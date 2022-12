Adrián Barbón condena el "crimen machista" de Avilés: "Tenemos clavado en el corazón el nombre de Soraya"

Fueron cinco minutos de silencio y, al final, unos aplausos para recordar ayer de tarde a Soraya Suárez, la mujer muerta a los 32 años en el barrio de La Carriona. "No son muertes, son asesinatos", gritaron varias componentes del Movimiento Feminista 8M.

La plaza de España de Avilés estuvo presidida por un "Feliz Navidad" luminoso y un lazo negro de luto en honor a la mujer que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género asegura que fue "asesinada", víctima de un crimen machista. Un par de cientos de personas quisieron mostrar su apoyo a una familia que perdió más pronto de lo que esperaban a una mujer que, según señala el Principado, "es la primera víctima de violencia de género en Asturias desde mayo de 2021".

Participaron en la concentración el presidente del Principado, Adrián Barbón; la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; y otras autoridades regionales y municipales (hubo representantes de todos los grupos municipales, incluido el de Vox).

"Es la primera víctima de violencia de género en Asturias desde mayo de 2021", señala el Principado.

Barbón dijo: "Hoy quiero tener a Soraya presente, recordarla, acompañar en el dolor a su familia. Quiero decirles que este dolor ellos lo sufren como nadie, pero los asturianos de bien tenemos hoy un nombre clavado en el corazón". Y añadió: "Lo importante en este caso es que toda Asturias lance un mensaje de condena rotunda sin género de duda a esta muestra más de violencia machista porque este es un asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer".

"En Avilés hay exactamente hoy 108 mujeres protegidas", manifestó la Alcaldesa

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, señaló: "Desde el momento en que nos comunican que sí que es un caso de violencia de género lo que hicimos fue convocar una junta de portavoces, acordar un mismo comunicado con el Gobierno del Principado y la delegación del Gobierno, declarar dos días de luto, trasladar las condolencias de la junta de portavoces a la familia e ir a ver a la familia para decirles que nos ponemos a su disposición para aquellos trámites legales que tengan que hacer", dijo antes de señalar: "Quiero recordar que en Avilés hay exactamente hoy 108 mujeres protegidas porque conocemos su situación. En este caso, no sabíamos de ella. Esta chica no había denunciado a esta pareja, por lo tanto no se actúa ante aquello que no se sabe. Una vez más hacemos un llamamiento a las mujeres que están pasando por este tipo de situaciones y al entorno de esas mujeres para que trasladen su conocimiento de la situación y podamos ayudarlas".