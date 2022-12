Soraya, la vecina de Avilés cuya muerte se investiga como homicidio: semblanza de una mujer atrapada en un laberinto

Independientemente de que la investigación abierta concluya que en la muerte de Soraya Suárez Marín intervino la mano de una segunda persona –su pareja sentimental, J. M. S., está en prisión preventiva e investigado por homicidio–, el fallecimiento de esta avilesina de 32 años evidencia hasta qué punto esta mujer fue víctima de varios infiernos que acabaron por consumirla. La de Soraya Suárez Marín fue una vida dentro de un laberinto y si en algún momento encontró la salida tuvo la desgracia de volver por sus pasos.

Fue, precisamente, en un momento de lucidez y fortaleza cuando la propia Soraya Suárez Marín contó con crudeza lo que había sido su vida. Lo hizo el pasado mes de marzo, en una entrevista que le hizo el periodista Nacho Poncela en la Cadena SER. Con entereza y la esperanza de contribuir con su ejemplo a que "otras personas perdidas en la oscuridad sepan que es posible volver a encontrar la luz", Soraya Suárez narró su estancia en los infiernos.

La infancia de esta mujer quedó marcada por una madre toxicómana –"murió hace tres años de sobredosis"– y un padre que pasaba largas estancias en la cárcel de Asturias. "Yo no conocí a mi padre más de tres meses seguidos en libertad porque salía de la cárcel y al poco tiempo volvía a entrar", relató la mujer.

En el curso de la convivencia con el padre de su hijo mayor, que ahora tiene 9 años, las drogas se cruzaron en su vida: "Yo, precisamente por haberla visto en casa con mi madre, era más antidrogas que otra cosa. Pero un día, y como mi pareja consumía, por hache o por be probé... Luego pasé a consumir cuando salía de fiesta. Más tarde para ir a trabajar. Y un día me vi guardando de noche una dosis para tener qué meterme al despertar por la mañana". La relación sentimental con el padre de su hijo se acabó, según contó la propia Soraya Suárez, porque el hombre le fue infiel. En esas fechas ella fue diagnosticada de una enfermedad intestinal incurable y su pareja la echó de casa. Y entonces se hizo la oscuridad: "Me fui a vivir con mis abuelos maternos y caí en barrena: sin casa, sin trabajo y sin mi hijo... Perdí el control de mi vida y entré en una vorágine destructiva, con drogas de por medio, con intentos de suicidio, con ingresos en Psiquiatría...".

Otro hombre entró en escena, pero lejos de rescatar a Soraya Suárez acabó de hundirla en el pozo: "Consumía y traficaba, pero al principio de la relación la cosa iba bien. Hasta que me aisló de mis amistades y un día me pegó. La primera vez que me puso la mano encima le quité importancia: ‘¡Cosas del colocón!’, pensé".

Como los malos tratos siguieron, Soraya Suárez acabó por denunciar y tanto la ayuda de la unidad especializada de la Policía Nacional contra la violencia de género como el programa de deshabituación de drogas de Proyecto Hombre fueron dos salvavidas que permitieron a esta mujer salir a flote, como ella misma reconocía con emoción.

Madre por segunda vez con una tercera pareja –el hombre ahora detenido–, Soraya Suárez recayó en las drogas y volvió a sentir en su carne la violencia machista. Porque, víctima mortal o no de los malos tratos, el propio reo ha admitido en sede judicial que le pegó esa noche que nunca tuvo amanecer para la avilesina. La Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género se apresuró a incluir a Soraya Suárez en la lista de asesinadas, si bien la Policía aún no ha cerrado el caso. No obstante y estadísticas al margen, lo que nadie puede negar es que Soraya Suárez fue víctima, como mínimo, de un entorno hostil y de una vida llena de zancadillas.