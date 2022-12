La Navidad pasa de puntillas por la gran rula de Asturias, con ventas comedidas

La mar está "rara" estos días, dicen los pescadores. La demanda de pescado también da muestras de comportarse de forma extraña, más que nada imprevisible. Y la consecuencia de todo esto es que en la gran plaza de pescado fresco de Asturias, la rula de Avilés, no parece Navidad. Desde luego, nada que ver con aquellos años en los que la proximidad de Nochebuena propiciaba jornadas memorables de subastas de pescado a precios de récord. "Quizás sea un reflejo de la incertidumbre económica generalizada, quizás sea que la gente anticipa cada más las compras o quizás no haya una sola explicación, pero desde luego esta campaña de Navidad, al menos por lo que llevamos visto, no pasará a la historia", comenta el jefe de cancha de Nueva Rula de Avilés, Jorge Illobre.

La "rareza" de la presente campaña pesquera navideña arranca en el mar. La flota, sobremanera la de bajura, vive pendiente de los partes meteorológicos, que apenas han concedido "ventanas" propicias para echar al mar redes y anzuelos. Pero incluso en los días de meteorología favorable, como fue el de ayer, se está dando una situación adversa para la pesca, fuertes corrientes que mueven los aparejos y "marean el pescado", según las propias palabras de los profesionales. Las especies más codiciadas estos días, caso del virrey, el besugo, la lubina o el pixín (rape), caen en las redes o pican en los anzuelos en cantidades que están muy lejos de satisfacer a los pescadores, algo que no solo tiene que ver con las caprichosas condiciones del mar sino también con la escasez de estos pescados. Los ejemplares que acaban en las bodegas de los barcos alcanzan precios por encima de la media, siendo normal estos días navideños que se paguen las lubinas a 38 euros el kilo, los besugos a 60 euros o el pixín a 12 euros. "Son precios objetivamente caros, eso no se puede negar, pero ni son los más altos de la historia ni asombran especialmente como ocurría en otras campañas navideñas. De hecho, hubo días del pasado verano que, probablemente por la alta demanda de la hostelería en las puntas de ocupación turística, se marcaron precios parecidos para esos pescados", señala Illobre. La actividad de la rula de Avilés, donde ayer subo subastas matinal y vespertina, continuará ininterrumpidamente hasta el viernes, proporcionando a los pescaderos la posibilidad de abastecer sus neveras y mostradores hasta el mismo sábado, día de Nochebuena. No obstante, la previsión de los trabajadores de la lonja es que la tónica comercial siga como hasta ayer: comedida. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), tras analizar para el conjunto de España el comportamiento de los precios de los alimentos en diciembre, ha concluido que las mayores subidas se han producido en el marisco y el pescado, pero en porcentajes muy inferiores a los de otros años. Así, las almejas se han encarecido el 19%, el besugo el 7% y los percebes el 6%. Otros productos del mar apenas han variado su precio, como la lubina. La OCU examina precios finales de venta al público. El severo recorte del cupo de chicharro obliga a permitir solo capturas accesorias de la especie La secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz, mantuvo ayer una reunión presencial y por videoconferencia con los representantes del sector pesquero y las comunidades autónomas para planificar la pesquería del chicharro (jurel) en 2023 tras la reducción del 78% del total admisible de captura (TAC) con respecto a 2022 por la delicada situación biológica de la especie. La secretaria general de Pesca anunció lo que temían los pescadores, que la cuota de chicharro para 2023 será únicamente para capturas accesorias (las accidentales). A partir de la distribución de la exigua cuota aprobada entre las diferentes flotas, y en base a las capturas registradas en los años anteriores, se ha constatado que será la flota de cerco del Cantábrico (que engloba a los barcos asturianos) "la que tendrá que hacer un mayor esfuerzo para ajustar su actividad", según Villauriz.