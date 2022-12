Este domingo (19.00 horas) el teatro Palacio Valdés acogerá el Concierto de Año Nuevo a cargo de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Avilés, dirigida por Iván Cuervo, profesor del conservatorio "Julián Orbón". Con casi cuarenta músicos, la orquesta tendrá como solistas a Isidoro Otero (clarinete) y Marina Pardo (mezzosoprano) y profesora del Julián Orbón.

El concierto de Año Nuevo está organizado por el Ayuntamiento de Avilés.

El programa incluye, entre otros temas: "El baile de Luis Alonso", "Una mañana, una tarde y una noche en Viena", "Suspiros de España", "Czardas", "Voces de primavera" o "In the still of de night". Las entradas, a la venta, entre 10, y 15 euros.