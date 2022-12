Avilés recurrirá el fallo que encarece en casi un millón la compra de la sede de la Fundación Metal

El Ayuntamiento de Avilés tendrá que pagar casi un millón de euros más (986.230 euros, en concreto) por el edificio de la Fundación Metal, que había adquirido por 1,9 millones de euros con cargo al remanente municipal. El Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Avilés ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por la entidad contra el Consistorio en relación con la indemnización por la liquidación del derecho de superficie llevada a cabo por el Ayuntamiento de Avilés sobre el edificio de la entidad. La Fundación reclamaba a Avilés 1,6 millones de euros y consigue casi uno. La sentencia no es firme y el gobierno local ya ha anunciado que recurrirá el fallo. De perder el pulso, el edificio que el Ayuntamiento tiene alquilado a uno de los centros de I+D de Arcelor Mittal pasará a costar casi 2,9 millones, un 52% más caro de lo previsto.

La Fundación Metal (en liquidación tras una profunda crisis) solicitaba concretamente al Consistorio 1.602.671,24 euros, discrepando de la valoración efectuada del inmueble y al ver insuficiente la indemnización por la liquidación del derecho de superficie. El Ayuntamiento pretendía descontar de esa indemnización el valor de la subvención que otorgó en su día a la Fundación Metal para la construcción del edificio en terrenos municipales (más de 1,4 millones), al entender que "no es de recibo" que la entidad "reciba el valor íntegro del edificio construido cuando, precisamente, este se construyó en gran parte con dinero público del Ayuntamiento de Avilés".

La sentencia da la razón al Ayuntamiento en lo relacionado con la valoración del inmueble formalizada por la arquitecta del Consistorio, que restó valor al edificio en la tasación por su antigüedad y estado de conservación.

Respecto a la subvención en su día pagada por el Ayuntamiento de Avilés y que se había restado de la indemnización por la liquidación del derecho de superficie, la sentencia establece que dicha ayuda no puede ser computada o compensada a efectos de delimitar la indemnización por daños y perjuicios. El juez concluye que "una vez que el Ayuntamiento concedió la subvención, ese dinero pasó a titularidad de la Fundación". El Consistorio podría recuperar a través de los procedimientos legales pertinentes ese dinero, si la entidad no cumplió con la finalidad de la subvención, pero no a través del actual procedimiento.

Así las cosas, la sentencia da la razón al Ayuntamiento de Avilés en cuanto a la valoración del derecho de superficie, y a la Fundación Metal en cuanto a la compensación de la subvención concedida a efectos de la indemnización.

Por lo tanto, en virtud de esta sentencia, el Ayuntamiento de Avilés debería abonar la cantidad de 986.230 euros a la Fundación Metal como indemnización por la liquidación del derecho de superficie. Dicha cantidad equivale a la subvención concedida en su día a la entidad, que el Consistorio sí entiende deducible de la liquidación, discrepando del criterio del Juzgado, por lo que presentará recurso a esta sentencia. "Nos reafirmamos en los informes municipales, no estamos de acuerdo con la sentencia; la vamos a recurrir e intentar que nuestros informes prevalezcan sobre lo que la Fundación Metal demanda", apuntó el portavoz del gobierno municipal, el socialista Manuel Campa.