la aportación del Principado en los presupuestos de 2023 se tiene que ver reflejado, y no es así. Ahora ya no hay excusas para que el Niemeyer no cumpla con la idea y el carácter para los que fue concebido».

Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox, incidió una vez más en la necesidad de «señalizar e iluminar convenientemente ese centro que se supone internacional, y abrirlo a la ciudadanía con actividades para todos y a precios asequibles».

Y el concejal no adscrito, Javier Vidal, incidió: «Ahora que se acaba la deuda debe elevarse el nivel del centro a la excelencia, y no parece que sea así».

El portavoz del PSOE y vicealcalde, Manuel Campa, fue el único que aportó una visión positiva. Aseguró que estas reuniones son «provechosas», y que 2023 será un año clave, ya que, al acabar de pagar la deuda, «la perspectiva ya es de estabilidad, porque los presupuestos van a destinarse a gestión y programación, con una aportación definitiva del Ministerio y el Principado ha aumentado su aportación».

En cuanto a la programación, «se incorporan actividades dedicadas a los jóvenes, con el objetivo de incorporarles al mundo de la cultura». En conclusión, «la estabilidad es una buena noticia y además mejora la programación».