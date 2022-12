Menús de Navidad con sabor a guisandera

Las guisanderas, sobre todo, guisan. Pero no solo eso. También miman sus obras de arte culinarias y a la vez mantienen viva la tradición de los fogones que, en ocasiones, pasan de generación en generación. Eso sí, no dudan en aportar innovaciones y elaborar platos singulares y mezclas de sabores que al paladar se convierten en pura delicia. La Navidad es una fecha singular en lo que a cocina se refiere, las familias y amistades se reúnen en torno a una mesa para degustar platos, algunos más elaborados que otros, y disfrutar del placer de la gastronomía.

LA NUEVA ESPAÑA propuso a las guisanderas de la comarca avilesina que se decantaran por un plato para estas fiestas y cada una lanzó su idea. También la presidenta de este colectivo, la ovetense Amada Álvarez también se animó a participar en la propuesta que sabe a mar, a monte y a cariño por la gastronomía.

La capital de las guisanderas de la comarca es Gozón, con dos representantes. Una ya jubilada, Teresa González "Tere Maravillas", y otra en activo, Ramona Menéndez. La primera plantea para Navidad "Bombones de merluza rellenos de langostino". La merluza ha de estar cortada en trozos y aplastados, con forma de bombón.

Por otro lado, una salsa a base de langostinos también cortados y cebolla "cortada menudina y pochada" y más tarde, utiliza pimiento rojo y verde y las cabezas de los langostinos, lo tritura todo y queda "una salsa finina" a la que se puede añadir un caldo de pescado o pollo y que se vierte por encima de los "bombones". "Me parece un buen plato, según está la economía, porque la merluza es de los pescados más baratos que hay, y el langostino puede ser sustituido por gambas; mi cocina es sencilla, de casa", señala González, de El Ferrero.

Menéndez pone sobre la mesa "Rollo de ternera relleno", "un plato con tradición", dice. "Es cómodo, lo haces un día antes y al siguiente, templado, lo calientas con la salsa", apunta antes de detallar la receta y destacar que la materia prima es "importante".

El relleno que utiliza Ramona es con jamón ibérico Joselito, pimiento del piquillo y tortilla de patata. "Se puede poner cualquier ingrediente, pero que a la hora de cortarlo en medallones entre todo, es un plato no muy caro y con productos excelentes", señala para después recomendar puré de patata antes que patatas fritas como acompañante, aunque recalca, "eso va por gustos".

De Gozón, el viaje gastronómico comarcal invita a parar en Pillarno (Castrillón). Allí, Herminia García, plantea "Pitu de caleya". "En mi casa por Nochebuena siempre había un pitu de caleya, un buen pitu casero que comía piedriquines por la caleya", apunta.

El pollo ha de estar adobado con sal y ajo y dejar macerado por la noche. Y la salsa, a base de cebolla, pimiento, zanahoria, tomate, vino blanco, cognac "hasta que haga todo chup chup en la sartén a fuego lento". Y luego, a parte unas patatinas "sin freirlas del todo", "No es un plato caro y es perfecto para estas fechas", remató.

Cerca, en La Callizuela, la capital de Illas, está Isabel Alonso, guisandera jubilada, que plantea recuperar un plato clave en muchas meses durante la Navidad, el conejo guisado. "Antes era habitual", destaca. El adobo, que macere, y el salpimentado son claves antes de introducirlo en una cacerola con aceite bien caliente.

"Se pica cebolla, ajo puerro,... se rehoga y a la cazuela con el conejo, se le echa vino blanco y que la salsa esté bien trabajada y si es necesario, utilizar pasapuré", relata para después hablar de los acompañantes, imprescindibles como son patatinas redondas, pimientos y arbeyos cocidos "que queda precioso" para la cena de Nochebuena.

Lola Sánchez Hernández es guisandera en la avilesina sidrería Yumay aunque es murciana de nacimiento. Propone unas verdinas con pixín y langostinos, plato ganador del concurso "Mejores Verdinas de España", que se celebró la pasada primavera en Oviedo. "Las guisanderas somos de cuchara y con este plato demostramos que hay mucho más allá del pote y la fabada...", afirma. La verdina es una alubia de fina piel que "encaja perfectamente" con el pixín y los langostinos, que al ser pescado y marisco, "son productos muy habituales también para la Navidad".

La presidenta de las Guisanderas asturianas, Amada Álvarez, plantea una plato relacionado con la matanza, las chuletas de adobo de cerdo que se guardaban para Navidad. Eso sí, con un toque diferente. Ella lo bautiza así: "Adobo de cerdo con almejas".

"Son complementarias, con una salsina muy rica". Las almejas, siempre a remojo para que suelten la arena. Y el adobo, con ajo, perejil, un chorro de vino blanco y harina para engordar.

Todo salpimentado. Más tarde, el adobo se fríe con poca aceite y después, con la salsa de las almejas por encima "se convierte en un manjar rápido y económico, algo que está bien para tiempos de crisis", apunta. "Si recomiendo este plato es también para homenajear a la persona que me lo enseñó, Tinina Peláez, de Tapia", concluye la guisandera ovetense, que no quiso perderse esta iniciativa de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés para aportar ideas a esas familias que aún no se han decidido por el plato que cenarán o comerán esta Navidad.