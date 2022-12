La novelista Dolores Redondo (Donostia, Guipuzcoa, 1969) presenta este martes (20.00 horas) en el Centro Niemeyer, en Avilés, su última novela: "Esperando al diluvio" (Destino, 2022). Se trata de una historia que se centra en la investigación que el policía escocés Noah Scott Sherrington hace sobre el asesino de mujeres John Bible, que sembró el terror en Glasgow en los años 1968 y 1969 y que, después, se esfumó del mundo sin que nadie hubiera dado con él. Redondo, basándose en hechos comprobados e históricos, se lleva las pesquisas a la ciudad de Bilbao poco antes de las grandes inundaciones de la capital vizcaína. Conversa por teléfono con LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Por qué llueve tanto en sus novelas?

–Llueve en esta. En la anterior, en "La cara norte del corazón", también. Pero es normal: se centra en las consecuencias del huracán "Katrina" en Nueva Orleáns. En la trilogía del Baztán, claro, es el Baztán. Yo creo que la pregunta es ¿por qué elijo la lluvia en mis novelas?

–Pues la escucho.

–Me gusta contemplar tormentas y tempestades, pero si estoy a salvo. Me gustan también los fenómenos costeros, ver una buena galerna desde la costa de Donosti, por ejemplo. Los escenarios de climatología adversa no me son ajenos: soy una mujer del norte. Me dicen que escribo novelas negras porque hay muertos en ellas, pero yo entiendo que son muy psicológicas: me centro mucho en la construcción de los personajes. Lo que sucede al principal de "Esperando al diluvio" es que se está muriendo así que la tormenta que contempla es como el reflejo exterior de lo que está viviendo en su interior.

–El asesino de su novela es una especie de Jack el Destripador a la escocesa. ¿Qué poder tienen estos asesinos reales cuando se convierten en ficción?

–El hecho de que no hubieran sido capturados –ninguno de los dos lo fue– los ha convertido en leyenda. Bible actuó en los años 1968y 1969. Mató a tres mujeres que conoció en la misma discoteca de Glasgow. A las tres las violó y las estranguló y abandonó sus cuerpos en la calle colocándolos de una cierta manera. Era un asesino en serie pero la Policía escocesa no lo sabía porque en aquella época no se conocía el término. La prensa le llamó John Bible porque los testigos decían que así se hacía llamar: un nombre muy común. Lo de Bible vino de que, al parecer, mencionaba salmos bíblicos. Es un caso abierto. Nunca le descubrieron y puede que esté vivo.

–Tendría unos ochenta. ¿No?

–Un nazi de 95 años sigue siendo un nazi. La operación para dar con Bible sigue abierta.

–¿Y qué pasó para que no dieran con él?

–Algo que también pasa en España: las policías de Inglaterra, escocesa y galesa no tuvieron buena comunicación entre ellas. Pasó aquí también con el caso de Tony King, el asesino de Rocío Wahninkof.

–¿Qué hace un psicópata como Bible en Bilbao?

–Los estudiosos dicen que los psicópatas no paran de matar hasta que mueren o porque los encierran en prisión por otro delito menor. O porque cambian de país. Entre Glasgow y Bilbao, a primeros de los ochenta, había un canal marítimo de comunicaciones que conozco bien porque me lo han explicado muchos hombres de mi familia. Hablo de grandes conexiones entre los puertos británicos y los de la costa del Atlántico: ferris, cargueros... Recuerde que Antonio Anglés posiblemente escapó en un barco.

–Pero el protagonista de verdad, el bueno, es Noah Scott Sherrington.

–Es ficción. Lo que no es ficción es la heroína, la guerra de las banderas. Noah es una metáfora. Noah es el nombre del Noé bíblico que está en el momento más terrible de su vida. Decide perseguir a John Bible, darle caza para así dar sentido a su vida. Siente que se ha escapado a Bilbao y lo sigue. El nombre es un claro homenaje a Charles Scott Sherrington, que obtuvo el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la actividad neuronal del córtex. Esto tan raro es sencillo: descubrió el pensamiento deductivo. Fue tan importante en su época que escritores como Conan Doyle o Agatha Christie lo aplicaron a sus personajes. Eso de observar una puerta entreabierta, un paraguas recogido y concluir algo determinado. Hay quienes tienen muy desarrollada estas conexiones celulares y otros, menos. Es lo que se puede confundir con una corazonada, pero no lo es: es una deducción.

–A Sherrington lo conoció su personaje más célebre: la inspectora Amaia Salazar.

–Una jovencísima Amaia Salazar. Sucede en mi libro anterior, en "La cara norte del corazón". Está formándose con el FBI y sale a colación el trabajo de Sherrington, un pionero de la victimología. Hablan de un policía escocés que estudió a las víctimas.

–Imagino que con este lío de presentaciones de su libro, las entrevistas... no le dan tiempo para ponerse a escribir.

–Siempre que acabo una novela, empiezo la siguiente: debo tener un puerto seguro al que volver cuando estoy de gira.