Malta, trampolín de emprendedores

Pablo Fernández Veiga, avilesino de 1980, es ingeniero técnico en Diseño Industrial. Estudió en Castellón y su primer objetivo era trabajar como diseñador. "Me considero una persona muy creativa", cuenta él, que actualmente gestiona junto a otros dos socios un negocio ligado al sector del juego online. Tras la Universidad, a Pablo, el menor de cinco hermanos en una familia de toda la vida del barrio de Sabugo, le surgió la oportunidad de disfrutar de una beca en la Universidad Federal de Santa Catarina, en Florianopolis (Brasil). Fue, dice, una de las experiencias más enriquecedoras de su vida: "Una cultura nueva, compartiendo piso con gente de todo Brasil y aprendiendo el idioma, las costumbres ¡y hasta a bailar samba! Aprendí a aprender, a tener una mente abierta y empaparme de su cultura, su idioma, su música,… a quedarme con las cosas buenas y no estancarme con las calamidades, que hay", detalla.

A su juicio, vivir en el extranjero es una muy buena experiencia. "Depende mucho de la actitud con la que vas, cómo te lo plantees", añade, "si vas con la mente abierta, dispuesto a aprender más que el idioma, obtendrás nuevas perspectivas y es algo enriquecedor".

Cerrar la maleta

Pero, aclara, no fue en ninguno de esos dos primeros destinos académicos, sino en Asturias, "donde recibí la formación que hoy me da de comer". Cuando estaba desempleado, realizó cursos con Certificado de Profesionalidad que impartían en FADE a través del Servicio Público de Empleo. "Tuve excelentes profesores que consciente o inconscientemente pusieron sólidos cimientos, y luego, como mucha gente en mi sector, me pasé innumerables horas en casa aprendiendo y practicando frente al ordenador", resume este exalumno del colegio Paula Frassinetti (Doroteas).

La mayoría de sus amigos también estaban emigrados cuando a él le tocó poner el pasaporte en orden. "En el momento de cerrar la maleta, lo más duro es distanciarse de la familia. En la maleta no nos podemos llevar los buenos momentos y colocarlos en el próximo e incierto hogar itinerante. Pero para progresar, hay que salir de la zona de confort y arriesgarse", admite. Su ‘riesgo’ fue poner rumbo a Malta. "En España no se le daba tanta importancia como en otros países, al tema de la maquetación, mi especialidad, y solía mezclarse con muchas otras cosas. Años antes de que se extendiese el término ‘front-end developer’ en nuestro país, estaba teniendo entrevistas de trabajo para Holanda y Alemania", cuenta el joven.

Y nada más aterrizar en el sur de Italia se incorporó a Betsson –empresa líder en ese momento, de esas que en la planta de arriba tienen billares, pantallas de cine...– . Lo hizo como consultor de su especialidad. "Allí comprobé que se perseguía la excelencia y el hacerlo todo lo mejor posible. A veces con una competitividad sana, y otras veces no tanto". Aprendía mucho y muy rápido, sostiene sobre algo que en España le hubiera ocupado mucho más tiempo.

Fuga de talento

Su reflexión acerca de quienes niegan la fuga de talento español es clara: "Muchas veces se pierde talento por no dar oportunidades que sí se dan en el extranjero y los criterios de selección, no solo en España, fallan estrepitosamente".

Después de Betsson trabajó en otras empresas grandes de la rama, y a través de esos trabajos fue conociendo a la gente que a día de hoy forma "Surferpenguin", una empresa de españoles expatriados en Malta. "Empezamos con nuestro producto estrella: ‘secretcasinotips’, y poco a poco fuimos ampliando el catálogo con dos webs más: ‘gamblersconnected’ y ‘themagazinesport’. Cuatro años después y tras haber quedado finalistas, ganamos el premio a la mejor start-up del sector, entre más de cien empresas candidatas, algunas con cientos de empleados y oficinas en varios países", continúa diciendo. "Profesionalmente, Malta ha sido un trampolín, he conocido a los mejores profesionales y he aprendido todo lo que he podido de ellos", resume sobre esta etapa.

Aunque en la empresa son solo dos programadores –de momento–, y una creadora de contenido, se han adaptado a nuevas necesidades. "Más que un hombre orquesta, hago un poco de navaja suiza", cuenta entre risas.

Pablo Fernández Veiga intenta volver a Asturias, al menos un par de veces al año. "Antes del sorteo de Navidad, por si toca", bromea, "me paso por Avilés. Solo falté una vez, y fue precisamente por trabajar en el extranjero, aunque no faltaron las uvas de Nochevieja". En verano, si tiene tiempo, se escapa a "refrescar" y "desenchufar" en Naveces. Sus padres tienen allí una casa que construyeron cuando él tenía un año. "Siempre ha sido un lugar de desconexión sembrado de recuerdos", afirma.

Prepararse para lo mejor

A quienes todavía se estén pensando la aventura de emprender les ofrece un consejo: "Lo más importante es la actitud y las ganas que tienes para desarrollar tu proyecto profesional. Elegir lo que quieres hacer y prepararte lo mejor que puedas en ello". De Malta, que es un estado pequeño, le sorprendió mucho cómo la comunidad de expatriados españoles se ayuda entre ellos, tanto por si hay algún puesto de trabajo, una habitación libre de alquiler, arreglar el coche o ayudarte con la declaración de la renta. "Es una auténtica red social, de carne y hueso, que queda de vez en cuando para tomar un café o una cerveza y se ayuda de verdad, desinteresadamente". Todo un ejemplo.

De su futuro prefiere no realizar demasiadas concreciones. "Asturias es una tierra preciosa a la que miro con nostalgia y con tristeza, por la situación laboral que hay. Sigo la prensa local y nacional en el extranjero, y es desolador ver como España, y cada vez más países, se polarizan e irritan más".

Conoce bien a quienes sufren en sus carnes esa realidad. "La verdad es que algo está fallando. En Asturias hay oportunidades de formación muy buenas, a mi parecer. Siempre puedes y debes seguir formándote, pero una buena base sales con ventaja y siempre te sabrán orientar mejor al principio. También hay empresas muy potentes en el sector del TIC con proyectos muy interesantes. Tenemos los ingredientes para hacer productos de calidad: talento y empresas, pero algo falla en el proceso". Quizá, dice, no necesitemos pantallas de cine ni billares en las oficinas, pero sí flexibilidad laboral acorde a la productividad". Por eso, dice, "más que planes de retorno", lo que hay en su caso son "deseos o alguna idea de volver en un futuro algo lejano".