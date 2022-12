Docentes del "Julián Orbón" se unen a la Sinfónica en Año Nuevo

El Teatro Palacio Valdés de Avilés acogerá el primero de enero el tradicional concierto de Año Nuevo que vuelve a la programación cultural de la ciudad, con la Orquesta Sinfónica de la ciudad, compuesta en la actualidad por cerca de 40 músicos y dirigida por Iván Cuervo, que interpretará un repertorio de 10 piezas.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y el director de la Orquesta Iván Cuervo, dieron a conocer este sábado los detalles del recital acompañados por el presidente de la Sociedad Filarmónica Avilesina, Marino Soria. La cita tendrá lugar el domingo, 1 de enero, 1 de enero, en el teatro Palacio Valdés, a las 19.00 horas.

El concierto de Año Nuevo en Avilés alcanza en 2023 su quinta edición, al no haberse podido organizar en el año 2021 a causa de las restricciones por la pandemia, y se retomó para celebrar el presente 2022, como resaltó Alonso durante la presentación. "Se trata de uno de esos momentos especiales, que nos permite comenzar un nuevo año de la mejor forma, con cultura, hecha desde Avilés, una ciudad en la que la música forma parte de nuestro ADN, y con la fundamental aportación del Conservatorio y el agradecimiento a todos los profesionales que componen la orquesta por su compromiso y dedicación", subrayó la edil.

La protagonista absoluta de esta jornada será la Orquesta Sinfónica Ciudad de Avilés, integrada en exclusiva para la realización del concierto y bajo la batuta de Iván Cuervo, estará conformada por 38 intérpretes profesionales de Asturias, profesores del Conservatorio Julián Orbón y antiguos alumnos del centro educativo que forman parte de orquestas de gran reputación tanto nacionales como internacionales.

Compondrán la sección de cuerda cinco violines primeros, cuatro violines segundos, cuatro violas, tres violonchelos y tres contrabajos; la de viento, dos oboes, dos flautas, dos clarinetes, dos fagotes, tres trompas, tres trombones y dos trompetas, y completarán el elenco, en la sección de percusión, tres percusionistas.

Por segundo año, la mezzosoprano Marina Pardo, profesora del "Julián Orbón", pondrá voz varias de las obras que se interpretarán, en concreto a la "Weihnachtsgefülh" de Richard Strauss, y a un clásico de la música popular contemporánea, el "In the Still of de night" de Cole Porter. Asimismo, Isidoro Otero ejercerá su maestría como clarinete solista en las "Czardas", de Vittorio Monti.

Las entradas para poder asistir como público se pondrán a la venta este próximo martes, día 20 de diciembre, con precios de 10, 12 y 15 euros, en función de la ubicación en el teatro, en los canales habituales, la web del Palacio Valdés y en la taquilla de la Casa de Cultura en el horario habitual de atención al público.