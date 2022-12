Diego Canga, candidato del PP a la Presidencia del Principado, ha afirmado que Avilés "es la capital industrial europea", pero alertó de que "estamos perdiendo peso". Tras un encuentro con el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, el número uno de la candidatura popular incidió en que afronta el reto electoral "con humildad y modestia", pero "el cambio es imparable" y que aspira a captar a votantes del "PSOE moderado hasta la parte pragmática de Vox".

Canga enmarcó la visita a la Cámara de Comercio de Avilés en su "rol de escuchar a los agentes de la sociedad civil", y señaló que el encuentro con la cúpula cameral avilesina se había centrado principalmente en la industria. "Sé que Avilés es la capital industrial europea y me hubiera gustado ayer escuchar al Presidente (Adrián Barbón), en vez de hacer propaganda política, decir que había conseguido un acuerdo para reabrir Alcoa. Eso es lo que a la gente le hubiera gustado escuchar en Avilés. Menos palabrería y más hechos".

El candidato del PP señaló que "no les oculto mi apego por la industria. He sido jefe de gabinete del Comisario Europeo de Industria (Antonio Tajani) muchos años. Es un tema que conozco bien. Cuanto más fuerte sea nuestro peso industrial, mejor para toda Asturias, mejor para Avilés". Y remarcó que "estamos perdiendo industria en Asturias, éramos una de las regiones más punteras en industrialización y estamos bajando el peso lamentablemente. Quiero resaltarlo como algo negativo que está ocurriendo en Asturias".

Me veo presidente

Respecto de su candidatura a la Presidencia del Principado, Diego Canga explicó que está "preparando un cambio tranquilo en Asturias. Creo que poco a poco nos iremos encaminando hacia lo que ha ocurrido en Andalucía: después de tantos años con los mismos gobiernos, llega por fin una candidatura de centro moderado. Voy a hacer un discurso social, ecológico y cultural, además de hablar de pymes y competitividad, que es lo típico del Partido Popular. Y para ello lo humilde y lo correcto es escuchar a los actores sociales y recabar ideas de ellos".

El candidato popular añadió rotundo: "Me veo presidente. Noto mucha ilusión y mucha esperanza. He estado en Avilés, en Cangas del Narcea, en Llanes, en Mieres… y en todos los sitios a los que voy se respira ganas de cambio. Desde que mi nombre es público he estado inundado de peticiones, de apoyo, de sugerencias, de afecto… Pensaba que se iba a calmar todo eso, pero al contrario, no se ha calmado, sigue creciendo. Hay muchas ganas de cambio. Yo lo afronto con humildad, con modestia. Soy consciente de la dificultad que tengo por delante, pero creo que el cambio es imparable, y será un cambio tranquilo, moderado, sin estridencias, sensato, donde espero que el votante, desde el PSOE moderado hasta la parte pragmática de Vox se sienta confortable conmigo".

El presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, agradeció a Canga su visita y señaló que "es una buena noticia el retorno de Diego Canga a Asturias, es un ejemplo de talento retornado a nuestra comunidad", aunque matizó que "hemos recalcado que entramos en un año electoral y la Cámara mantiene imparcialidad y neutralidad en todos los aspectos políticos". Tras repasar la situación industrial, en el encuentro también se planteó el reto demográfico y la influencia de la economía. "Si no se crean puestos de trabajo estables y de calidad, difícilmente vamos a retener a nuestros jóvenes o vamos a atraer trabajadores de fuera de Asturias y de España", planteó el máximo responsable cameral.

También se trasladaron al candidato popular las distintas líneas de actuación de la Cámara de Avilés y la apuesta por la colaboración público-privada. "Como Corporación de derecho público, nos hemos ofrecido, igual que hacemos con las distintas administraciones, para llevar a cabo cualquier tipo de encomienda de gestión para los fondos europeos o cualquier colaboración público-privada que se pueda impulsar tanto a nivel local como regional", señaló Daniel González.