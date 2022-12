Los grupos municipales ven en el desarrollo de Baterías el próximo gran reto de Avilés

En el día a día no resulta fácil que lleguen a acuerdos, pero los portavoces municipales del Ayuntamiento de Avilés se muestran unánimes cuando echan la vista hacia delante al consultarles cuál es el principal reto que afrontará el municipio en el próximo mandato, que ya está a la vuelta de la esquina. El desarrollo urbanístico del ecoparque de Baterías y la atracción de inversiones a esos terrenos privilegiados constituyen el objetivo número uno para los partidos avilesinos, según trasladaron sus portavoces en LA NUEVA ESPAÑA, durante el tradicional brindis de Navidad.

Manuel Campa (portavoz del gobierno socialista), Sara Retuerto (Cambia Avilés), José Ferrera (Ciudadanos), Arancha Martínez Riola (Vox) y Javier Vidal García (exportavoz de Ciudadanos y ahora edil no adscrito) hicieron en ese encuentro anual con este periódico balance del último año y del mandato que expira, que ha sido "extraño" por la irrupción del covid y sus consecuencias, primero, y por la guerra de Ucrania y la crisis energética, después. Y ahí las diferencias y las tiranteces afloran sin contemplaciones. En este 2023 pasarán el examen ciudadano, el de las urnas.

Gobierno (PSOE)

Los socialistas valoran el esfuerzo realizado para mitigar en la ciudadanía los efectos de la pandemia de coronavirus. Se puso en marcha el Consejo de Reactivación Económica (CREA) y hubo un "esfuerzo inversor sin precedentes para seguir generando empleo en la ciudad". "Ha sido un mandato extraño en el que hemos intentado sacar adelante todas las políticas que planteamos y llegamos a la recta final con las dos grandes infraestructuras pendientes avanzadas: con el estudio informativo de la integración de las vías en información pública y el de la ronda norte contratado", subraya Manuel Campa.

El portavoz del gobierno defiende que este 2022 ha sido "un año de especial intensidad en el que se han puesto las bases de proyectos que definen un nuevo futuro para la ciudad": los planes de infraestructuras por los que Avilés lleva décadas esperando, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), la Casa de las Mujeres, el refuerzo de las políticas de bienestar y "la aprobación de la modificación del Plan Urbano para el desarrollo del suelo de uso industrial en las antiguas baterías de coque de Arcelor Mittal que permitirá crear empleo de calidad junto a la ampliación del Parque Científico Tecnológico Isla de la Innovación".

"Aspiramos en 2023 a seguir avanzando en las grandes infraestructuras de la ciudad, a intensificar la búsqueda de inversiones tractoras para Baterías y a comenzar con la ampliación de la ampliación del Parque Científico Tecnológico, junto al Niemeyer" Manuel Campa - Portavoz del PSOE

"Se han ido licitando los últimos proyectos relacionados con la Estrategia DUSI de fondos Feder, como la rehabilitación de las casas de maestros de La Luz o la conversión del antiguo centro de formación ocupacional de Gutiérrez Herrero en un espacio de referencia en la formación para el empleo y hasta el momento hemos conseguido más de diez millones de euros de Fondos Next Generation para proyectos que comenzarán a desarrollarse el próximo año", enumeró. Defiende el portavoz socialista que "este ha sido un año para seguir avanzando en consolidar las bases de nuestro futuro": "A eso aspiramos en 2023, a seguir avanzando en las grandes infraestructuras de la ciudad, a intensificar la búsqueda de inversiones tractoras para Baterías y a comenzar con la ampliación de la ampliación del Parque Científico Tecnológico, junto al Niemeyer".

De no haber propuestas, el gobierno despedirá el año con los últimos presupuestos del mandato aprobados. "Cuatro de cuatro constituye una prueba evidente de un gobierno que ha trabajado por sacar adelante sus políticas con diálogo, escuchando a la ciudadanía, alcanzando acuerdos con los agentes sociales y con la capacidad de asumir propuestas del resto de la Corporación", concluye Campa.

Cambia Avilés

Atraer empleo y fijar población constituyen los principales retos que afronta Avilés, considera la confluencia de Podemos e Izquierda Unida (IU) . "Llevamos años de sangría demográfica y en Avilés y Asturias se destruye empleo. Para ello será vital el proyecto que se desarrolle en los terrenos de baterías de coque y los fondos europeos", defiende la portavoz de Cambia Avilés, Sara Retuerto (asumió el cargo este año, tras la salida de la política de su predecesora, Tania González).

No ha habido tampoco entendimiento este mandato en las fuerzas de izquierdas del Ayuntamiento. En Cambia entienden que "el gobierno no socialista se ha seguido empeñando en mirar hacia su derecha, ya sea pactando con Ciudadanos presupuestos o subiendo el recibo del agua con la ayuda del Partido Popular",

"La deriva neoliberal del PSOE pone difícil llegar a acuerdos" Sara Retuerto - Portavoz de Cambia Avilés

Retuerto, pone el foco en este último año, en el que "el PSOE avilesino va de escándalo en escándalo". Pone como ejemplos la obra de Hermanos Orbón y del parque y la calle del Muelle, la pérdida de la Ciudad Deportiva del Real Avilés, el retraso en el alumbrado navideño o los "contratos oscuros en el área de Cultura". "Y, por si no fuera poco, se permiten el lujo de traer unas obras de teatros adaptadas por el exdirector del Niemeyer para blanquear la gestión de esta persona, que dejó un pufo que se sigue pagando. Un centro Niemeyer que no cumple la función para el que fue creado y que no tiene la actividad de un Centro Internacional diseñado para ser motor económico y social de Avilés", critica.

