El móvil, esa peligrosa herramienta

Advertencia: "Los teléfonos móviles no son un juguete, son una herramienta y puede ser muy peligrosa". Un ejemplo práctico. "Una persona mayor de edad comete un delito si en su móvil, ordenador o tablet tiene fotos de menores en ropa interior o sin ella. Incluso, aunque no la comparta con nadie". Así de rotundo se expresó ayer el policía nacional Alberto Vior, delegado de Participación Ciudadana de la Comisaría de Avilés, en la charla que ofreció a alumnos del Centro Integral de Formación Profesional (CIFP) para explicarles los riesgos de las redes sociales.

"Todo el mundo puede cometer delitos sin saberlo", aseguró. "Menores y jóvenes hacen cosas de manera inocente sin saber que pueden tener consecuencias legales e incluso penales", señaló. Y no solo eso, sino que pueden provocar la humillación de una persona hasta el punto de conducirla al suicidio.

Para que el alumnado se "quede" mejor con los conceptos, Vior los explica con ejemplos prácticos y un lenguaje coloquial que le permite acercarse a su público.

Por ejemplo. "Un chico utiliza ropa interior de Bob Esponja, va al baño y otro hace un vídeo y como le hace gracia, lo empieza a difundir en las redes. Y empiezan los comentarios. Para ellos puede ser una broma sin más, pero empiezan los comentarios, las risas, y para el que la sufre es una humillación que puede provocar otras situaciones más graves, como el suicidio", señaló. "El ciberacoso es muy peligroso, porque no se sabe el daño que puede provocar", abundó.

Como el auditorio de ayer estaba integrado por alumnado mayor de edad, el delegado de Participación Ciudadana de la Policía fue avanzando en las distintas redes sociales. Y llegó, a una de ellas muy de moda con vídeos de solo unos segundos de duración, pero con un elevado número de "me gusta" y comentarios.

"Es que incluso los padres hacen cosas de manera inocente que pueden convertirse en un serio problema. Y se lo cuento al alumnado porque pueden tener hermanos y hermanas menores de edad y deben de conocer los riesgos", indicó Vior. Y ahí va otro ejemplo. "La niña de 8 años que salta en la cama y se le levanta la ropa y se cae, y se queda con la ropa interior al aire, y se le hace el vídeo porque hace mucha gracia la chiquilla y se comparte porque no pasa nada. Y sí puede pasar. Porque esa imagen se puede manipular, y puede ser que empieza a recibir comentarios y que alguien le diga que una artista baila no sé qué canción en pantalón camiseta y top y a ver si ella sabe hacerlo... Y a la niña le interesa saber cuántos ‘me gusta’ le ponen, y pide el pantaloncito y el top, y lo suben de nuevo. Esas imágenes pueden acabar en páginas de pedofilia".

Vior también hizo más recomendaciones en su charla, como que en videollamadas nocturnas, si hay algún tipo de práctica sexual, no se vean las fotos. "Porque ese vídeo hoy no es un problema, pero todo queda ahí, y el día de mañana puede ser una complicación para encontrar un trabajo o quién sabe, lo puede ver un familiar", señaló.

La charla en el CIFP para el alumnado también abordó otros asuntos, como la huella digital y las ya tan comunes ventas con el pago por bizum. Y un nuevo ejemplo, en este caso una estafa. "Vendo una moto por 1.000 euros y encuentro a alguien que le gusta mucho y me la compra por 1.100. Pero resulta que no me fijo nada más que en el concepto, que en letras grandes pone COMPRA_MOTO, solo que, en vez de pagarme, en realidad me ha hecho una solicitud de 1.100 euros. ¿A quién reclamo? A nadie".