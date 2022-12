La exdirectora de la Escuela de Arte: "Todo fue un montaje de los docentes"

"El jefe de estudios (César Menéndez) quería ser director y no ha parado hasta conseguirlo". Esa afirmación es de María José Rodríguez, cesada ayer oficialmente de su puesto de directora de la Escuela Superior de Arte (ESAPA) con sede en Avilés por la Consejería de Educación tras un proceso iniciado a finales del curso pasado. Rodríguez fue denunciada por "acoso laboral", sin embargo ella opina lo contrario: "Si hay alguien acosada soy yo y eso se ve en grupos de Whatsapp, donde no quieren y no aceptan un proceso democrático, ya que yo accedí a la dirección tras la presentación de un proyecto, cuestión que otros no hicieron". La ya exdirectora entiende que la consejería de Educación "compró" un "montaje" urdido desde el profesorado del centro para apartarla de su puesto.

Rodríguez no piensa quedarse de brazos cruzados ante esta situación y no descarta ir a los tribunales para defender "lo legal y lo correcto" y su honorabilidad en este proceso que trajo consigo jornadas de huelga con la participación del 90 por ciento del personal docente y administrativo del centro, movilizaciones del profesorado y no pocas bajas laborales. La decisión de la Consejería de Educación de cesarla de su puesto, al que accedió después de otra destitución temporal que duró desde mayo a julio de 2022, responde a una aprobación del Consejo Escolar del centro del pasado mes de septiembre. En esa reunión, diez de las once personas presentes, votaron a favor de su cese. "Asumo y acato la decisión de Educación, pero no me voy a detener", indicó la ya exdirectora de la ESAPA, que solo ve intereses personales "más que profesionales" y defiende que toda esta situación responde a un "quítate tú para ponerme yo". Rodríguez cuestionó además que en todo el proceso que ha derivado en su destitución como directora, no así el de su puesto de profesora, "se ha involucrado a los alumnos". La exdirectora atendió a este periódico por vía telefónica. Momentos antes, algunos docentes del centro expresaron su "tranquilidad" al conocer el resultado de la investigación abierta por Educación. "Pone fin a un ciclo con un mal clima laboral", señalaron momentos antes de disfrutar de la comida de Navidad de los trabajadores del centro en un restaurante del barrio de Sabugo. La comida estaba reservada días antes de conocer la noticia. Es más, la ahora exresponsable de la ESAPA era una de las invitadas. Hubo personal del centro que recordó además que Educación aún está pendiente del resolver otro expediente administrativo que dirige Inspección Educativa y que puede conllevar sanciones.