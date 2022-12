El PP carga contra el PSOE por entregar "tres millones a la Fundación Metal"

Un verdadero golpe para el Ayuntamiento de Avilés. Así ven los grupos de la oposición la sentencia que condena al Consistorio a pagar casi un millón de euros más por la compra del edificio de la Fundación Metal. El Partido Popular (PP), el grupo que ha sido más beligerante con este proceso que se remonta años atrás, carga contra el gobierno socialista, al que acusa de no poner "ningún interés en defender los intereses económicos de Avilés" , que "acabará entregando tres millones de euros de dinero público a la Fundación Metal". Cambia Avilés (CA), Ciudadanos (Cs) y el edil no adscrito apoyan la decisión del gobierno local de recurrir la sentencia, que no es firme, mientras que Vox pide prudencia por las costas que puede generar seguir adelante con el pleito.

"No se hicieron las cosas bien desde el principio, como advertimos de forma reiterada desde el grupo municipal popular", incidió su portavoz Esther Llamazares, quien recordó que "este último problema que ha causado a Avilés la Fundación Metal "comenzó hace demasiado tiempo, aunque el gobierno decidió actuar sin ningún tipo de orden. Como informó este periódico, el Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Avilés condena al Ayuntamiento a pagar 986.230 euros como indemnización por la liquidación del derecho de superficie, una cantidad que equivale a la subvención concedida en su día a la entidad para la construcción del inmueble, en terrenos municipales. El Ayuntamiento entiende que esa suma es deducible de la liquidación, mientras que el juez concluye que no es posible porque una vez que el Ayuntamiento concedió la subvención, ese dinero pasó a titularidad de la Fundación Metal. Si considera que no se cumplieron los objetivos para los que fue concedida puede reclamarlos, pero mediante otro procedimiento. El conflicto actual se remonta a la recuperación del edificio que la Fundación Metal construyó en suelo municipal. Costó más de cinco millones y tres millones procedieron de subvenciones de diversas administraciones. Casi 1,5 salieron del Ayuntamiento de Avilés para la construcción del edificio del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), llamado a formar a la cantera del sector metalúrgico asturiano y que nunca llegó a funcionar como tal por la grave crisis que sufrió la entidad. La entidad lo acabó alquilando a Arcelor Mittal. Cabe recordar que la entidad entró en quiebra y tuvo que ser liquidada. En ese proceso, el Ayuntamiento tuvo que pagar más de 620.000 euros. "La Fundación Metal subarrendó el inmueble a Arcelor Mittal, algo que estaba expresamente prohibido en el contrato. En ese momento, el Ayuntamiento de Avilés debería haber rescindido el contrato a la Fundación por ser aquello una falta muy grave, pero no lo hizo. Y ahí comenzaron los problemas que vendrían más tarde", defendió Llamazares. La devolución del derecho de superficie (la compra del edificio) tuvo luz verde en el pleno del pasado abril, con los votos a favor del PSOE y Cs. "El proceso es incomprensible e ilógico, como todo lo que ha rodeado el papel del Ayuntamiento de Avilés en la trayectoria de la Fundación Metal", concluyó Llamazares. Desde Cambia Avilés (CA) recuerdan que apoyaron el pago de 400.000 euros a la entidad por el porcentaje que le responde a Avilés en la liquidación "con la condición de esa demanda no siguiera adelante". "Pese a que la participación de Avilés es del 11% en el patronato, ha sido la principal financiadora de la Fundación Metal. El Principado debería implicarse más en este tema y apoyar en la retirada de esta demanda. Está claro que la subvención no fue bien empleada y que la compra del edificio fue una forma de financiar a la Fundación Metal", planteó Agustín Medina, concejal de la confluencia. "Muy contrariados" dicen estar en Cs con el devenir de la relación entre Fundación Metal y el Ayuntamiento, que "está resultando demasiado onerosa". "Si los técnicos municipales consideran que hay que recurrir para defender los intereses del Ayuntamiento nos parece correcto. Y es necesario aprender las lecciones que nos ha dado este caso, que no tiene sentido estar presentes en fundaciones de las que desconocemos el día a día y que llegado el caso tampoco muestran mucha comprensión entre los patronos", opinó Carmen Pérez Soberón, edil de la formación naranja. "La responsabilidad de que aquella subvención no fuera destinada para la actividad docente de la Fundación solo se le puede imputar al equipo de gobierno que nunca ejerció la más elemental labor de seguimiento y vigilancia de las actividades de la entidad. tratan de sacar adelante sus deseos sin seguir los más elementales procedimientos. ¿Sacarán las costas también del remanente?", protestó la portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola. El edil no adscrito defiende la apelación de la sentencia, pero ve fundamental "iniciar un nuevo procedimiento judicial para reclamarle a la Fundación Metal las subvenciones que le entregó para realizar unas actividades que se ha demostrado no ha realizado o, al menos, no eficientemente". "Por una u otra vía, el Ayuntamiento debería quedar liberado de abonar cualquier otra cantidad a la Fundación Metal, que ya ha obtenido también cifras importantes para un supuesto Plan de viabilidad, que más bien debería denominarse ‘Plan de inviabilidad’", concluyó Javier Vidal García.