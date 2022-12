"Queremos unir el Nodo viejo y el nuevo: cuanto más grande sea la asociación, más fuerte"

José Luis Rodríguez (Amieva, 1954) preside desde el pasado abril la Asociación de Vecinos del Nodo. Comenzó en el asociacionismo ya en su juventud, movimiento del que se desvinculó por motivos laborales –fue jefe de ventas en un concesionario de Avilés– y que retomó con la jubilación. Aprovecha esta entrevista para enviar un mensaje: "Quiero dar las gracias a todos los vecinos del Nodo y a los socios. Les deseo felices fiestas y cuento con ellos para el año que viene".

–La nueva directiva es reciente. ¿Cómo se formó y qué se encontró?.

–Entramos en diciembre del año pasado, yo como secretario. Ante el fallecimiento del anterior presidente, hubo asambleas y resulté elegido para el cargo. Desde 2019, al no tener centro social ni nada, la actividad era nula, no se hacían socios... Lo que hice en un principio fue buscar un sitio para que cuando arrancase el centro social no hubiera que empezar de cero. Sería muy triste abrirlo sin socios. Conseguimos un local provisional, empezamos a hacer socios y llegamos a la inauguración del local con 213. Cuando llegué a la presidencia, en abril, éramos 59 en abril. Ya tenemos alguno más para 2023.

–El Día del Socio fue especialmente festivo para la asociación.

–Sí, fue la recepción del local y el primer evento que pudimos hacer a gusto con todos nuestros asociados y vecinos. Fue de puertas abiertas y algunos de los que vinieron se harán socios también.

–Ese centro era una vieja reivindicación.

–Pues al menos desde la fundación de la asociación, en 2004. La primera presidenta, María Luisa, ya estaba sin local. El domicilio social del colectivo era el suyo propio. Desde entonces se llevaba reclamando un edificio. Se consiguió en 2019 el compromiso y ahora lo tenemos hecho.

–El Ayuntamiento va a pavimentar las calles del barrio, ¿desde cuando no se arreglan?

–Desde que se urbanizó el Nodo, hace unos 28 años, no se volvió a tocar. Está todo degradado: el asfalto muy deteriorado y la pintura de direcciones, de stop, de ceda el paso, no existe, salvo en la travesía de la Iglesia, que la han arreglado.

–¿Es peligroso circular por el Nodo?

–El cruce que tenemos para bajar de Balandro para Goleta o para la iglesia es una intersección, el que sube tiene que hacer un ceda el paso, la circulación no puede interrumpir el paso de ninguno. Y encima no se ve la indicación, la mayor parte no lo respeta, hay señalización vertical pero la del suelo no se ve y mucha gente circula en dirección prohibida. Es urgente el asfaltado, reordenar la circulación y el aparcamiento, que es otro problema muy serio.

–Dice que el Nodo se ha convertido en el parking de Avilés y que supone un gran problema para el barrio. Cuénteme.

–Pues sí, por la zona azul, el que viene a trabajar tiene problemas de costo y dinero y acude a la zona blanca, donde no existe limitaciones. ¿Pero qué problema hay? Que genera un conflicto con los propios vecinos, que no encuentran donde aparcar por la gente que viene de otros sitios, incluso hay vecinos del centro de Avilés que vienen a aparcar aquí.

–¿Y qué plantean para solucionarlo desde la asociación?

–Una vez que esté pavimentado, habría que señalizar las zonas de aparcamiento y las prohibidas al estacionamiento, plazas para minusválidos, y una vez ordenado todo el tráfico, ver qué se puede hacer para los vecinos, que tienen prioridad. Y hay que tener en cuenta otra cosa muy importante, que pueden acceder sin problema alguna las ambulancias o servicios de emergencias. Ahora es complicado. Esto es un riesgo que hay que evitar. También me gustaría que todos los pasos de peatones sean elevados para reducir la velocidad del tráfico. Aquí hay mucha gente mayor y niños.

–¿Qué mas necesidades detectan? Acaban de reparar el pavimento del parque infantil.

–Sí, hace tiempo que se venía reclamando. Se iba a quitar el actual y poner uno nuevo, pero no se puede al estar en un espacio privado de uso público, por eso se ha optado por la renovación. Y eso nos pasa en prácticamente todo el barrio. Era propiedad de la Cofradía y se fue vendiendo. El mantenimiento lo llevaban ellos pero ahora hay propietarios, como en cualquier comunidad. Hay un conflicto, también, porque no hay comunidades constituidas, pero creo que se solucionará.

–¿Qué más necesita el Nodo?

–Soy consciente de que no se puede hacer todo de golpe. Vamos dando pasos para lo más urgente y el Ayuntamiento está siendo receptivo y haciendo las cosas a más velocidad de lo que pensaba. Pero en todos los sitios es necesario renovarse. También está previsto rebajar el coste del alumbrado cambiándolo por LED, colocar mesas de picnic en zonas verdes e instalar nuevos equipos de gimnasia en la calle para mayores. A ver si nos echan una mano para que la gente aprenda a utilizarlos, para rentabilizarlos.

–¿Cuáles son los retos de la asociación?

–El objetivo es tener el barrio lo más limpio, ordenado y tranquilo posible y que toda la gente que quiera estar con nosotros participe. Queremos seguir aumentando socios, atraer a la gente del Nodo nuevo. Cuanto más grande sea la asociación, más fuerza puede hacer cuando hay necesidades, y también tener actividades para todo el mundo, sin que tengan que desplazarse al centro. Tenemos tres parques muy importantes a los que dar uso. Este año haremos actividades específicas para los niños mediante colaboraciones. El objetivo es que nadie sienta la necesidad de tener que salir de aquí.