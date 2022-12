El reencuentro de "los héroes" del 79

Han pasado 43 años, pero el buen ambiente entre aquellos que iniciaron juntos el camino de la democracia en Avilés se mantiene intacto. Once de los concejales que formaron parte de la primera Corporación avilesina tras la dictadura franquista se reunieron ayer en una comida prenavideña cargada de recuerdos y anécdotas de aquella época, que también sirvió de puesta al día tras mucho tiempo sin verse.

Manuel González Rubio (UCD) es el organizador de este encuentro que instauró el fallecido Manuel Ponga, que aquel 1979 se convirtió en Alcalde con el apoyo del Partido Comunista (PCE). "Somos los héroes del 79", bromeó Rubio, que aspira a que esa cita que celebraba el grupo cada cuatro años pase a ser anual. Y hacerla coincidir cada 19 de mayo, cuando estos políticos pioneros desembarcaron en el Ayuntamiento en la recién estrenada Transición.

La más veterana del convite, con 90 años cumplidos, fue la histórica socialista Nelly Fernández: "Mira que le tengo yo cariño a esta mujer", incidió Rubio. "Lo de estas comidas fue cosa de Manolo. Me encanta encontrarme con la gente de antes. Y esto no pasa en todos sitios. Cuando estaba en el Senado, los andaluces no se hablaban unos con otros y se sorprendían porque los asturianos nos llevásemos bien. Nosotros siempre nos llevamos estupendamente". Pedro García (PSOE), que desembarcó en aquella Corporación inicial con 25 años tras la dimisión de Francisco Flaquer, presumía entre culín y culín de ser el más joven del convite. Pero la entrada en escena de su compañera socialista Ángeles García Pascual le arrebató el título: "Por un mes".

"Con el corazón dividido" llegó Laura González (PCE). Y es que solo pudo pasar por Casa Alvarín a saludar y poco más porque "los compañeros del gabinete de Consejería me han hecho una comida sorpresa en Gijón y hace cuatro años que no los veo". Especial pena le dio esa visita fugaz, además, por no poder compartir mesa y mantel con su querido José Manuel Díaz (PCE), "un hombre íntegro de pies a cabeza, el más honrado, el más leal a la organización y a las instituciones". "Préstame muchísimo estar aquí. A Rubio y a Santos los veo mucho, pero a los demás, no te creas".

–Qué guapa estás Laura–, interrumpe Rubio.

–Hay que ponese curiosa.

Pepe Martínez (PSOE), que vive a caballo entre Avilés y México, presumió de ser ahora "la mayor autoridad del grupo". Formó parte de la Corporación en los dos primeros mandatos de aquella Transición y fue teniente de Alcalde. "El mejor concejal de Cultura que tuvo Avilés", le aplaudió González Rubio, que se atribuye el mérito de haber puesto en marcha e inaugurado el pabellón de La Magdalena.

Luis Esteban Alcalde (UCD) recordó aquellos plenos que se iniciaban a las ocho de la tare y que tenían que acabar en el día en que se iniciaban, cuando Flaquer y Manuel Quintero (PCE) pidieron grabadoras porque "querían que todo lo que se hablaba quedara transcrito en el acta". Alcalde dimitió dos meses antes de expirar el mandato por un enfrentamiento con su propio grupo por un asunto urbanístico: "Y el tiempo me acabó dando la razón". De la lista confirmada se cayeron al final Álvaro Álvarez (PSOE), Roberto Sánchez Ramos (PCE) y Julio Scheilch (UCD), este último "por un gripazo". No se perdieron el convite Modesto Llaneza (PSOE), José Bernardino Martínez (PSOE), Alfredo Iñarrea (PSOE) y Santos Verduras. El paso de los años no puede con el reencuentro de "los héroes" del 79. A muchos de ellos, dicen, lo que les mantiene en forma son las ideas.