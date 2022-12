"A las plantas les hemos asignado función ornamental pero sin ellas, palmamos"

Carlos Cánovas nació en Albacete en 1951. Pero casi recién nacido se trasladó a Pamplona, donde realizó sus estudios primarios y secundarios y posteriormente, peritaje mercantil. En 1970 hizo un primer trabajo en un documental cinematográfico, pero decidió trabajar solo y en 1972 se compró su primera cámara fotográfica que supone el inicio de su actividad fotográfica. Ahora Cánovas expone en el Centro Niemeyer de Avilés "Plantas y circunstancias", casi un centenar de obras realizadas a lo largo de más de cuarenta años divididas en cinco series de imágenes: "Plantas dolientes", "Para una pared", "Vida secreta", "Paisajes recónditos" y "Naturaleza y control". Se puede visitar hasta el 19 de marzo.

–¿Es de los que siempre sale de casa con la cámara encima?

–En esa mochila que traigo siempre va mi cámara. De cada diez veces que la llevo, nueve y media no la uso. Pero no sabe lo que es ver una día una cosa que te parece que va a funcionar y no llevarla... ¡es horroroso!

–Entiendo que lleva cámara, pero no lleva la idea preconcebida...

–Dicen que los temas para los fotógrafos son infinitos –lo decía Brassaï– pero las obsesiones no. Entonces tú sales con tus propias obsesiones, manías, llevas una carga y, luego, identificas una cosa u otra. Yo suelo trabajar en series. La serie de "Para una pared", por ejemplo, son bledos, son plantas efímeras, y un buen día ahí están. Siempre he tenido la sensación de que son las plantas las que me llaman, las que me encuentran a mí, no yo a ellas. ¡Hey, chico! Y hago la foto.

–¿Cómo es el mundo fotográfico de Carlos Cánovas?

–Me apoyo mucho en otros fotógrafos, en lo que hacen o dicen. Decía Robert Doisneau que el fotógrafo es alguien que tiene que demostrar permanentemente que su universo existe. Nosotros trabajamos con un medio que tiende a la despersonalización. Es muy difícil personalizar un recorrido fotográfico. El universo es algo que se construye poco a poco con el paso del tiempo, descartando. La fotografía es un arte de descarte porque hacemos mucho. Lo que importa no son tanto las 14 que presentas para una galería sino las 2.500 eliminadas. Ese descarte se hace sobre esa base de formación, aquello a lo que eres sensible, aquello a lo que no eres sensible…

–¿Qué mensaje busca transmitir con su fotografía?

–En el Niemeyer estoy con una línea de trabajo que es el mundo vegetal. Tengo otra línea que es el Bilbao pre Guggenheim, que se parece mucho a Avilés; y hay una tercera que tiene que ver con las imágenes que han realizado otros fotógrafos... En este caso, todo esto tiene que ver con una especie de polarización entre lo que la naturaleza por sí tiende a ser y lo que el hombre le impone, esto es una especie de planteamiento "naturaleza versus cultura", entendiendo como cultura lo que nosotros le imponemos a la naturaleza. Realmente a esa planta se le impone una función ornamental cuando, a lo mejor, su verdadera función tendría que tener una carácter memorístico: sin plantas palmamos todos. El grito ecológico, que respeto mucho, no me interesa, intento ser más sutil, más poético, más personal.

–¿Le gusta más el mundo que ve a través del objetivo?

–Sí. Si repasamos el conjunto del trabajo tenemos "Dolientes", que fue la primera serie, un viejo enfrentamiento entre naturaleza y cultura. "Para una pared" indica en un reconocimiento romántico la dejadez y el abandono de esas plantas que no importan o no interesan a nadie. La serie "Vida secreta" alude a un disco, "La Vida Secreta de las Plantas" (The Secret Life Of Plants)– de Stevie Wonder. "Paisajes recónditos" recoge imágenes en las que la Naturaleza impone sus leyes sobre lo urbano y "Naturaleza y control" aborda el modo en el que hombre, a partir de situaciones banales, somete a la Naturaleza en un intento de civilizarla. Entre todas esas imágenes hay diferencias de edad. Todos los procesos los hago yo, soy un "Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como", como dice mi mujer.

–Tiene muchas imágenes en blanco y negro

–Durante años solo me era posible controlar el proceso blanco y negro y, con digital, ya el color. Ahora trabajo con digital pero aquí hay químico y digital, también fotos con edades diferentes. En cuando al químico y digital procuro que no se note, pero hay mucho mito sobre esto. Personalmente he trabajado con las dos cosas y lo que importa es lo que quieres contar. Somos un poco pijoteros con eso.

–¿Se ve haciendo las fotografías que expone con el móvil?

–A nivel de ampliación le falta un poco. Pero es una realidad que los móviles de hoy dan más calidad que las primeras cámaras digitales que tuvimos. Y dentro de unos años se podrá hacer esto. Pero lo que importa no es la herramienta sino lo que quieres contar a otros, lo que quieres exteriorizar.

–¿Es un fotógrafo viajero?

–No, no lo soy. Respeto mucho a quienes viajan, pero yo soy fotógrafo de lo cercano. Muchas de las fotos expuestas en el Niemeyer son de Navarra, más concretamente de Zizur, un pueblecito a cinco kilómetros de Pamplona.

–¿Tiene una fotografía favorita?

–Me siento más identificado con aquellas que me han servido de punto de arranque para el inicio de una serie. Esas imágenes son las que en un momento despiertan una idea latente y, de pronto, ves lo que quieres hacer. Pero no porque sean mejores o peores. Es algo sentimental. Tampoco puedo elegir un fotógrafo, de unos me gustan una cosa y de otros, otras.

–¿Ha aprendido mucho de las plantas?

–Y sigo aprendiendo. En el momento en que pierdes el control sobre la naturaleza, la naturaleza tiende a coger lo que es suyo. A las plantas le hemos asignado una función ornamental cuando deberían servirnos para una reflexión más seria para la vida, y cada vez nos alejamos más. Esa es la reflexión a la que a mí me gustaría llegar.

–Presta mucha atención a los entornos de la periferia

–Son espacios a los que no se presta atención y componen el paisaje más abundante. En esos terrenos (indica las parcelas industriales en las inmediaciones del Centro Niemeyer) debe ser difícil gestionar los permisos para trabajar, pero si me dejasen... Trabajé en Zumárraga, que también había factoría, y me interesa mucho. Pero entonces me costó un horror que me dieran los permisos. Les da miedo que vayas a utilizar las fotografías como demanda ecológica. El fotógrafo no es muy bienvenido a veces.