La empresa de la obra del Muelle achaca los defectos al proyecto del Ayuntamiento

La empresa que ejecutó las obras de renovación de pavimentos y servicios municipales del parque y la calle del Muelle, contrato que el Ayuntamiento de Avilés da por incumplido, sostiene que se produjeron complicaciones en el desarrollo de los trabajos "por un motivo: los defectos del proyecto municipal, cargado de indefiniciones, omisiones y contradicciones". La firma defiende que el trabajo está "terminado y bien hecho" y que el Consistorio le adeuda más de 140.000 euros. "Esto es lamentable", protesta el abogado de la compañía, que anuncia acciones legales, incluso por daños a la imagen de la sociedad de no resolverse el conflicto.

Como adelantó este periódico, el Ayuntamiento inició el procedimiento de resolución del contrato argumentando que la empresa adjudicataria no ha ejecutado todas las correcciones que se le habían reclamado el pasado verano tanto en la calle como en el parque. La valoración de las unidades mal desarrolladas asciende a 52.758 euros (unos 38.000 corresponden a deficiencias en el vial) y el coste de las reparaciones que habrá que acometer ronda los 85.000 euros.

Según la versión de la empresa (Sardalla Española), la actuación no se remató en la fecha prevista, sino varios meses después, "por cuestiones ajenas al contratista": por la huelga de transportes de principios de año, el retraso de un permiso de Adif para poder empezar la obra en la calle del Muelle en plazo y un modificado del proyecto. Como informó este periódico el pasado verano, alteraciones en ese plan inicial elevaron el coste en 282.000 euros (un 19,98% por encima del precio de adjudicación, que fue de 1,4 millones, impuestos incluidos). Fueron varias las causas que lo motivaron, entre ellas el cierre al tráfico rodado del paso a nivel de Larrañaga, la ampliación de la mediana verde de la calle El Muelle (conllevó también la modificación de las instalaciones semafóricas y de alumbrado), la instalación de marquesinas de mayor tamaño a las inicialmente previstas y el cambio del pavimento previsto en el quiosco de la música por el estado de deterioro de las estructuras portantes, a requerimiento de la Dirección General de Patrimonio del Principado. El representante legal de la empresa incide en que las deficiencias del proyecto obligaron a ir resolviendo imprevistos sobre la marcha. "Parece que para el Ayuntamiento uno de los grandes problemas son los charcos. La contrata dijo que no había desnivel suficiente para que con el hormigón pulido evacúe el agua de escorrentía. La empresa planteó un 2% de desnivel y no les dejaron", puso como ejemplo el letrado.

Desde Sardalla recuerdan que el parque se entregó ya en junio ("Así lo pidió el Ayuntamiento porque querían montar allí el mercado y hacer conciertos en verano") y sostienen que desde entonces "no hubo ningún mantenimiento". El resto se remató en agosto, mes de entrega de la obra. "En ese momento empezaron las objeciones y cuestiones ajenas al proyecto. Hubo otro grupo de pequeños defectos que se repararon. Según se fueron acometiendo reparaciones, se fueron comunicando por correo electrónico. Y hasta hoy. Nadie nos ha dicho qué es lo que falta del proyecto. No sabemos ni qué incumplimos y nos deben dinero. Si hacemos algo mal, lo reparamos. Esta empresa lleva muchos años ejecutando obra pública en Asturias y aquí da la impresión que la mala es la empresa", concluyó el representante legal de Sardalla.