Los estudios informativos de las grandes infraestructuras no son considerados avances para la primera fuerza de la oposición: "Siguen a la espera la ronda norte el plan de vías y la depuradora de Maqua. En resumen, vemos un PSOE avilesino instalado en la derecha y que es incapaz de gestionar con acierto".

Desde Cambia aseguran haber realizado "un trabajo de fiscalización" y haber aportado soluciones y propuestas a los presupuestos que "no se han tenido en cuenta". "El próximo año estará marcado por un año de elecciones en el que es urgente que los partidos y organizaciones seamos capaces de dar una respuesta conjunta y coordinada en tiempos de inflación, de desafección, de crisis económica y del avance de la ultraderecha", concluye Retuerto.

Partido Popular

El Partido Popular (PP) tacha de "nefasta" la gestión del gobierno avilesino, "desde el inicio del mandato hasta hoy". "La planificación, si la hay, es mala. Querían inaugurar en período electoral obras importantes para esta ciudad y las prisas les han llevado a hacer chapuzas que pagarán todos los avilesinos con su dinero. Lo de las fiestas de San Agustín, o lo del alumbrado navideño, no tiene calificativo posible, han conseguido dar una imagen de Avilés de ciudad apagada y aletargada, incluso durante las fiestas", sentencia la portavoz municipal Esther Llamazares.

"No hay una política de captación empresarial, no hay un guion para atraer tejido productivo". Esther Llamazares - Portavoz del PP

Los populares dicen estar preocupados porque "la población en Avilés sigue cayendo y las necesidades sociales siguen en aumento, lo que implica que el incremento del gasto social repercutirá en los bolsillos de cada vez menos ciudadanos". Sostienen que "el PSOE ha hecho una ciudad dependiente y cada vez más pobre" y "no hay una política de captación empresarial, no hay un guion para atraer tejido productivo". "El derroche de contratos menores destinado a proyectos de muy dudosa necesidad ha sido clamoroso durante el mandato. El futuro inmediato de Avilés tiene que corregirse y los ciudadanos tendrán la oportunidad de hacerlo dentro de unos meses. Avilés tiene todo el potencial para cambiar de rumbo y en ello estamos trabajando", concluye Llamazares.

Ciudadanos

En la formación naranja –empezó el mandato con cuatro concejales y ahora tiene tres, tras la fuga del que fue su portavoz– se congratulan de haber ejercido "una política útil, una oposición constructiva". "Hemos conseguido medidas muy importantes, como la gratuidad del transporte para los menores de 18 años y hemos facilitado que Avilés tuviera presupuestos, algo que nos parece es esencial para que una ciudad pueda funcionar con normalidad", expuso su portavoz, José Ferrera.

"Hemos facilitado que Avilés tuviera presupuestos, algo que nos parece es esencial para que una ciudad pueda funcionar con normalidad" José Ferrera - Portavoz de Ciudadanos

La formación naranja apunta a que el próximo mandato "debe de ser en el que definitivamente se impulsen los proyectos que esta ciudad tiene pendientes de forma casi histórica, como el soterramiento de las vías o la ronda norte y por otra parte el desarrollo y venta de las parcelas de baterías de coque, que van a marcar el futuro de esta ciudad". "Se presenta una oportunidad única con los fondos europeos que deben de servir para impulsar retos pendientes y modernizar la ciudad", zanjó Ferrera.

Vox

El partido más a la derecha de la Corporación considera que la pandemia y el confinamiento han servido para tener "disculpas sobre una mala gestión". "Está siendo un mandato desastroso, con una disminución tremenda del remanente, subida de tasas en los peores momentos, inversiones alocadas en edificios no necesarios y obras ruinosas en ejecución ( Pedro Menéndez y plaza de abastos) que son la sentencia de muerte para el comercio y hostelería del centro de Avilés", opinó la portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola.

"Hay que acertar con el modelo de industria que atraigamos al proyecto de Baterías, que es la última oportunidad que nos queda para volver a posicionar a Avilés como referente Industrial del Norte". Arancha Sánchez Riola - Portavoz de Vox

El partido advierte que "hay que acertar con el modelo de industria que atraigamos al proyecto de Baterías, que es la última oportunidad que nos queda para volver a posicionar a Avilés como referente Industrial del Norte". "Y sin olvidar, como bien viene diciendo el presidente del Mercado de Avilés, que el empleo del centro de la ciudad en su conjunto suma tantos puestos de trabajo como una gran empresa", enfatizó Riola.

No adscrito

Javier Vidal García empezó el mandato como concejal de Ciudadanos, luego fue portavoz y la pasada primavera dejó el partido pero mantuvo el acta, pasando a ser no adscrito. Y su balance abarca ambas etapas: "Quiero poner de manifiesto la importancia de que haya habido cuatro concejales de un partido de centro que hemos contribuido en este mandato a la estabilidad institucional y a la moderación del equipo de gobierno, contribuyendo así en tiempos de tanta incertidumbre a favorecer una gestión más eficiente de la actividad municipal". También aprobará las últimas cuentas del mandato, "porque los concejales estamos para solucionar problemas y no para generarlos".

"Al PSOE le reprocho que no sea más reivindicativo con las inversiones para el CIPF de Avilés". Javier Vidal García - Concejal no adscrito

Su principal reproche al gobierno local es que "no sea más reivindicativo con las inversiones para el CIPF de Avilés" y confía en que se vayan resolviendo retos pendientes, "algunos eternos", como el plan de las vías, la ronda norte y la reconstrucción de la depuradora.