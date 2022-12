La abogada avilesina Pilar Broto, premio nacional a la mejor labor de difusión en mediación

La abogada avilesina María del Pilar, Mapi, Broto Portaspana ha sido reconocida por la Asociación Madrileña de Mediadores, AMMI, como autora del mejor blog de ámbito nacional de mediación. "Este premio me hace una enorme ilusión y me motiva a seguir mejorando y a seguir difundiendo esta práctica, que es una forma de solucionar conflictos, pero ahorra muchos costes, también en salud", aseguró.

Broto Portaspana se lió la manta a la cabeza con una compañera, la ovetense Lucía Iglesias, e hicieron una página web, "La librería del mediador", registraron la marca "Resuelve Asturias", y ahí la avilesina inició su blog.

"Soy docente de mediación, y siempre me asaltaban dudas y tenía que buscar estudios, publicaciones, llegaba a contactar con los autores. Así que un día pensé que, ya que estaba haciendo ese trabajo, podía intentar compartirlo con los demás". Lo que hace Mapi es leer lo que se publica, desgranarlo, contar qué le ha gustado y qué no, "pongo la fe de erratas, si encuentro alguna, para que se vea que de verdad me he leído el libro del que hablo", asegura riendo.

Llegó al mundo de la mediación casi por casualidad. Estaba estudiando para las oposiciones a la judicatura y la fiscalía, cuando una compañera le habló de esa "técnica" de resolución de conflictos.

"Me interesó y empecé a leer sobre ella, y me di cuenta de que eso era lo que de verdad me gustaba, porque supone ayudar desde otro nivel, desde el diálogo, la comunicación, la búsqueda de soluciones, y sobre todo la utilidad que puede tener en el ámbito de la familia y que complementaba mi formación. Se podría decir que vi la luz".

Esta letrada avilesina asegura que "la mediación satisface las necesidades de las familias y de las empresas, y ayuda a generar una sociedad que avanza en una cultura de paz". Según Mapi Broto, cuando vas a un litigio, "nunca quedas satisfecho, incluso ganando, porque es un tercero el que decide. La mediación supone tomar las riendas de la decisión que adoptes y aprendes a utilizar herramientas de gestión que te ayudan en el día a día a superar conflictos".

Los conflictos familiares, y en concreto los divorcios, acumulan la mayor parte de las intervenciones de los mediadores.

"En un divorcio hay muchas perspectivas que los juzgados no pueden asumir porque además no entra en sus competencias. Están las emociones, las necesidades de los hijos, las de uno mismo. Si hay un acuerdo, las partes asumen su responsabilidad con aquello que han acordado y todo es después más fácil", asegura.

La mediación es voluntaria y supone un esfuerzo. No es un camino fácil, porque supone mucha comunicación, cuya carencia es el origen del conflicto. "No significa que no se necesite asesoramiento jurídico, es un acompañamiento, y cuando se alcanza el acuerdo, se le da forma jurídica y se eleva al juez, que lo valida y lo incorpora a la sentencia. Pero se ahorra mucho tiempo, dinero y sobre todo se gana en salud", asegura.

La mediación se ha convertido en una pieza fundamental del Plan de Modernización de la Justicia que se impulsa desde el Consejo General del Poder Judicial, pero en Asturias todavía es escaso el número de mediadores, y también lo es la cultura de la mediación, todavía una gran desconocida.

"Es un modelo de impulso a la convivencia, al diálogo, y saber gestionar bien los conflictos nos viene bien a todos", asegura Mapi Broto Portaspana.